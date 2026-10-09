Luca Argentero, Doc si sente male e spaventa tutti: “Non può finire così”. Perché il web è in lacrime dopo la seconda puntata Il finale del secondo appuntamento dell’amata fiction di Rai 1 è culminato in un momento di grande tensione e apprensione per il protagonista

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il finale della seconda puntata della quarta stagione Doc – Nelle tue mani ha lasciato il pubblico senza parole. Luca Argentero, nei panni del dottor Andrea Fanti, ha ‘spaventato’ i telespettatori con un malore improvviso che ha trasformato gli ultimi minuti dell’episodio in un momento di pura tensione. Sui social si moltiplicano i commenti tra lacrime, complimenti e tanta preoccupazione per il destino del protagonista. Ma cos’è successo davvero a ‘Doc’ e che cosa vedremo nella terza puntata? Scopriamo tutti i dettagli.

Doc – Nelle tue mani, il malore di Andrea Fanti chiude la puntata

Un finale da brividi, capace di lasciare il pubblico con il fiato sospeso e probabilmente anche gli occhi lucidi. La seconda puntata della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, è culminata in un momento inaspettato. Nell’episodio "Maledetto lunedì", infatti, ‘Doc’ accusa un malore mentre scende le scale dell’ospedale. Giulia e gli altri medici intervengono immediatamente per soccorrerlo, ma la scena si interrompe senza che Andrea riprenda conoscenza. Un epilogo che apre nuovi interrogativi sulle sue condizioni e sulle possibili conseguenze del trauma subito anni prima, quando un colpo di pistola gli provocò una lesione cerebrale e la perdita dei ricordi degli ultimi anni.

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Doc 4, anticipazioni della prossima puntata

La terza puntata di Doc 4, con gli episodi "Samaritani" ed "Era mio padre", promette nuovi casi delicati e segreti pronti a venire a galla. Giulia e Damiano saranno impegnati con un paziente in attesa di un trapianto di rene, mentre l’arrivo di Claudia metterà Cesconi in difficoltà, riportando alla luce un passato che aveva preferito tenere nascosto. Andrea, intanto, dovrà fare i conti con una convalescenza complicata e con Lidia, la dottoressa a gettone alla quale verrà affidato, nonostante i rapporti tutt’altro che sereni tra i due. A sconvolgere il reparto sarà anche il ritorno di Federico.

Le reazioni social: lacrime, paura e complimenti ad Argentero

Sui social i commenti raccontano un pubblico travolto dalle emozioni. "Puntata eccezionale, ma non può finire così", "Stasera mi sono venute le lacrime, è stata una puntata veramente emozionante", "Due puntate di Doc, due puntate in cui ho pianto", "E niente, anche stasera ho pianto", "Che puntatona, sto ancora piangendo", "Che finale, povero Doc, che ansia", "Crudele lasciarci così, ora bisogna aspettare una settimana intera". C’è anche chi ipotizza: "State a vedere che ci voleva questo trauma per fargli tornare la memoria di tutti gli anni dimenticati, compreso l’amore per Giulia". Non mancano gli elogi a Luca Argentero: "Luca Argentero è troppo bravo e affascinante", "Bellissima e tutti bravissimi. Doc lo adoro. Argentero è bravissimo e sempre più affascinante" e "Meraviglioso Luca Argentero". C’è spazio anche per gli apprezzamenti alla capacità della fiction di raccontare la realtà sanitaria: "Serie bellissima che fa capire i problemi della sanità attuale" e "Questa puntata rispecchia la verità attuale degli ospedali".

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