'Doc 4 - Nelle tue mani': quante puntate, anticipazioni, l'addio di Luca Argentero e il ruolo nuovo di Cristina Marino
La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani debutta su Rai 1 il 1° ottobre: 16 episodi, nuovi equilibri al Policlinico e l’ingresso di Cristina Marino.
Il conto alla rovescia è finito: Andrea Fanti torna in corsia. Da stasera, giovedì 1° ottobre Luca Argentero riprende il camice di uno dei personaggi più amati della fiction italiana con la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani. Una nuova partenza che porta con sé parecchie novità, a cominciare da un Policlinico Ambrosiano molto diverso da quello che il medico aveva lasciato. Tra difficoltà economiche, nuovi equilibri e casi clinici, Fanti dovrà ritrovare il suo posto in un ospedale che sembra aver cambiato volto. E nel cast arriva anche Cristina Marino, in un ruolo destinato a farsi notare.
Doc 4, quante puntate sono e quando va in onda
La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani debutta su Rai 1 questa sera, giovedì 1° ottobre 2026. Il formato resta quello già sperimentato nelle precedenti stagioni: sono previste 8 prime serate, ognuna composta da due episodi, per un totale di 16 puntate. La fiction occuperà quindi il prime time del giovedì e sarà disponibile anche su RaiPlay, dove sarà possibile recuperare gli episodi dopo la messa in onda. La nuova stagione riporta al centro il personaggio di Andrea Fanti, alle prese non soltanto con i pazienti ma anche con una fase particolarmente delicata della propria vita professionale.
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Fanti rientra all’Ambrosiano dopo oltre un anno di assenza e si ritrova davanti una realtà profondamente trasformata. I conti dell’ospedale sono in difficoltà e i tagli al personale rischiano di mettere in discussione proprio quel modello basato sull’ascolto del paziente che ha sempre caratterizzato il suo approccio alla medicina.
Questo il calendario previsto su Rai 1:
- Puntata 1 – giovedì 1° ottobre 2026
- Puntata 2 – giovedì 8 ottobre 2026
- Puntata 3 – giovedì 15 ottobre 2026
- Puntata 4 – giovedì 22 ottobre 2026
- Puntata 5 – giovedì 29 ottobre 2026
- Puntata 6 – giovedì 5 novembre 2026
- Puntata 7 – giovedì 12 novembre 2026
- Puntata 8 – giovedì 19 novembre 2026
Doc 4 – Nelle tue mani, le anticipazioni sulla nuova stagione
Il ritorno di Andrea Fanti sarà tutt’altro che semplice. Dopo essersi allontanato dall’ospedale alla fine della terza stagione per stare accanto ad Agnese, il medico decide di tornare al Policlinico Ambrosiano, ma scopre presto che nulla è più come prima. A rendere ancora più complicata la situazione c’è Giulia, interpretata da Matilde Gioli, che nel frattempo è diventata primaria di Medicina Interna. Il reparto deve fare i conti con una situazione economica difficile e con le decisioni del nuovo direttore sanitario Stefano Campigli, favorevole a una gestione caratterizzata da numerosi tagli. Fanti e Giulia si ritroveranno così a confrontarsi su due visioni differenti della medicina: da una parte la necessità di contenere costi e risorse, dall’altra l’importanza di mettere il paziente al centro. Tra le principali novità c’è inoltre Cristina Marino, moglie di Luca Argentero nella vita privata. L’attrice interpreta Lidia Morganti, una dottoressa a gettone che entra nell’universo di Doc con un ruolo destinato a diventare sempre più rilevante.
Argentero aveva raccontato del rapporto professionale con la moglie spiegando: "Noi abbiamo già lavorato insieme, ci siamo conosciuti su un set". L’attore ha inoltre definito il personaggio interpretato da Marino molto attuale, sottolineando come il loro vissuto abbia rappresentato un arricchimento per la serie. Alla vigilia del debutto, Argentero ha raccontato di essersi commosso guardando i primi episodi della nuova stagione: "Ho visto la prima puntata e mi sono emozionato". Un segnale di quanto il ritorno di Fanti rappresenti, anche per chi lo interpreta, un momento tutt’altro che scontato.
Doc 5, Luca Argentero ci sarà ancora?
Il futuro di Andrea Fanti resta ancora da definire. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile passaggio di testimone nella quinta stagione, facendo ipotizzare che quella al via stasera potesse essere l’ultima stagione con Luca Argentero protagonista.
L’attore, però, nei giorni scorsi ha lasciato aperta la porta a un possibile ritorno, spiegando di non escludere "Doc 5" qualora ci fossero idee valide per continuare la storia. Al momento, quindi, non c’è un addio definitivo: il destino di Fanti sarà deciso anche in base a come verrà sviluppata la prossima stagione.
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