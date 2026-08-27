Dolly Parton e l’eredità da capogiro: case extra lusso, royalty milionarie (e un parco a tema). A chi va tutto Dalla musica a Dollywood, passando per ville da milioni di dollari e royalty preziosissime: ecco a quanto ammonta il patrimonio di Dolly Parton e chi potrebbe ereditare il suo impero

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Dolly Parton ha costruito in oltre cinquant’anni di carriera qualcosa che va ben oltre il successo musicale. La star del country, scomparsa il 25 agosto 2026 a 80 anni, lascia un patrimonio che secondo le diverse stime può arrivare fino a 650 milioni di dollari, tra diritti musicali, immobili, attività imprenditoriali e partecipazioni legate a Dollywood. Un’eredità enorme, costruita con una particolare attenzione alla gestione delle proprie opere e dei propri investimenti. E proprio dietro le cifre si nasconde la storia di un impero che comprende migliaia di canzoni, royalty milionarie, un parco a tema e diverse proprietà immobiliari tra Tennessee e California.

L’impero di Dolly Parton tra musica, royalty e Dollywood

Le stime sul patrimonio di Dolly Parton non sono univoche. Forbes lo ha valutato intorno ai 450 milioni di dollari, mentre altre valutazioni arrivano a circa 650 milioni, pari a quasi 600 milioni di euro. La differenza dipende dal valore attribuito alle diverse attività della cantante, dai diritti d’autore agli immobili, passando per il marchio personale e gli investimenti nel settore turistico. Una delle componenti più preziose è il catalogo musicale, che comprende oltre 3.000 composizioni e che Forbes ha stimato intorno ai 120 milioni di dollari. Parton ha inoltre venduto più di 100 milioni di dischi nel corso della sua carriera. Emblematica della sua attenzione alla proprietà delle proprie opere è la storia di "I Will Always Love You". Negli anni Settanta Elvis Presley avrebbe voluto registrare il brano, ma il suo manager chiese di ottenere il 50% dei diritti editoriali. Parton preferì rinunciare all’accordo piuttosto che cedere la proprietà della canzone. Anni dopo, quando Whitney Houston reinterpretò il brano per il film The Bodyguard, la canzone divenne un successo mondiale e Parton continuò a beneficiare delle royalty. L’altro grande impero è Dollywood, il complesso turistico di Pigeon Forge, in Tennessee. Parton entrò nel progetto nel 1986, sviluppandolo insieme alla Herschend Family Entertainment. Nel tempo l’attività si è ampliata con strutture ricettive, resort e il parco acquatico Splash Country. Il complesso immobiliare è stata stimata intorno ai 165 milioni di dollari, trasformando Dollywood in uno degli investimenti più importanti della sua carriera.

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Dolly Parton, le case, la successione e a chi andrà l’eredità

Dolly Parton ha posseduto diverse proprietà tra Tennessee e California. La principale residenza si trovava a Brentwood, vicino Nashville, acquistata insieme al marito Carl Dean nel 1999 per 400.000 dollari. La casa supera i 300 metri quadrati e fa parte di una tenuta di 63 acri, con cappella privata, campo da tennis, piscina, fienili e foresterie. Nel 2026 il valore stimato sarebbe arrivato a circa 5 milioni di dollari. L’artista aveva mantenuto anche un legame con Locust Ridge, nelle Great Smoky Mountains, dove era nata nel 1946. Prima di Brentwood, Parton e Dean avevano vissuto in una casa di Nashville acquistata nel 1980 e venduta nel 1996 per circa 140.000 dollari. Tra le proprietà più particolari c’era poi una baita a Idyllwild, in California, utilizzata come rifugio privato e luogo dove Parton amava anche scrivere musica. L’artista l’avrebbe donata in beneficenza nel 2023. A West Hollywood, invece, possedette un bungalow in stile adobe, venduto nel 2014 per 1,2 milioni di dollari. Dolly Parton non ha avuto figli e il marito Carl Dean è morto nel marzo 2025. La successione sarebbe stata organizzata attraverso trust familiari destinati a tutelare nipoti e pronipoti. Una parte dei proventi futuri delle royalty dovrebbe inoltre continuare a sostenere la Dollywood Foundation. Tra le iniziative più importanti c’è la Imagination Library, programma dedicato alla promozione della lettura tra i bambini, che ha già distribuito gratuitamente oltre 200 milioni di libri. L’eredità di Dolly Parton, dunque, non è soltanto una fortuna da centinaia di milioni di dollari: è un patrimonio costruito nel tempo e destinato a continuare attraverso la musica, gli investimenti e la sua attività filantropica.

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