Doc 4, Luca Argentero si riprende Rai 1: quando torna in onda. C'è la data ufficiale della nuova stagione
La quarta stagione dell’amata fiction di Rai 1 inizierà in autunno: il cast confermato e dove eravamo rimasti
L’attesa è (quasi) finita. La nuova stagione di Doc – Nelle tue mani, infatti, sta per iniziare. Per rivedere Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti gli appassionati dovranno aspettare l’autunno e, finalmente, c’è anche una data di inizio ufficiale. Scopriamo tutti i dettagli.
Doc 4: quando inizia. La data ufficiale del ritorno più atteso
La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani ha finalmente una data di debutto. La Rai, infatti, ha ufficializzato quando il pubblico ritroverà il dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, protagonista di una delle fiction più seguite degli ultimi anni. Il primo appuntamento con i nuovi episodi è fissato per giovedì 24 settembre 2026, ovviamente in prima serata su Rai 1 e in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay. A dare la notizia è il profilo social di CinguetteRai, che ha annunciato: "Abbiamo la data! La nuova stagione di Doc – Nelle tue mani partirà giovedì 24 settembre su Rai 1 e RaiPlay." Una comunicazione che ha immediatamente acceso l’entusiasmo del pubblico, desideroso di scoprire quali nuove sfide professionali e personali attendano il medico interpretato da Argentero. Dopo il grande successo raccolto dalle tre stagioni precedenti, la fiction si prepara così a tornare nel palinsesto autunnale della tv di Stato con nuove storie, nuovi personaggi e colpi di scena.
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Dove eravamo rimasti e il cast confermato
L’ultima stagione aveva lasciato il pubblico con diversi interrogativi aperti e con importanti cambiamenti nella vita del primario del Policlinico Ambrosiano. Una volta ricostruito il passato, infatti, Andrea e Agnese si erano ritrovati, dichiarandosi di nuovo il loro amore proprio mentre lei gli rivelava la recidiva della malattia. Nel finale, i due avevano deciso di affrontare insieme questa nuova battaglia e Andrea, per starle accanto, aveva scelto di lasciare il ruolo di primario e prendersi un anno di aspettativa dal Policlinico Ambrosiano. Il posto lasciato vacante da Fanti è stato offerto a Giulia, che deve ancora decidere se restare al Policlinico e diventare il nuovo primario di Medicina interna o se trasferirsi a Roma. Una decisione destinata ad avere inevitabili ripercussioni anche sugli equilibri dell’ospedale e che rappresenterà il punto di partenza della quarta stagione. All’interno di quest’ultima – al fianco di Luca Argentero – ritroveremo il cast composto da Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano, Giovanni Scifoni nei panni di Enrico Sandri, Sara Lazzaro nel ruolo di Agnese Tiberi, Elisa Di Eusanio come Teresa Maraldi e Marco Rossetti nei panni di Damiano Cesconi.
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