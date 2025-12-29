Su RaiPlay un film acclamato dal pubblico ma snobbato (clamorosamente) alle premiazioni: avete ancora pochi giorni Luc Besson si basa su un reale fatto di cronaca per raccontare una storia di dolore, ferite ma anche di guarigione e amicizia

Non solo fiction e sceneggiati, ma anche grande cinema di qualità in streaming gratis su RaiPlay, sul cui catalogo (ancora per pochi giorni) si trova un film che dovete assolutamente recuperare e che vi strazierà l’anima. Diretta da Luc Besson, questa pellicola del 2023 si basa su un reale fatto di cronaca, un evento crudo e spietato e in grado di toccare anche i cuori più duri. Nel cast un meraviglioso Caleb Landry Jones (Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Voglia di gentilezza). Scopriamo assieme questa perla disponibile ancora per pochissimo tempo.

Dogman, la trama del film con Caleb Landry Jones in streaming su RaiPlay

Douglas "Doug" Munrow (Caleb Landry Jones) è cresciuto nel New Jersey tra le angherie e le violenze del padre e del fratello, fanatici religiosi e con un comportamento abusivo. Liberatosi dalla prigionia della gabbia in cui il genitore lo aveva rinchiuso da bambino assieme ai propri cani, usati per i combattimenti illegali e con cui Doug aveva stretto un legame unico, l’uomo arriva all’età adulta con enormi ferite psicologiche e fisiche, essendo confinato alla sedia a rotelle con il precario uso delle gambe. Solo i suoi adorati cani riescono a dargli sollievo: rispondono a ogni suo comando e lo assistono nelle rapine alle case dei ricchi per aiutare i bisognosi.

Uno straziante racconto tratto da una storia vera

"L’ispirazione per questo film è scaturita, in parte, da un articolo che ho letto su una famiglia francese che ha rinchiuso il proprio figlio in una gabbia quando aveva cinque anni. Questa storia mi ha fatto interrogare sull’impatto che un’esperienza del genere può avere su una persona a livello psicologico", ha raccontato Luc Besson, regista di Dogman, quando ha presentato il film in concorso al Festival del Cinema di Venezia nel 2023. La pellicola non è riuscita a portarsi a casa il Leone d’Oro, ma ha comunque ricevuto il plauso della critica.

Il lavoro di Besson tiene incollati alla poltrona, in trepidante attesa per tutta la sua durata. Attraverso un lungo flashback, Doug ripercorre la propria vita, mostrando ferite che non rimangono confinate alla sfera fisica, ma tracimano in quella psicologica. "Ovunque ci sia un infelice, Dio invia un cane", recita la tagline del film riprendendo poeta Alphonse de Lamartine. Come Leon, pellicola del 1994 sempre del regista francese, Dogman racconta di randagi, di ultimi, di dimenticati. Ma anche di amore, di guarigione, di dolorosa dolcezza. A farla da padrone, oltre ovviamente ai numerosi cani, un Caleb Landry Jones in assoluto stato di grazia, il cui grido adulto si sovrappone a quello del suo io bambino, in una disperata, quanto inascoltata, richiesta di aiuto.

Dove vedere Dogman di Luc Besson in streaming

Se vi abbiamo incuriosito e volete recuperare Dogman, avete ancora poco tempo: tra qualche giorno la pellicola verrà tolta dal catalogo di RaiPlay, dove è attualmente disponibile in streaming gratis. Affrettatevi!

