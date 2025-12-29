Su RaiPlay un film acclamato dal pubblico ma snobbato (clamorosamente) alle premiazioni: avete ancora pochi giorni
Luc Besson si basa su un reale fatto di cronaca per raccontare una storia di dolore, ferite ma anche di guarigione e amicizia
Non solo fiction e sceneggiati, ma anche grande cinema di qualità in streaming gratis su RaiPlay, sul cui catalogo (ancora per pochi giorni) si trova un film che dovete assolutamente recuperare e che vi strazierà l’anima. Diretta da Luc Besson, questa pellicola del 2023 si basa su un reale fatto di cronaca, un evento crudo e spietato e in grado di toccare anche i cuori più duri. Nel cast un meraviglioso Caleb Landry Jones (Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Voglia di gentilezza). Scopriamo assieme questa perla disponibile ancora per pochissimo tempo.
Dogman, la trama del film con Caleb Landry Jones in streaming su RaiPlay
Douglas "Doug" Munrow (Caleb Landry Jones) è cresciuto nel New Jersey tra le angherie e le violenze del padre e del fratello, fanatici religiosi e con un comportamento abusivo. Liberatosi dalla prigionia della gabbia in cui il genitore lo aveva rinchiuso da bambino assieme ai propri cani, usati per i combattimenti illegali e con cui Doug aveva stretto un legame unico, l’uomo arriva all’età adulta con enormi ferite psicologiche e fisiche, essendo confinato alla sedia a rotelle con il precario uso delle gambe. Solo i suoi adorati cani riescono a dargli sollievo: rispondono a ogni suo comando e lo assistono nelle rapine alle case dei ricchi per aiutare i bisognosi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Uno straziante racconto tratto da una storia vera
"L’ispirazione per questo film è scaturita, in parte, da un articolo che ho letto su una famiglia francese che ha rinchiuso il proprio figlio in una gabbia quando aveva cinque anni. Questa storia mi ha fatto interrogare sull’impatto che un’esperienza del genere può avere su una persona a livello psicologico", ha raccontato Luc Besson, regista di Dogman, quando ha presentato il film in concorso al Festival del Cinema di Venezia nel 2023. La pellicola non è riuscita a portarsi a casa il Leone d’Oro, ma ha comunque ricevuto il plauso della critica.
Il lavoro di Besson tiene incollati alla poltrona, in trepidante attesa per tutta la sua durata. Attraverso un lungo flashback, Doug ripercorre la propria vita, mostrando ferite che non rimangono confinate alla sfera fisica, ma tracimano in quella psicologica. "Ovunque ci sia un infelice, Dio invia un cane", recita la tagline del film riprendendo poeta Alphonse de Lamartine. Come Leon, pellicola del 1994 sempre del regista francese, Dogman racconta di randagi, di ultimi, di dimenticati. Ma anche di amore, di guarigione, di dolorosa dolcezza. A farla da padrone, oltre ovviamente ai numerosi cani, un Caleb Landry Jones in assoluto stato di grazia, il cui grido adulto si sovrappone a quello del suo io bambino, in una disperata, quanto inascoltata, richiesta di aiuto.
Dove vedere Dogman di Luc Besson in streaming
Se vi abbiamo incuriosito e volete recuperare Dogman, avete ancora poco tempo: tra qualche giorno la pellicola verrà tolta dal catalogo di RaiPlay, dove è attualmente disponibile in streaming gratis. Affrettatevi!
Potrebbe interessarti anche
I 10 film più visti in streaming su Netflix, Prime Video e Disney+ della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre
I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consigl...
I film in TV stasera: Sarah Felberbaum si sposa per finta (ma qualcosa va storto)
Tutte le pellicole disponibili nella serata di venerdì 12 dicembre 2025: dalla Sposa...
I film in onda in TV stasera, mercoledì 17 dicembre 2025: il film più romantico con Tom Hanks e Meg Ryan
Tutte le pellicole in onda in TV mercoledì 17 dicembre 2025: il commovente C'è posta...
Stasera in tv (28 ottobre), Belen Rodriguez e la serata " a tre": cosa succede
I programmi della serata di martedì 28 ottobre 2025: Montalbano punta alla vittoria ...
Su RaiPlay si nasconde un classico senza tempo che ha conquistato intere generazioni: vinse 8 premi Oscar
Un quartetto, o meglio dire un quintetto, di grandissimi attori per un capolavoro de...
Su RaiPlay Barbora Bobulova strepitosa in questo film: le è valso il premio come Miglior attrice non protagonista
Il regista continua la sua opera di decostruzione del proprio ruolo all'interno dei ...
I film in onda in TV stasera, martedì 28 ottobre 2025: Rocio Munoz Morales ha un nuovo amore (difficile)
I migliori film in onda nella serata di martedì 28 ottobre 2025: l'ex di Raoul Bova ...
Ascolti tv ieri (28 ottobre): boom storico per Belve, Montalbano vola, batosta enorme per Affari Tuoi
Il commissario Montalbano vince col 16,4% di share, cade Bianca Berlinguer, Le Iene ...