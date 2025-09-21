Domenica In al via, Mara Venier non è più sola e ha un ospite speciale. Chi è
Il talk della domenica pomeriggio riparte con grandi novità: tre conduttori accanto a Zia Mara e nuove dinamiche.
Dopo tanto vociferare, Domenica In è tornato nel pomeriggio della domenica di Rai 1, e riparte proprio con Mara Venier alla guida per la 17esima volta. Il format sarà grosso modo sempre lo stesso: teatrini, interviste e salotto restano elementi centrali, ma con un obiettivo dichiarato: festeggiare il traguardo dei 50 anni del programma con una veste rinnovata.
Un cambiamento significativo, però, c’è e riguarda proprio Zia Mara, che non sarà più sola al timone della trasmissione. Le voci circolate in questi mesi hanno parlato di una struttura ** più corale **, con più conduttori che avranno spazi e rubriche differenti, e tra i nomi più quotati, si è letto di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tutti i dettagli nel Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
Rai, pasticcio online su Domenica In: l'errore che spiffera i nuovi conduttori. Chi affiancherà Mara Venier
Gaffe su RaiPlay, dove sono svelati rivela in anteprima i tre nomi che affiancherann...
Domenica In oggi 14 settembre non va in onda in diretta: quando inizia Mara Venier (e cosa cambierà)
Anticipazioni Domenica In, la puntata di oggi 14 settembre sarà ancora ‘best of’: la...
Domenica In, Mara Venier è pronta: arrivano Enzo Miccio, Teo Mammucari, Tommaso Cerno e una sorpresa
Tutto pronto per la nuova formula corale dello storico programma Rai, con volti ined...
Domenica In, “Teo Mammucari affianca Mara Venier”: il retroscena (e il caso)
Dopo il gelo con ‘zia Mara’ e il rifiuto di Gabriele Corsi spunta un nuovo nome come...
Mara Venier, c’è il ‘sì’ della Rai per Che Tempo Che Fa. Ma spunta una condizione (pesantissima)
La storica conduttrice di Domenica In avrebbe raggiunto un patto con i vertici di Vi...
Domenica In e Da noi a ruota libera: Venier dimentica le polemiche con Al Bano e altre star, Fialdini debutta con Gabriel Garko
Oggi debuttano le nuove edizione dei due show domenicali condotti da Mara Venier e F...
Mara Venier, l’omaggio strappalacrime a Pippo Baudo: "Già ci manchi, grazie per avermi voluto bene”
A poche ore dal debutto della nuova stagione, la conduttrice Rai ha salutato il coll...
Amici 25, cambia la programmazione: la data d'inizio slitta all'ultimo secondo. Perché
Stando alle ultime voci il talent di Maria De Filippi tornerà in onda su Canale 5 un...