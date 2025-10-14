Domenica In nel caos, scontro Mammucari-Miccio: reazione drastica di Mara Venier, l'indiscrezione
La nuova stagione dello show di Rai 1 è partita in salita. Tra dubbi sulla conduzione corale e scaramucce in diretta che hanno coinvolto i co-conduttori. Ecco i dettagli.
Domenica In su Rai1 prometteva rivoluzioni: format corale, voci nuove al fianco di Mara Venier e una ventata di ospiti e rubriche pensate per svecchiare uno dei programmi storici della televisione italiana. Ma a quanto pare, i numeri non stanno premiando l’azzardo di Viale Mazzini, e gli spazi dedicati ai co-conduttori Mammucari e Miccio sono già stati ridotti notevolmente. Come se non bastasse, circolano voci su possibili tensioni dietro le quinte tra i due compagni di viaggio di Mara. Un clima che certo non giova a un programma già in difficoltà nel confronto auditel con i rivali di Verissimo. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Domenica In, tensioni e veleni tra Teo Mammucari ed Enzo Miccio
La nuova stagione di Domenica In è iniziata decisamente in salita. Così Mara Venier, che avrebbe dovuto condividere il peso della conduzione con tre colleghi – Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno – potrebbe presto vedersi costretta a riprendere in mano le redini del programma. Lo suggeriscono i numeri, ma anche il clima teso che si sarebbe sviluppato nelle ultime settimane, in particolare tra i due co-conduttori Mammucari e Miccio.
Un assaggio delle tensioni gli spettatori lo hanno avuto nell’ultima puntata, quando Mammucari ha a scombinato la scaletta e l’intervento di Miccio con un’irruzione ‘teatrale’ fuori programma. Mentre il wedding planner stava parlando di Kate Middleton, Teo è comparso con un cartello per Mara Venier: "Devi partire per Milano, daieee!". E la risposta di Miccio è arrivata senza filtri: "Ma mi fate lavorare?!".
A seguire, Mammucari ha pure lanciato una frecciata al suo collega, accusandolo di avergli rubato spazio. "No, me l’ha preso Miccio lo spazio!", ha detto il presentatore in risposta a una domanda della Venier. Teo, in effetti, ha visto ridursi drasticamente il suo impiego nello show nelle ultime settimane. Dal "Gioco del tabellone" si è passati a "Giochiamo con Teo", momento di magia e comicità condiviso con il Mago Silvan. E non è detto che il ridimensionamento sia finito qui.
Il destino della conduzione corale e la scelta di Mara Venier
Il punto è che le novità di questa edizione di Domenica In non sembrano aver convinto né il pubblico a casa né gli autori. I dati di ascolto parlano chiaro: lo show di Mara Venier è costretto a inseguire Verissimo di Silvia Toffanin, che anche lo scorso weekend è arrivato al 22,7% di share (contro il 18,1% di Mara). Non a caso, le ultime settimane hanno visto una rapida restaurazione del vecchio sistema: game show ridotti, ruoli marginali per Mammucari e Miccio e Mara Venier nuovamente mattatrice indiscussa.
Non si può quindi escludere che il prossimo futuro veda Mammucari e Miccio fare un ulteriore passo indietro, lasciando la regia del pomeriggio domenicale ancora una volta nelle mani della ‘zia Mara’. Un ritorno alle origini, insomma. A quel one-woman-show che ha fatto la fortuna del programma in tutti questi anni.
