Luca Argentero allunga 'Doc - Nelle tue mani': le parole (sorprendenti) sulla quarta stagione e il destino della serie
Tra slittamenti di palinsesto, nuove sfide e un futuro ancora tutto da scrivere, l’attore rompe il silenzio e lascia aperta la porta a un possibile quinto capitolo della serie fenomeno.
Il destino di Doc – Nelle tue mani continua a intrecciarsi con quello del suo protagonista, e se l’attesa per la quarta stagione si è fatta più lunga del previsto, le parole di Luca Argentero hanno già rimesso in moto l’entusiasmo dei fan, proiettando la serie ben oltre il prossimo autunno. In un momento televisivo particolarmente denso per l’attore, tra nuovi progetti e ritorni attesissimi, il tema di una possibile quinta stagione non è più soltanto un’ipotesi lontana, ma un’eventualità concreta.
Doc – Nelle tue mani, lo slittamento che fa ancora discutere
Inizialmente prevista per marzo 2026, la nuova stagione della serie è stata posticipata: ora è ufficiale che partirà a settembre 2026 e sarà uno dei prodotti di punta dell’autunno Rai su Rai 1. Una decisione che, oltre a rimodellare il palinsesto, finisce per ridisegnare anche la presenza mediatica di Argentero, che resterà così sulla cresta dell’onda per quasi tutto il 2026. L’attore è infatti già presente su Netflix con Motorvalley, che sta riscuotendo un discreto successo, e ora è anche protagonista della nuova serie Sky Avvocato Ligas, dove recita anche la moglie Cristina Marino. Non a caso ha scherzato in un’intervista a Vanity Fair: "E meno male che hanno spostato Doc in autunno, altrimenti sarebbe stato davvero paradossale".
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La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani ripartirà dal finale aperto della terza, con il ruolo di primario del dottor Andrea Fanti in pericolo per proteggere Agnese. Si parla inoltre di una morte "shock" che potrebbe stravolgere il corso degli eventi, e non è da escludere che si tratti proprio della moglie del protagonista. Uno scenario che potrebbe spalancare le porte alla figura di Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli, in un ruolo sempre più centrale.
Le parole sulla quinta stagione
Ma è sul futuro più lontano che Argentero ha lasciato il segno. Commentando la longevità della serie, ha dichiarato: "Se si trovasse una buona idea per il quinto ciclo, non sarei contrario a proseguire. Credo che Doc potrebbe continuare anche per più di 10 stagioni". Un’apertura netta per far crescere ancora il personaggio di Andrea Fanti, esplorandone nuove fragilità e nuovi conflitti. Ospite a Domenica In, Argentero aveva già raccontato quanto fosse impegnativo vestire i panni del medico più amato della tv: "Ruolo impegnativo. Sono sette mesi di lavoro, più di cento giorni di riprese". Un impegno non solo fisico ma emotivo, che lo ha accompagnato lungo un percorso fatto di ansia e responsabilità.
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