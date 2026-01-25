Anna Ferzetti svela al cinema il coraggio di insegnare: una realtà che colpisce come un pugno nel petto Un difficile liceo di Rebibbia fa da sfondo a una commedia sociale che parla di giovani, paure e speranza: trama, cast e quando esce il film al cinema.

Il 19 febbraio arriva nelle sale cinematografiche italiane il film Domani interrogo, con Anna Ferzetti in un ruolo da protagonista tanto delicato quanto importante: quello di una professoressa di inglese assegnata a un liceo difficile nel quartiere romano di Rebibbia. Nella pellicola, tratta dal romanzo omonimo di Gaja Cenciarelli, l’insegnante è al centro di una storia che parla di paura e speranza, di resistenza e fiducia nel valore educativo della scuola, resa attraverso un racconto che sa essere autentico e toccante allo stesso tempo: vediamo allora trama e cast di questo imperdibile film.

Domani interrogo, la trama del film con Anna Ferzetti

Il film Domani interrogo, di Umberto Carteni, vede al centro della trama una professoressa d’inglese assegnata al difficile liceo di Rebibbia e inizialmente terrorizzata dai suoi studenti e dalle frequenti tensioni che animano la quotidianità di un istituto segnato da disagio sociale, famiglie assenti e conflitti generazionali. Nonostante il difficile contesto, la professoressa rimane convinta che il valore educativo della scuola resti un pilastro insostituibile, e per questo decide di non fuggire come tanti colleghi prima di lei.

In una classe difficile, dove studenti disillusi sembrano avere già rinunciato al futuro tra droghe, spaccio, preconcetti e comportamenti rischiosi, la professoressa tenta di sviluppare un percorso di confronto autentico con i suoi alunni. Ed è tra diffidenze, errori, piccoli gesti e tentativi di comprensione, che viene a costruirsi un racconto di fragilità, resilienza e desiderio di essere visti per quello che si è, dentro e fuori dall’aula.

La potenzialità di questo film risiede nel non mostrare la scuola come un mero edificio di aule e banchi, ma come un crocevia di esistenze: studenti con storie complesse, insegnanti con dubbi esistenziali, famiglie che spesso osservano dal margine. Il film racconta come l’atto educativo non si dovrebbe ridurre alla semplice spiegazione di contenuti, trovando la su vera essenza nell’incontro, nell’ascolto e nella costruzione della fiducia reciproca: un processo spesso faticoso, ma capace di trasformare. La scuola diventa così simbolo di un luogo in cui si impara a entrare in relazione con l’altro, con i suoi limiti e le sue potenzialità.

Anna Ferzetti al cinema: il cast di Domani interrogo

Accanto ad Anna Ferzetti, volto principale della storia, il film Domani interrogo schiera un cast ricco di giovani interpreti: Fabio Bizzarro, Sara Silvestro, Zoe Massenti, Yothin Clavenzani, Paterne Sassaroli, Anita Serafini, Morgan Sebastian Wahr, Lorenzo Bagalà, Federico Micheli, Mounir Khlifi, Manuela Zero e Massimo Foschi.

Dopo essere stato presentato in anteprima nella sezione Alice nella Città della Festa del Cinema di Roma 2025, Domani interrogo uscirà nei cinema italiani il 19 febbraio 2026. Un film che già si candida a diventare uno degli appuntamenti cinematografici più interessanti della stagione.

