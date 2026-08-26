Dolly Parton, icona (non solo) musicale: 3 film per riscoprire la regina del country e dove vederli in streaming Dalla commedia al dramma, tre film per riscoprire Dolly Parton anche come attrice e dove vederli in streaming

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

IPA

CONDIVIDI

Dolly Parton è stata molto più di una delle più grandi icone della musica country. Cantante, autrice e produttrice, ha costruito in oltre sessant’anni una carriera capace di attraversare generi, generazioni e confini del panorama americano. Dai successi musicali come Jolene, I Will Always Love You e 9 to 5 fino alle sue numerose esperienze sul grande e piccolo schermo. Cresciuta in una famiglia numerosa e con poche disponibilità economiche, la musica è diventata presto il centro della sua vita e, dopo i primi passi nel mondo country, Parton ha conquistato un pubblico sempre più ampio grazie alla sua capacità di scrivere canzoni, interpretarle e reinventarsi continuamente. Anche il cinema ha avuto un ruolo importante nella sua carriera. Parton ha debuttato sul grande schermo nel 1980 con una commedia destinata a diventare un cult e negli anni successivi ha recitato accanto ad alcune delle più importanti attrici di Hollywood. Dopo la sua scomparsa, avvenuta il 25 agosto 2026 all’età di 80 anni, riscoprire alcuni dei suoi film significa quindi tornare a una parte fondamentale della sua storia artistica. Ecco tre film perfetti per ripercorrere, attraverso il cinema, il talento e il carisma di Dolly Parton.

Ecco 3 film con Dolly Parton e dove vederli in streaming

Dalle nove alle cinque… orario continuato

È impossibile parlare del cinema di Dolly Parton senza partire da Dalle nove alle cinque… orario continuato (9 to 5), la commedia del 1980 diretta da Colin Higgins che segnò il suo debutto cinematografico. Al suo fianco ci sono Jane Fonda e Lily Tomlin, in un trio femminile che rappresenta ancora oggi uno degli elementi più memorabili del film. La commedia racconta la ribellione di tre impiegate contro il loro capo, arrogante e sessista. Parton interpreta Doralee, una segretaria apparentemente ingenua ma molto determinata. Per il film scrisse anche la celebre canzone 9 to 5, diventata uno dei suoi brani più popolari. Un film da vedere non solo per il valore storico del debutto di Parton, ma anche perché conserva un umorismo vivace e una storia di rivalsa che, a distanza di anni, riesce ancora a intrattenere. E naturalmente c’è la sua iconica 9 to 5, che rende il film ancora più legato alla sua carriera musicale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dove vederlo: il film è disponibile per il noleggio o l’acquisto su Prime Video.

Fiori d’acciaio

Nel 1989 Dolly Parton torna al cinema con Fiori d’acciaio (Steel Magnolias), diretto da Herbert Ross e interpretato da un cast tutto al femminile che comprende anche Julia Roberts, Sally Field, Shirley MacLaine, Daryl Hannah e Olympia Dukakis. Parton veste i panni di Truvy Jones, la proprietaria di un piccolo salone di bellezza in Louisiana, che diventa il punto d’incontro di un gruppo di donne legate da amicizia e solidarietà. Tra momenti divertenti e passaggi più drammatici, il film mostra un lato più intenso dell’attrice, lontano dalla sola dimensione della commedia. Questo è probabilmente il titolo ideale per chi vuole scoprire Dolly Parton anche come attrice. La forza del film sta soprattutto nel suo gruppo di protagoniste, capace di alternare ironia, affetto e momenti emotivamente molto intensi. Una storia sull’amicizia femminile che punta sui sentimenti senza rinunciare alla leggerezza.

Dove vederlo: disponibile per il noleggio o l’acquisto su Prime Video e Apple TV Natale in città con Dolly Parton Per una visione più leggera e musicale c’è Natale in città con Dolly Parton, film Netflix del 2020. La storia segue una donna decisa a vendere il terreno della propria città natale, finché l’arrivo di una misteriosa figura celestiale, interpretata da Parton, non cambia il corso degli eventi. Tra canzoni, atmosfera natalizia e buoni sentimenti, il film porta sullo schermo uno dei lati più fiabeschi dell’artista. È la scelta giusta per chi cerca una Dolly Parton nel suo elemento più naturale: musica, spettacolo e una storia costruita intorno alla possibilità di cambiare e riscoprire ciò che conta davvero. Un film semplice e piacevole, perfetto soprattutto per chi vuole qualcosa di più leggero e natalizio, con una Parton in una veste diversa dagli altri due. Consigliato per le famiglie. Dove vederlo: su Netflix.

Potrebbe interessarti anche