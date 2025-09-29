Domenica In, ascolti disastrosi per Mara Venier e social polemici: "Così non ha più senso"
Il debutto della 50esima edizione del programma non è stato accolto bene sul web: "Come si può proporre qualcosa del genere al pubblico?".
Il debutto di Domenica In è stato disastroso, sia in termini di ascolti sia in quelli di gradimento da parte del pubblico. La nuova versione dello storico talk di Rai 1, con la timone Mara Venier affiancata da Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno, non è piaciuta al pubblico e sui social le critiche sono state davvero tante. Se da una parte gli ascolti parlano chiaro con il 12,2% di share nella prima parte ( 1 milione e 513mila spettatori) e il 13,6% nella seconda (1 milione e 390mila spettatori), contro il successo di Amici di Maria De Filippi e Verissimo, entrambi con punte del 23% di share, i commenti negativi ci raccontano di utenti delusi e stufi da un format considerato ‘vecchio‘, nonostante un cambio nel cast che però non ha convinto per nulla.
Flop Domenica In, i social criticano format e cast: "Hanno fatto la muffa"
Un debutto a dir poco disastroso per la 50esima edizione di Domenica In. Il talk, al via ieri 28 settembre 2025, con alla guida il nuovo cast formato da Mara Venier, Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno, non è stata per nulla apprezzato dal pubblico sui social, e anche gli ascolti hanno dato un forte messaggio, soccombendo di fronte al successo del ritorno di Amici e Verissimo. Il format pare non essere cambiato per nulla, e i telespettatori lo trovano ancora stantio, così come i contenuti. Tanti inoltre si rammaricano per Gabriele Corsi, che invece avrebbero voluto vedere al timone della trasmissione: "Questo si chiama karma … Non ha voluto un professionista e questo è il risultato…. A casa!!!, "l karma esiste, dopo ciò che è stato fatto a Gabriele Corsi #DomenicaIn registra dati degni delle Parodi 12% mai fatto, record negativo di sempre. E la beffa continua con #DanoiARuotaLibera al 16%. Umiliata da #Amici25 e #Verissimo".
Su X, dove gli utenti si sono riuniti per criticare aspramente Domenica In, sono tantissime le frasi piene di delusione: "Complice la partita di pallavolo, crollo meritato per Mara e #DomenicaIn. Un programma senza idee, struttura e scaletta. Tutto vecchio e gestito male. Come si può proporre qualcosa del genere al pubblico?", "Questo programma non ha più senso. Almeno in questa formula", "La "nuova" #DomenicaIn era un disastro annunciato. Mara Venier doveva salutare una volta per tutte, bisognava cambiare e non reiterare, con quello scellerato cast di supporto a certificare un flop ampiamente scritto. E adesso arrivace a giugno", "Il fatto è che #DomenicaIn e soprattutto la Venier hanno fatto la muffa, non se ne può più di un programma insulso e ripetitivo e di una conduttrice che non ha più niente da proporre e che ride in faccia anche su questioni tragiche come un’oca giuliva".
Qualche commento positivo, invece, per il segmento dedicato a Garlasco e su Mammucari: "Sto recuperando il segmento di #domenicain su #Garlasco. Mi sembra che sia stato fatto molto bene, con domande precise senza troppi fronzoli. Avanti così", "Teo Mammucari è un professionista simpatico e dà brio all’intera trasmissione una risorsa da tenere e "utilizzare" qui proprio me ne impipperei degli ascolti".
