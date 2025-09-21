Domenica In al via, Mara Venier non è più sola e ha un ospite speciale. Chi è Il talk della domenica pomeriggio riparte con grandi novità: tre conduttori accanto a Zia Mara e nuove dinamiche.

Dopo tanto vociferare, Domenica In è tornato nel pomeriggio della domenica di Rai 1, e riparte proprio con Mara Venier alla guida per la 17esima volta. Il format sarà grosso modo sempre lo stesso: teatrini, interviste e salotto restano elementi centrali, ma con un obiettivo dichiarato: festeggiare il traguardo dei 50 anni del programma con una veste rinnovata.

Un cambiamento significativo, però, c'è e riguarda proprio Zia Mara, che non sarà più sola al timone della trasmissione. Le voci circolate in questi mesi hanno parlato di una struttura ** più corale **, con più conduttori che avranno spazi e rubriche differenti, e tra i nomi più quotati, si è letto di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

