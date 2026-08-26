Dolly Parton, la "regina del country" che conquistò anche il cinema: film e serie che ha reso immortali e quel flop (indimenticabile) con Stallone Dalla musica al cinema, Parton ha lasciato il segno anche sul grande e piccolo schermo: dai successi con Jane Fonda al flop con Stallone, fino a Miley Cyrus.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il mondo della musica e del cinema piange la scomparsa di Dolly Parton, cantautrice e attrice di grande successo, morta ieri, 25 agosto 2026 a Nashville, Tennessee, dopo una breve battaglia con il cancro. La maggior parte delle persone la conoscono ‘solo’ come la ‘regina del Country’, ma non sanno che la sua eredità artistica va ben oltre la musica: è stata, infatti, anche attrice e produttrice televisiva. Curioso, è il suo legame speciale con una delle pop star più discusse degli ultimi anni, ovvero, Miley Cyrus. Ma vediamo insieme i film e le serie tv più famose a cui ha preso parte e in cui ha lasciato il segno.

Dolly Parton, la preziosa eredità artistica: non solo musica, film e serie che nessuno dimenticherà

C’è chi la ricorda con "Jolene" in sottofondo, chi con le lacrime davanti a "Fiori d’Acciaio" e chi, cresciuto negli anni Duemila, la associa per sempre alla "zia Dolly" di Hannah Montana. Dolly Rebecca Parton è stata tutto questo: cantautrice, filantropa, attrice e autrice. Di seguito, vi proponiamo i film e le serie a cui ha partecipato e, alcune cose che scoprirete, vi sorprenderanno:

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Dal country a Hollywood: il debutto con Dalle 9 alle 5… Orario Continuato

Come vi abbiamo anticipato, la bionda e scintillante nativa del Tennessee è apparsa in diversi film e per molti di essi incise anche qualche canzone. Dalle 9 alle 5… Orario Continuato, del 1980, segna il suo debutto come attrice. Si tratta di una commedia ambientata su un posto di lavoro in cui interpretava la vivace Doralee Rhodes, al fianco di Jane Fonda, Lily Tomlin e Dabney Coleman nel ruolo del capo abusivo. La storia ruota attorno a tre impiegate che si ribellano al loro superiore sessista con metodi esilaranti. La canzone omonima che Parton scrisse per il film le valse una candidatura all’Oscar.

Il Più Bel Casino del Texas e I Will Always Love You

Nel 1982, Parton recita in Il Più Bel Casino del Texas al fianco di Burt Reynolds, dove interpreta Miss Mona, costretta a lottare per salvare il suo locale da una campagna pubblica che voleva chiuderlo. Per la colonna sonora, Parton reincise I Will Always Love You, che tornò in cima alla classifica country statunitense nell’ottobre 1982, una canzone che lei stessa aveva scritto e che, dieci anni dopo, avrebbe raggiunto vette ancora più alte nella celeberrima versione di Whitney Houston per The Bodyguard.

Nick Lo Scatenato (Rhinestone) e il flop con Sylvester Stallone

Nel 1984, Parton recita con Sylvester Stallone nella commedia Nick Lo Scatenato, che si rivela un flop incredibile. La storia segue Jake Farris, una cantante country intrappolata in un contratto con un impresario senza scrupoli. Il contratto, simile a una scommessa, consiste nel riuscire a trasformare in due settimane, qualsiasi newyorkese in una star del country. Il burbero tassista interpretato da Stallone, finisce col diventare l’oggetto di questa scommessa. Il film fu stroncato dalla critica, ma la colonna sonora, scritta e prodotta in parte da Parton stessa, è uno dei lavori più personali della sua discografia cinematografica.

Fiori d’Acciaio e la consacrazione come attrice

In Fiori d’Acciaio del 1989, Parton è Truvy Jones, la proprietaria di un salone di bellezza della Louisiana, al fianco di Sally Field, Shirley MacLaine e Julia Roberts. Questo ruolo la consacra definitivamente come attrice. Segue poi Straight Talk del 1992, in cui veste i panni di un’insegnante di danza dell’Arkansas che finisce per caso a fare la conduttrice di un programma radiofonico a Chicago.

Le serie tv, le comparsate memorabili

A renderla iconica sono le sue apparizioni come ospite nelle serie. Nel gennaio 1990 partecipa all’episodio speciale di Quattro Donne in Carriera, la celebre sitcom CBS, intitolato "The First Day of the Last Decade of the Entire 20th Century". Qui, appare in sogno al personaggio di Charlene come sua "guardian movie star", rassicurandola in vista del parto, per poi cantare "Somewhere Out There" nel momento in cui nasceva la piccola Olivia.

Nel 1999 presta la sua voce e la sua immagine a un episodio speciale de I Simpson, in cui appare come sé stessa per liberare Homer e i suoi amici da una prigione dello stadio. E poi, nel 2022, arriva la reunion più attesa: nell’episodio finale della settima stagione di "Grace and Frankie" su Netflix, Parton torna a recitare per la prima volta dal 1980 insieme a Jane Fonda e Lily Tomlin, le colleghe di Dalle 9 alle 5… Orario Continuato.

Joyful Noise, Dumplin’ e il sodalizio con Netflix

Nel 2012 Parton torna sul grande schermo con Joyful Noise, una commedia musicale accanto a Queen Latifah, incentrata su un coro di chiesa che partecipa a una competizione nazionale. Nel 2018 arrivò invece Dumplin‘, commedia di formazione su Netflix con Jennifer Aniston, in cui la protagonista soprannominata Dumplin’ decide di iscriversi a un concorso per protesta. Come colonna sonora, Parton incise la canzone Girl in the Movies. Sempre su Netflix, nel 2019 debutta Dolly Parton’s Heartstrings, una serie antologica in otto episodi che racconta le storie e le ispirazioni dietro le sue canzoni più amate. L’anno successivo arriva Dolly Parton’s Christmas on the Square, film musicale natalizio in cui interpreta un angelo che aiuta una ricca e spietata protagonista a ritrovare lo spirito del Natale.

La "zia Dolly" di Hannah Montana e il legame con Miley Cyrus

Per un’intera generazione cresciuta negli anni Duemila, Parton è stata soprattutto la "zia Dolly" della serie Disney Channel, Hannah Montana. Parton interpreta, appunto, la zia Dolly, madrina di Miley Stewart ma, anche nella realtà, lei era la madrina di Miley Cyrus. Il legame tra le due è nata prima ancora che Miley venisse al mondo: il padre Billy Ray Cyrus era stato corista di Dolly e, nel corso degli anni, le aveva chiesto di fare da madrina a sua figlia. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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