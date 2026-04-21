Dolcenera, frecciata velenosa ad Achille Lauro: “Mamma mia, aiuto”. Cosa è successo In un video pubblicato sui social, la cantante ha palesemente dimostrato di non apprezzare la musica del collega: ecco nel dettaglio cosa è accaduto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Pochi secondi di video possono scatenare la polemica? La risposta è sì, ed è esattamente ciò che è accaduto nelle ultime ore a Dolcenera. La cantante ha infatti pubblicato un video sui social tirando in ballo indirettamente il collega Achille Lauro, in quella che è apparsa a tutti gli effetti come una frecciata velenosa e gratuita. A quanto pare, Dolcenera non apprezza particolarmente la musica di Lauro e lo ha fatto capire quasi senza aprire bocca: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Dolcenera contro Achille Lauro: "Mamma mia, aiuto"

Nella giornata di ieri, Dolcenera ha condiviso sui social un video che la ritraeva all’interno di una pasticceria, e fino a qui nulla di strano. Poco dopo, nell’accorgersi della canzone Incoscienti giovani di Achille Lauro in filodiffusione all’interno della pasticceria, la cantante ha però reagito in un modo che certamente non è passato inosservato. Dolcenera ha infatti iniziato a canticchiare il pezzo alzando gli occhi al cielo e sbuffando, pe poi sussurrare la frase "Mamma mia, aiuto". Un’espressione che molti hanno interpretato come una frecciata diretta al collega, una sorta di giudizio negativo espresso senza nemmeno aprire bocca.

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Dolcenera, il commento contro Achille Lauro scatena il web

Il video di Dolcenera è poi stato ripreso anche dal profilo X di Cinguetterai, che ha commentato ironicamente: "Mi sa che a Dolcenera non piace Achille Lauro". Da lì, il dibattito si è acceso rapidamente e molti utenti hanno subito commentato il post. Come sempre, c’è chi ha dato ragione alla cantante criticando a sua volta la musica di Achille Lauro, e chi invece si sono schierati a tutti glie effetti dalla parte di Lauro, artista noto per il suo stile provocatorio e per una carriera costellata di scelte artistiche indubbiamente divisive.

"Non riesco a darle torto", si legge in un commento su X. E ancora: "Qualcuno ha il coraggio di dire la verità", "Tutti noi come Dolcenera", "Come biasimarla", "A me non piace lei", "Non ci fa proprio una bella figura è abbastanza ridicola", "Mi è sempre stata antipatica ora ne comprendo a pieno il motivo", "Dovrebbe imparare a cantare da Lauro", "Mai stata simpatica".

Del resto, non è la prima volta che il cantautore romano finisce al centro di discussioni per le sue canzoni o per la sua immagine: Incoscienti giovani, ballata intensa sull’amore vissuto senza compromessi, ha già fatto parlare molto di sé fin dalla sua presentazione a Sanremo 2025. Questa volta, però, a far discutere non è il brano, ma la reazione decisamente teatrale di una collega. Achille Lauro risponderà a questa provocazione gratuita? Chi vivrà, vedrà.

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