Rai, Doc - Nelle tue mani conquista la Turchia (con la star di Terra Amara): chi sarà Luca Argentero

Doc – Nelle tue mani, uno dei medical drama più amati della Rai, continua a conquistare il pubblico oltre i confini italiani. La fiction, nota per il suo mix di emozione e pathos, sta per arrivare in Turchia con un remake ufficiale che porterà sullo schermo nuovi volti e una storia già amatissima. Tra questi, spicca İbrahim Çelikkol, noto agli italiani per il suo ruolo in Terra Amara, pronto a interpretare il protagonista che in Italia è Luca Argentero.

Doc Nelle tue mani sbarca in Turchia: il remake Doktor: Başka Hayatta

Dopo aver conquistato anche gli USA, il medical drama italiano che ha commosso milioni di spettatori si prepara a vivere una seconda vita in Turchia. La serie, intitolata localmente "Doktor: Başka Hayatta", andrà in onda sulla piattaforma NOW Türkiye e vede alla produzione la casa tedesca-turca Dass Yapım, tra le più importanti nel panorama dei drama turchi.

Nella versione turca, il protagonista cambia nome ma non destino: Andrea Fanti diventa Prof. Dr. İnan Kural, un medico brillante del Terra Hospital, rispettato e inarrivabile. La sua vita perfetta viene stravolta da un’aggressione e da un’operazione d’urgenza: al risveglio, İnan scopre di aver perso dodici anni di memoria, cancellando carriera, amori e legami familiari. Una premessa intensa che promette di emozionare tanto quanto l’originale italiano, aggiungendo un tocco di pathos tipico dei drama turchi.

İbrahim Çelikkol: la star di Terra Amara diventa il nuovo Doc

A vestire i panni di İnan Kural è İbrahim Çelikkol, attore amato dal pubblico italiano grazie al ruolo di Hakan in Terra Amara. La scelta non è casuale: Çelikkol porta con sé un mix di intensità fisica e fragilità emotiva, caratteristiche perfette per interpretare un uomo che si confronta con una vita stravolta dalla memoria perduta. Accanto a lui troviamo Sıla Türkoğlu nei panni di Elif, l’interesse amoroso di İnan, mentre altri personaggi ricalcano figure italiane come la moglie e la collega, con nomi e caratterizzazioni adattate al gusto turco.

Il remake turco non si limita a una semplice traduzione: Doktor: Başka Hayatta traduce l’anima di Doc in un contesto culturale differente, mantenendo la forza emotiva dell’originale ma adattandola a nuovi codici narrativi. Il titolo stesso, "Başka Hayatta" ("in un’altra vita"), sintetizza perfettamente la storia del protagonista e il senso universale della serie: tutti, almeno una volta, abbiamo avuto la sensazione di vivere un’altra vita. Con questa nuova versione, Doc dimostra ancora una volta quanto le sue storie siano universali e capaci di emozionare spettatori in tutto il mondo. Intanto, in Italia cresce l’attesa per la quarta stagione della serie TV: Doc 4 è atteso su Rai 1 nella primavere 2026, probabilmente a marzo.

