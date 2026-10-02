Doc 4, Luca Argentero (col killer) conquista tutti ma il web è in rivolta per la star sparita: “Cosa gli avete fatto?” La prima puntata della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani è partita con ritmi molto alti ed è stata commentatissima sui social: mistero Federico Lentini

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Parte con il botto la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, tornato in onda ieri giovedì 1° ottobre 2026 con una prima puntata capace di conquistare il pubblico tra nuovi misteri e casi medici. Al centro ancora una volta Luca Argentero, accolto con grande entusiasmo dagli spettatori. Ma, accanto agli applausi, emerge subito un giallo destinato a tenere banco: l’assenza di Federico Lentini, il personaggio interpretato da Giacomo Giorgio, amatissimo dal pubblico anche per il successo di Mare Fuori. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Il killer della morfina e il mistero di Federico Lentini

La prima puntata di Doc – Nelle tue mani mette subito tanta carne al fuoco. Tra i casi più inquietanti c’è quello di un misterioso killer che provoca la morte di alcuni pazienti somministrando loro overdose di morfina. Una vicenda che alimenta la tensione nella fiction con Luca Argentero e si inserisce in una stagione che, secondo molti spettatori, sembra voler affrontare con decisione anche le difficoltà e le criticità della sanità pubblica. Ma il vero mistero che ha incuriosito una parte del pubblico riguarda Federico Lentini. Il medico interpretato da Giacomo Giorgio non compare nella puntata, nonostante venga nominato più volte dagli altri protagonisti, che fanno riferimento a qualcosa che gli sarebbe accaduto, senza però spiegare cosa. Un’assenza tutt’altro che passata inosservata e che ha immediatamente fatto scattare le domande dei fan.

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Gli applausi ad Argentero e la protesta dei fan di Lentini

Sui social il debutto di Doc 4 è stato accompagnato da numerosi commenti positivi. "Partenza col botto, visto che affronta subito la delicata situazione della nostra Sanità. Peccato che la Rai continui a fregarsene degli spettatori facendo cominciare la fiction quasi alle 22:00" "Cast eccelso…non si smentisce! Un Doc più Doc che mai! Grande Luca Argentero! È uno dei migliori attori del nostro panorama televisivo!". E ancora: "Questa stagione mi sembra partita a razzo sugli attuali problemi della sanità pubblica. Ottimo messaggio di denuncia, direi", "Fiction stupenda e sempre più avvincente… cast eccezionale e Luca Argentero sempre super" o "Ero certa che non ci avrebbe deluso". Qualcuno aggiunge: "Questo cast ci darà soddisfazioni", "Sono tornati più forti di prima. E anche questa volta, un applauso agli autori per le trame credibili". C’è anche chi sottolinea il paragone con la terza stagione: "Questa prima puntata per quanto mi riguarda ha già superato di gran lunga l’intera terza stagione che è stata noiosissima. Mi è piaciuta molto". Ma sul web il tormentone è soprattutto la ‘scomparsa’ di Federico Lentini: "Gli sceneggiatori che fanno le scelte più insensate di sempre: togliere dal cast il nostro Lentini", "Federico Lentini dove sei finito, ci manchi!", "Io non avrò pace fino a quando non saprò cosa è successo a Federico Lentini", "Ma ci volete dire o no che cosa è successo a Federico Lentini", "Ma alla fine della fiera cosa è successo a Federico lentini?", "Cos’è successo a Federico?", "Sì ma cosa è successo a Federico Giulia che cosa gli avete fatto".

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