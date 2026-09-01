Doc – Nelle tue mani, “Spollon erede di Luca Argentero”: il retroscena sulla quinta stagione (con rivoluzione) Stando alle ultime indiscrezioni, il giovane attore già protagonista nella serie Rai potrebbe ottenere il ruolo principale nella nuova storia. E sale l'attesa per la quarta stagione.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Doc – Nelle tue mani si prepara al ritorno su Rai 1, fissato per giovedì 1°ottobre 2026, con la quarta stagione e un Luca Argentero ormai ai saluti. È noto infatti che l’attore, al termine di questa tornata di episodi, lascerà la fiction per dedicarsi ad altri progetti. Un cambio della guardia temuto dai fan, ma che potrebbe non fare poi così male al ‘brand’ Doc, ormai in netto calo negli ascolti dopo una primissima stagione dal successo indiscusso (con una media di quasi 8 milioni di telespettatori e il 29,58% di share). Al posto di Argentero, potrebbe subentrare nel ruolo di protagonista Pierpaolo Spollon, già presente nella serie e virtualmente pronto al salto di livello. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Doc – Nelle tue mani, la nuova stagione e l’addio (annunciato) di Argentero

È tutto pronto su Rai 1 per la quarta, attesissima stagione della fiction Doc – Nelle tue mani. Come riportato da Affari Italiani, la prima puntata dovrebbe andare in onda giovedì 1°ottobre (e non il 24 settembre, come segnalato altrove), e la corsa della serie proseguirà per otto serate in tutto, con 16 episodi previsti e l’incognita dell’addio di Luca Argentero. L’attore protagonista, infatti, non sarà più parte del progetto a partire dalla quinta stagione, che è attualmente già in fase di scrittura.

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Si tratta di un taglio netto con una figura che ha fatto la fortuna di Doc, ma il punto evidente è che dalla seconda stagione in poi gli ascolti sono calati sistematicamente. E uno scossone, a partire dal protagonista, potrebbe garantire nuova linfa alla storia. Dopo il botto della prima stagione, Doc è sceso nella seconda a 6,4 milioni di spettatori di media (28% di share), per poi crollare ulteriormente nel terzo capitolo della saga medical con una media di 5.058.000 telespettatori e il 26,7% di share. Ciò non significa che il format abbia stancato del tutto il pubblico, ma potrebbe segnalare davvero il bisogno imminente di una mini-rivoluzione.

Il retroscena su Pierpaolo Spollon come successore di Argentero

In questo senso, diversi sono i nomi che circolano per la successione di Argentero nella quinta stagione. Come riporta sempre Affari Italiani, il favorito al momento potrebbe essere Pierpaolo Spollon, giovane e talentuoso attore già parte del cast di Doc – Nelle tue mani. Attorno a lui, e al personaggio del dottor Riccardo Bonvegna, giovane specializzando di Medicina interna, potrebbe ruotare la nuova storia che prenderà il via nel quinto capitolo della serie. Ma ancora non esistono annunci ufficiali in merito.

Intanto, la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha salutato Argentero alla vigilia del debutto della sua ultima stagione: "Vorrei innanzitutto sottolineare la grande importanza che Luca Argentero riveste nello star system di Rai Fiction e, naturalmente, nel mondo di ‘Doc’, dove il suo ruolo è centrale e profondamente legato all’identità della serie. Nella quarta stagione, che vedremo a ottobre, Argentero tornerà ancora una volta da grande protagonista, circondato dai tanti colleghi che con lui hanno costruito un successo straordinario".

Poi Ammirati ha aggiunto una precisazione: "Per quanto riguarda la quinta stagione è bene essere chiari: la serie è attualmente in scrittura; sarà una stagione ricca di sorprese, per certi versi rifondativa sul piano narrativo. ‘Doc’ continuerà a valorizzare il suo protagonista, che ci accompagnerà sicuramente e il suo passaggio di testimone avverrà in modo graduale, rispettoso dei tempi narrativi e delle esigenze artistiche e personali dell’attore". Resta solo da vedere su quale attore ricadrà, alla fine, la scelta della Rai.

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