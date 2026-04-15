Domenica In 2026/2027, Matano diviso tra due co-conduttrici. Cosa farà Mara Venier Ci sarebbero due nomi in corsa per affiancare il conduttore de La Vita in Diretta nel nuovo daytime domenicale di Rai 1: il sogno di ‘zia Mara’ è Harem

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il futuro di Domenica In sta prendendo forma. Stando alle indiscrezioni delle ultime settimane, infatti, la prossima stagione sarà quella dell’addio di Mara Venier e dell’inizio di una nuova ‘era’ targata Alberto Matano, destinato a raccogliere l’eredità del daytime domenicale di Rai 1. Al fianco del conduttore de La Vita in Diretta, però, ci dovrebbe essere una co-conduttrice e al momento sarebbero due i nomi in corsa. Per ‘zia Mara’, invece, si parla di un nuovo programma. Scopriamo tutti i dettagli.

Domenica In, chi affiancherà Alberto Matano: si valutano due co-conduttrici

Dopo anni di rumor, smentite e ripensamenti, quest’anno Mara Venier dovrebbe essere arrivata al capolinea della sua lunghissima avventura al timone di Domenica In, come da lei stesso annunciato. Il suo addio sembra ormai certo così come il suo erede, che risponde al nome di Alberto Matano. Il conduttore de La Vita in Diretta (che anche quest’anno ha macinato ottimi numeri nel daytime del pomeriggio di Rai 1) gode della fiducia dei vertici Rai e della stessa ‘zia Mara’, che ha celebrato la sua unione civile con Riccardo Mannino. Matano sembra essere il volto giusto per il ‘nuovo’ Domenica In ma, stando alle più recenti indiscrezioni, l’idea sarebbe quella di affiancargli una co-conduttrice, così come accaduto quest’anno con Teo Mammucari al fianco di Mara Venier (prima delle tensioni tra i due). Le quotazioni di Francesca Fialdini e Giorgia Cardinaletti sarebbero in calo, con la prima destinata a essere confermata al timone di Da noi.. a ruota libera. In corsa sarebbero rimasti quindi due nomi: Caterina Balivo e Andrea Delogu. La prima è già il simbolo del daytime pomeridiano settimanale di Rai 1 alla guida de La volta buona, mentre la seconda è in piena ascesa nelle gerarchie Rai dopo il successo de La Porta Magica e della sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

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Il futuro di Mara Venier: il sogno nel segno della compianta Catherine Spaak

Con Alberto Matano destinato a prendere il posto di Mara Venier alla conduzione di Domenica In, in tanti si interrogano anche su quello che sarà il futuro della conduttrice veneta in casa Rai. Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela nella sua rubrica ‘C’è Chi dice’ sull’ultimo numero del settimanale Chi, ‘zia Mara’ avrebbe un progetto ambizioso come dare una seconda vita ad Harem, programma in onda dal 1987 al 2002 su Rai 3. "Un sogno nel cassetto di Mara c’è e si chiama Harem" si legge sul magazine, che però frena sulla sua realizzazione: "L’idea di riportare in onda il talk show al femminile condotto da Catherine Spaak è solo una suggestione che richiederebbe parecchi incastri e una degna collocazione".

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