Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Doc 4 non va in onda, Luca Argentero ringrazia: la reazione (strana) alla scelta della Rai

Lo slittamento della quarta stagione della serie ‘aiuta’ l’attore a evitare la sovraesposizione mediatica: la tv di Stato si consola con altre fiction in arrivo

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

I fan di Doc – Nelle tue mani dovranno aspettare, ma a Luca Argentero va bene così. Lo slittamento della quarta stagione dell’amata fiction Rai (di cui sono appena finite le riprese), infatti, in un certo senso ‘aiuta’ l’attore ed ex volto del Grande Fratello, come da lui stesso ammesso. Argentero si sta godendo il successo su Netflix di Motorvalley e a breve sarà su Sky nei panni dell’Avvocato Ligas: il ritorno del dottor Andrea Fanti, invece, è previsto per l’autunno. Una situazione ideale per l’attore in quella che si preannuncia un’annata da sogno. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Doc – Nelle tue mani 4, Luca Argentero ‘approfitta’ dello slittamento Rai

Inizialmente prevista per la primavera del 2026 (al termine del Festival di Sanremo), la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani arriverà invece in autunno. Le riprese sono da poco terminate e tra poco si entrerà nella consueta fase di post-produzione; le nuove puntate (16 in totale) andranno quindi in onda in otto prime serate su Rai 1 nel corso della prossima stagione. La decisione della Rai – come anticipato – aiuterà Luca Argentero a rimanere sulla cresta dell’onda per quasi tutto il 2026. L’attore al momento è su Netflix con Motorvalley, cha sta riscuotendo un discreto successo, e a marzo sarà protagonista della nuova serie Sky Avvocato Ligas, dove recita anche la moglie Cristina Marino. "E meno male che hanno spostato Doc in autunno, altrimenti sarebbe stato davvero paradossale" ha scherzato lo stesso Argentero in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Doc 4 approderà dunque nel palinsesto di Rai 1 il prossimo autunno e non mancheranno le novità, dalla trama al cast. Si ripartirà ovviamente dal finale aperto della terza stagione, con il ruolo di primario del dottor Andrea Fanti in pericolo per proteggere Agnese. Si parla inoltre di una morte ‘shock’ che potrebbe stravolgere il corso degli eventi, e non è da escludere che si tratti proprio della moglie del protagonista. La situazione generale potrebbe così spalancare le porte alla figura di Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli, in un ruolo sempre più di primo piano.

Le altre fiction in arrivo su Rai 1

Se da un lato, dunque, la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani arriverà solo in autunno, dall’altro la Rai si può ‘consolare’ con l’uscita imminente di tante altre grandi fiction. Al termine del Festival di Sanremo di Carlo Conti – dominatore degli ascolti tv nonostante il calo – infatti, la prima serata di Rai 1 punterà sulla seconda stagione di Gloria con Sabrina Ferilli (reduce dal successo di A testa alta in Mediaset) e sul ritorno di Imma Tataranni dell’8 marzo, ma anche sulla garanzia Lino Guanciale e Le Libere Donne, in onda dal 10 marzo.

Potrebbe interessarti anche

Luca Argentero - Doc

Luca Argentero, la Rai fa saltare la messa in onda della serie tv Doc 4: perché e quando la vedremo

I tantissimi fan che da ben due anni attendono di vedere la nuova stagione dell’amat...
Noi e La Giulia, Luca Argentero protagonista del film

Luca Argentero gelido sul caso Signorini-Corona: “Una brutta figura”. La bordata al 'suo' Grande Fratello Vip

L’attore ha commentato il recente scandalo che ha travolto il conduttore e il realit...
Rai fiction - Bisio - Ferilli

Fiction Rai, svolta di primavera: Luca Argentero cancellato, arriva Sabrina Ferilli: il calendario delle serie Tv più attese

Cosa ci riserverà il palinsesto primaverile della rete ammiraglia? Ecco le serie tv ...
Motorvalley, Luca Argentero e Giulia Michelini pronti a sgommare nella serie Netflix: il trailer

Luca Argentero non si ferma: è pronto a sgommare in questa storia di riscatto su Netflix

Sta per scattare il semaforo verde sulla nuova serie Netflix con Luca Argentero: ecc...
luca-argentero-doc

Doc 4, il Dottor Fanti rischia la vita: il mega-spoiler della moglie di Luca Argentero

Cristina Marino si lascia sfuggire uno spoiler inquietante su Doc – Nelle tue mani 4...
Luca Argentero

Luca Argentero fuori dal Festival di Sanremo 2026 per colpa di Doc 4: la telefonata di Carlo Conti

L'attore torinese aveva rivelato di essere stato contattato dalla kermesse per un'os...
Luca Argentero sfreccia su Netflix, ma nella vita è "preso in giro per la mia incapacità al volante"

Luca Argentero sfreccia su Netflix, ma nella vita lo sfottono: ecco perché. E l'incidente: "Un segnale"

L'attore torinese e la collega Giulia Michelini, ospiti da Fabio Fazio a Che Tempo c...
Luca Argentero Carlo Conti

Luca Argentero gelido con Carlo Conti: "Sanremo? Mi hanno chiamato e sono spariti. Imbarazzante, ora non vado più"

Una telefonata sospesa che diventa un caso televisivo: il retroscena raccontato in p...
Luca Argentero

Luca Argentero pronto a travolgere tutti su Sky e Now TV: l'avvocato più audace è nel trailer inedito

Dopo il successo di Doc, è in arrivo una serie legal drama che conquisterà tutti gli...

Salute

Herpes Zoster

Perché è pericoloso per la salute e come prevenirlo

LEGGI

Personaggi

Saul Nanni

Saul Nanni
Andrew Howe

Andrew Howe
Can Yaman

Can Yaman
Achille Lauro

Achille Lauro

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963