Doc 4 non va in onda, Luca Argentero ringrazia: la reazione (strana) alla scelta della Rai Lo slittamento della quarta stagione della serie ‘aiuta’ l’attore a evitare la sovraesposizione mediatica: la tv di Stato si consola con altre fiction in arrivo

I fan di Doc – Nelle tue mani dovranno aspettare, ma a Luca Argentero va bene così. Lo slittamento della quarta stagione dell’amata fiction Rai (di cui sono appena finite le riprese), infatti, in un certo senso ‘aiuta’ l’attore ed ex volto del Grande Fratello, come da lui stesso ammesso. Argentero si sta godendo il successo su Netflix di Motorvalley e a breve sarà su Sky nei panni dell’Avvocato Ligas: il ritorno del dottor Andrea Fanti, invece, è previsto per l’autunno. Una situazione ideale per l’attore in quella che si preannuncia un’annata da sogno. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Doc – Nelle tue mani 4, Luca Argentero ‘approfitta’ dello slittamento Rai

Inizialmente prevista per la primavera del 2026 (al termine del Festival di Sanremo), la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani arriverà invece in autunno. Le riprese sono da poco terminate e tra poco si entrerà nella consueta fase di post-produzione; le nuove puntate (16 in totale) andranno quindi in onda in otto prime serate su Rai 1 nel corso della prossima stagione. La decisione della Rai – come anticipato – aiuterà Luca Argentero a rimanere sulla cresta dell’onda per quasi tutto il 2026. L’attore al momento è su Netflix con Motorvalley, cha sta riscuotendo un discreto successo, e a marzo sarà protagonista della nuova serie Sky Avvocato Ligas, dove recita anche la moglie Cristina Marino. "E meno male che hanno spostato Doc in autunno, altrimenti sarebbe stato davvero paradossale" ha scherzato lo stesso Argentero in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Doc 4 approderà dunque nel palinsesto di Rai 1 il prossimo autunno e non mancheranno le novità, dalla trama al cast. Si ripartirà ovviamente dal finale aperto della terza stagione, con il ruolo di primario del dottor Andrea Fanti in pericolo per proteggere Agnese. Si parla inoltre di una morte ‘shock’ che potrebbe stravolgere il corso degli eventi, e non è da escludere che si tratti proprio della moglie del protagonista. La situazione generale potrebbe così spalancare le porte alla figura di Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli, in un ruolo sempre più di primo piano.

Le altre fiction in arrivo su Rai 1

Se da un lato, dunque, la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani arriverà solo in autunno, dall’altro la Rai si può ‘consolare’ con l’uscita imminente di tante altre grandi fiction. Al termine del Festival di Sanremo di Carlo Conti – dominatore degli ascolti tv nonostante il calo – infatti, la prima serata di Rai 1 punterà sulla seconda stagione di Gloria con Sabrina Ferilli (reduce dal successo di A testa alta in Mediaset) e sul ritorno di Imma Tataranni dell’8 marzo, ma anche sulla garanzia Lino Guanciale e Le Libere Donne, in onda dal 10 marzo.

