Doc - Nelle tue mani 4, sfuma il ritorno di Luca Argentero in tv: niente settembre, ecco a quando slitta la nuova stagione La quarta stagione di Doc si prepara a tornare su Rai 1 con nuove sfide per Andrea Fanti. Il debutto slitta, ma l’attesa cresce per il nuovo capitolo della fiction con Luca Argentero

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I fan di Doc – Nelle tue mani dovranno aspettare ancora un po’ prima di rivedere Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti. La quarta stagione della fiction Rai, inizialmente attesa per la fine di settembre, sembra infatti destinata a subire uno slittamento: il debutto non dovrebbe più avvenire nella data ipotizzata del 24 settembre, ma nel mese di ottobre, mantenendo comunque la collocazione del giovedì sera su Rai 1 e la disponibilità in streaming su RaiPlay. Un piccolo cambio di calendario che non modifica le aspettative intorno a una delle serie italiane più amate degli ultimi anni. La nuova stagione rappresenta infatti un appuntamento molto atteso per il pubblico, pronto a ritrovare un personaggio diventato ormai iconico e un racconto capace di unire medicina, sentimenti e grandi dilemmi personali.

Doc 4 slitta a ottobre: cosa sappiamo sul ritorno della fiction Rai

Il rinvio del debutto sposta soltanto di qualche settimana l’arrivo della quarta stagione, che resta comunque tra i titoli di punta del prossimo palinsesto autunnale Rai. La data ufficiale definitiva non è ancora stata confermata in modo definitivo, ma le informazioni più recenti indicano un esordio a ottobre in prima serata. La nuova trama ripartirà dal Policlinico Ambrosiano e da un Andrea Fanti chiamato ad affrontare una nuova battaglia. Dopo aver riconquistato il proprio ruolo all’interno dell’ospedale, il medico dovrà fare i conti con una realtà segnata da tagli, difficoltà organizzative e una gestione che rischia di mettere in secondo piano il rapporto con i pazienti. Una situazione che lo porterà ancora una volta a scegliere tra regole imposte dall’alto e la propria idea di medicina.

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Una nuova sfida per Andrea Fanti: cast, episodi e cosa aspettarsi

Anche il cast della quarta stagione conferma la presenza dei volti più amati della fiction. Accanto a Luca Argentero torneranno Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Giovanni Scifoni, Sara Lazzaro, Marco Rossetti ed Elisa Di Eusanio, pronti a dare continuità alle storie dei personaggi già conosciuti dal pubblico. La stagione dovrebbe essere composta da 16 episodi, distribuiti in prima serata su Rai 1 e successivamente disponibili sulla piattaforma RaiPlay. Al centro del racconto ci saranno ancora una volta i casi medici, ma anche i rapporti umani, le scelte difficili e le conseguenze delle decisioni prese dentro e fuori dall’ospedale. Dopo tre stagioni di grande successo, Doc – Nelle tue mani 4 sembra voler alzare ulteriormente la posta, affrontando temi molto attuali come la sostenibilità della sanità pubblica, la carenza di risorse e il ruolo del medico in un sistema sempre più complesso. Un mix tra emozioni, tensioni professionali e intrecci sentimentali che ha trasformato la fiction con Luca Argentero in uno dei prodotti Rai più seguiti e attesi.

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