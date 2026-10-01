Doc torna in corsia: Luca Argentero affronta la sfida più difficile per salvare il suo reparto, ma non sarà solo. Nuovi protagonisti in arrivo Dal 1° ottobre su Rai 1 l'attore torna nei panni di Andrea Fanti: un reparto da salvare, nuove minacce e un mistero scuote il Policlinico Ambrosiano.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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"Doc – Nelle tue mani" torna su Rai 1 giovedì 1° ottobre 2026 con la quarta stagione, ancora con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti. La nuova stagione sarà composta da 16 episodi e ripartirà dal ritorno di Doc al Policlinico Ambrosiano, dopo l’allontanamento scelto alla fine della terza stagione per stare accanto ad Agnese. Al suo rientro troverà però un ospedale profondamente cambiato: meno personale e posti letto, maggiori attività ambulatoriali e una gestione orientata al contenimento dei costi. A guidare il reparto ci sarà Giulia Giordano, diventata Primaria di Medicina Interna. Andrea si troverà così a difendere la propria idea di medicina, fondata sull’ascolto e sul rapporto umano con i pazienti.

La quarta stagione introdurrà anche nuovi personaggi, tra cui il giovane specializzando Matteo Pellegrini, con cui Doc instaurerà un rapporto particolare. Al centro della trama ci sarà inoltre un mistero legato ad alcune morti sospette all’interno dell’ospedale, che Andrea e Matteo proveranno a chiarire. La serie continuerà a intrecciare casi clinici, relazioni personali e sentimenti, affrontando anche temi attuali come l’intelligenza artificiale e l’utilizzo dei Big Data in medicina. Per Andrea Fanti sarà quindi una nuova sfida professionale e personale, tra il tentativo di difendere il reparto e la necessità di fare i conti con un presente molto diverso dal passato. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

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