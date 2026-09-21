Doc, Luca Argentero sorprende tutti e fa marcia indietro sulla quinta stagione: "Sarò felicissimo di esserci" L'attore torna nei panni di Andrea Fanti nella quarta stagione, ma sorprende parlando del possibile prosieguo della fiction dopo le voci sull'addio.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Luca Argentero si prepara a tornare nei panni di Andrea Fanti nella quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, ma alla vigilia del nuovo debutto c’è già una domanda che riguarda il futuro della serie. Dopo le indiscrezioni di un possibile addio dell’attore al termine della quarta stagione, infatti, le sue parole più recenti sembrano cambiare le prospettive: Argentero non esclude affatto di poter tornare anche per un eventuale quinto capitolo. E questa non è l’unica novità, perché accanto a lui sul set è arrivata anche la moglie Cristina Marino.

Doc – Nelle tue mani: il legame tra Luca Argentero e Andrea Fanti

In questi anni il rapporto tra Luca Argentero e il personaggio di Andrea Fanti è diventato particolarmente stretto, tanto che l’attore riconosce nel medico della fiction alcuni tratti del proprio carattere e del proprio modo di essere. Un legame che, arrivato alla quarta stagione, sembra ormai andare ben oltre la semplice interpretazione di un ruolo. Come rivelato dallo stesso attore in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: "C’è moltissimo di me in lui rispetto ad altri ruoli che ho fatto, mi somiglia parecchio nella gestualità. Certo, forse Fanti non andrebbe a ballare: a me, invece, piace ancora molto", ha raccontato Argentero parlando delle somiglianze con il protagonista di Doc – Nelle tue mani.

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La moglie Cristina Marino entra nel cast

Tra le novità della quarta stagione c’è anche una presenza particolarmente significativa per Argentero: Cristina Marino, sua moglie nella vita, entra infatti nel cast della serie. Non si tratta però della prima esperienza professionale condivisa dalla coppia, che aveva già avuto modo di lavorare insieme in passato. L’attore ha raccontato di aver seguito con particolare attenzione il lavoro della moglie sul set, lasciando intendere di essere stato anche piuttosto esigente nei suoi confronti: "Abbiamo già lavorato insieme su altri set. È brillante e ho preteso molto. Sono contento del risultato e spero che piacerà anche al pubblico". Sarà quindi interessante vedere come questa nuova esperienza si inserirà nell’universo narrativo di Doc – Nelle tue mani e quale spazio avrà il personaggio interpretato da Marino.

Il dietrofront sulla quinta stagione

La questione più sorprendente riguarda però quello che potrebbe accadere dopo la quarta stagione. In precedenza, Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, aveva parlato della quarta stagione come dell’ultima con Argentero, spiegando che la serie avrebbe potuto proseguire attraverso un passaggio di testimone. La produzione aveva già iniziato a ragionare sulla possibilità di una quinta stagione, lasciando dunque aperta la strada a una continuazione senza il suo storico protagonista.

Ora, però, le dichiarazioni dell’attore riaprono uno scenario differente. Parlando del futuro della fiction, Argentero ha infatti dichiarato: "Siamo al quarto anno e, dopo circa 64 casi medici affrontati nella fiction, ho ormai una certa "infarinatura"! Se si farà la quinta stagione, sarò felicissimo di esserci". Una frase che, pur non rappresentando una conferma ufficiale della sua presenza nella prossima stagione, cambia inevitabilmente il quadro rispetto alle precedenti dichiarazioni. L’ipotesi di un addio definitivo, quindi, non appare più così netta, mentre resta da capire se questa apertura porterà concretamente a un ritorno di Andrea Fanti.

Prima di pensare a un eventuale quinto capitolo, c’è naturalmente tutta la quarta stagione da raccontare. Il ritorno di Andrea Fanti dovrà confrontarsi con le conseguenze delle rivelazioni emerse in precedenza e con nuovi casi e dinamiche all’interno del Policlinico Ambrosiano. La nuova stagione di Doc – Nelle tue mani arriverà su Rai 1 da giovedì 1 ottobre.

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