Dolly Parton, icona (non solo) musicale: 3 film per riscoprire la regina del country e dove vederli in streaming
Dalla commedia al dramma, tre film per riscoprire Dolly Parton anche come attrice e dove vederli in streaming
Dolly Parton è stata molto più di una delle più grandi icone della musica country. Cantante, autrice e produttrice, ha costruito in oltre sessant’anni una carriera capace di attraversare generi, generazioni e confini del panorama americano. Dai successi musicali come Jolene, I Will Always Love You e 9 to 5 fino alle sue numerose esperienze sul grande e piccolo schermo. Cresciuta in una famiglia numerosa e con poche disponibilità economiche, la musica è diventata presto il centro della sua vita e, dopo i primi passi nel mondo country, Parton ha conquistato un pubblico sempre più ampio grazie alla sua capacità di scrivere canzoni, interpretarle e reinventarsi continuamente. Anche il cinema ha avuto un ruolo importante nella sua carriera. Parton ha debuttato sul grande schermo nel 1980 con una commedia destinata a diventare un cult e negli anni successivi ha recitato accanto ad alcune delle più importanti attrici di Hollywood. Dopo la sua scomparsa, avvenuta il 25 agosto 2026 all’età di 80 anni, riscoprire alcuni dei suoi film significa quindi tornare a una parte fondamentale della sua storia artistica. Ecco tre film perfetti per ripercorrere, attraverso il cinema, il talento e il carisma di Dolly Parton.
Ecco 3 film con Dolly Parton e dove vederli in streaming
Dalle nove alle cinque… orario continuato
È impossibile parlare del cinema di Dolly Parton senza partire da Dalle nove alle cinque… orario continuato (9 to 5), la commedia del 1980 diretta da Colin Higgins che segnò il suo debutto cinematografico. Al suo fianco ci sono Jane Fonda e Lily Tomlin, in un trio femminile che rappresenta ancora oggi uno degli elementi più memorabili del film. La commedia racconta la ribellione di tre impiegate contro il loro capo, arrogante e sessista. Parton interpreta Doralee, una segretaria apparentemente ingenua ma molto determinata. Per il film scrisse anche la celebre canzone 9 to 5, diventata uno dei suoi brani più popolari. Un film da vedere non solo per il valore storico del debutto di Parton, ma anche perché conserva un umorismo vivace e una storia di rivalsa che, a distanza di anni, riesce ancora a intrattenere. E naturalmente c’è la sua iconica 9 to 5, che rende il film ancora più legato alla sua carriera musicale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Dove vederlo: il film è disponibile per il noleggio o l’acquisto su Prime Video.
Fiori d’acciaio
Nel 1989 Dolly Parton torna al cinema con Fiori d’acciaio (Steel Magnolias), diretto da Herbert Ross e interpretato da un cast tutto al femminile che comprende anche Julia Roberts, Sally Field, Shirley MacLaine, Daryl Hannah e Olympia Dukakis. Parton veste i panni di Truvy Jones, la proprietaria di un piccolo salone di bellezza in Louisiana, che diventa il punto d’incontro di un gruppo di donne legate da amicizia e solidarietà. Tra momenti divertenti e passaggi più drammatici, il film mostra un lato più intenso dell’attrice, lontano dalla sola dimensione della commedia. Questo è probabilmente il titolo ideale per chi vuole scoprire Dolly Parton anche come attrice. La forza del film sta soprattutto nel suo gruppo di protagoniste, capace di alternare ironia, affetto e momenti emotivamente molto intensi. Una storia sull’amicizia femminile che punta sui sentimenti senza rinunciare alla leggerezza.
Potrebbe interessarti anche
Dolly Parton, la "regina del country" che conquistò anche il cinema: film e serie che ha reso immortali e quel flop (indimenticabile) con Stallone
Dalla musica al cinema, Parton ha lasciato il segno anche sul grande e piccolo scher...
Dolly Parton, le cause della morte: “Momenti difficili, non ci avevo fatto caso”. Il messaggio 4 giorni prima di morire e l’ultimo desiderio
Come è morta la stella del country Dolly Parton? I problemi di salute, la carriera l...
Sylvester Stallone, i film che ha odiato di più e che non perdona neanche a sé stesso
Dagli scherzi di Schwarzenegger alle commedie naufragate: Stallone non ha mai nascos...
Yoga Radio Estate, le pagelle finali: Nek fuoriclasse (8). Noemi e Papi, che coppia (10), ma Paola Iezzi finisce nel Far West (4)
L'ultima puntata di Yoga Radio Estate chiude la stagione tra promossi e bocciati: Pa...
Tim Battiti Live 2026, pagelle: Irama è una bomba (9), Emma non tradisce mai (7,5). Ma Arisa è nel posto sbagliato (5)
Tim Battiti Live 2026: i promossi e i bocciati della seconda puntata del 9 luglio 20...
Stasera in tv, 19 agosto: le indagini di Saviano, De Luigi sfida Coppola
Cosa vedere stasera in tv? Saviano riapre i dossier su La7 mentre Nicolas Cage guida...
Carlo Verdone, stasera in TV il suo capolavoro da regista: il film (indimenticabile) che stava finendo in tragedia sul set
Dalla commedia cult Viaggi di nozze di Carlo Verdone su Rete 4 al classico Il sorpas...
I film in onda in TV stasera, lunedì 24 agosto: Tom Hanks indaga ne Il codice Da Vinci
Thriller, azione e grandi classici: da Il codice Da Vinci su Rai 2 a Icefall su Ital...