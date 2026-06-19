Domenica In, Tommaso Cerno resta ma Mara Venier cerca un altro ‘socio’: due big per rimpiazzare Mammuccari (ma Matano non c'è) Con la conferma del giornalista ‘zia Mara’ sarebbe al lavoro sui nuovi volti da inserire nel cast della prossima stagione del daytime domenicale di Rai 1

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Domenica In cambia pelle. La conferma di Mara Venier al timone del daytime domenicale di Rai 1, infatti, non esclude ad altre novità, anzi. Come anticipato dalla stessa conduttrice qualche settimana fa, il format del programma andrà ‘rivisto’ così come il suo cast. Teo Mammucari sembra destinato a fare le valigie dopo le tensioni delle ultime puntate, mentre stando alle ultime indiscrezioni Tommaso Cerno sarà confermato. Scopriamo tutti i dettagli.

Domenica In, Tommaso Cerno resta: le scelte di Mara Venier e della Rai

La ‘rivoluzione’ di Domenica In in vista della stagione 2026/2027 è già iniziata. Dopo aver sciolto le riserve sul proprio futuro e aver accettato la proposta della Rai di restare al timone dello storico contenitore domenicale, Mara Venier starebbe lavorando insieme ai vertici dell’azienda a un importante restyling del format. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la conduttrice avrebbe chiesto alcuni cambiamenti rispetto all’ultima stagione, quella che l’ha vista affiancata da Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammuccari; un esperimento che non avrebbe convinto fino in fondo e che potrebbe essere in parte archiviato. Tra le poche certezze ci sarebbe proprio la conferma di Tommaso Cerno. Il giornalista, che si è occupato degli spazi dedicati all’attualità, avrebbe ottenuto la fiducia della conduttrice e della Rai e dovrebbe quindi mantenere il proprio ruolo anche nella prossima edizione. Discorso diverso, invece, per Teo Mammuccari. Dopo le polemiche che hanno caratterizzato la parte finale della stagione (e che l’hanno visto saltare le ultime due puntate), infatti, il conduttore sarebbe ormai lontano dalla riconferma. Stando alle indiscrezioni Enzo Miccio potrebbe essere costretto a lasciare.

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Chi prende il posto di Teo Mammucari

Per il futuro di Domenica In era circolato anche e soprattutto il nome di Alberto Matano. Il conduttore della Vita in Diretta sembrava destinato a raccogliere l’eredità di Mara Venier o, con la conferma della collega e amica, quantomeno a entrare nel cast fisso del programma. L’ipotesi avrebbe però progressivamente perso quota, dal momento che il conduttore continuerà a guidare la Vita in Diretta e potrebbe essere impegnato anche in un nuovo progetto nella prima serata del mercoledì di Rai 1. E allora chi potrebbe affiancare Mara Venier? Stando ad alcune indiscrezioni di FanPage e Radio RDS, i nomi in pole position sarebbero quelli di Bianca Guaccero e Pino Strabioli. Due profili molto diversi tra loro ma entrambi particolarmente apprezzati negli ambienti Rai. Al momento nessuna decisione sarebbe stata ufficializzata, ma una cosa sembra certa: la prossima Domenica In avrà un ‘volto’ diverso rispetto a quella appena conclusa.

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