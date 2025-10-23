Trova nel Magazine
Doc 4 su Rai 1, Luca Argentero torna in corsia con la fiction più amata

Luca Argentero torna a vestire i panni del dottor Fanti: a marzo 2025 debutta la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, tra emozioni e nuovi colpi di scena.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

È ufficiale: Doc – Nelle tue mani sta per tornare con la quarta stagione. Dopo mesi di voci e indiscrezioni, la serie Rai più amata degli ultimi anni ha finalmente una finestra d’uscita sul calendario. E la notizia ha già scatenato l’entusiasmo dei fan di Luca Argentero, impazienti di scoprire cosa riserverà il futuro al dottor Andrea Fanti dopo il finale sospeso della scorsa stagione. Un ritorno atteso, quasi inevitabile, per una serie che non è solo fiction ma un racconto di rinascita, di fragilità e di seconde possibilità. Doc ha saputo parlare al cuore del pubblico mostrando il lato più umano della medicina, trasformando ogni episodio in un piccolo viaggio emotivo verso la guarigione.

Il ritorno di un fenomeno: cosa sappiamo di Doc 4

La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani è già in fase di produzione e si preannuncia ricca di novità. Le riprese, iniziate tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, si stanno svolgendo tra Torino e Roma, portando sul set un’atmosfera di grande entusiasmo. Questo nuovo capitolo sarà più profondo e coinvolgente, pronto a esplorare con maggiore intensità le vite dei protagonisti.

Al centro della storia ritroveremo i volti storici che il pubblico ha imparato ad amare: Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano e Sara Lazzaro come Agnese Tiberi. Accanto a loro torneranno anche Pierpaolo Spollon, Giovanni Scifoni e Marco Rossetti, insieme a nuovi personaggi. Secondo quanto trapelato, la messa in onda della quarta stagione è prevista per marzo 2025, anticipando le attese dei fan.

Andrea Fanti, un personaggio che è già leggenda

Dal 2020, Doc – Nelle tue mani è diventata molto più di una fiction: un punto di riferimento capace di raccontare la fragilità e la forza dell’animo umano. Il dottor Andrea Fanti, ispirato al medico Pierdante Piccioni e interpretato con intensità da Luca Argentero, incarna la rinascita dopo la perdita.

Nella nuova stagione, il suo percorso si farà ancora più profondo, tra scelte decisive, legami messi alla prova e un segreto destinato a cambiare ogni equilibrio.

Un successo che non conosce confini

Con ascolti record e uno share che spesso sfiora il 30%, Doc – Nelle tue mani è ormai un fiore all’occhiello della Rai. Premi, riconoscimenti e remake internazionali hanno consacrato la serie come un caso unico nel panorama televisivo italiano.

Le riprese dovrebbero concludersi entro febbraio, con l’obiettivo di portare la nuova stagione in prima serata già a marzo. L’attesa, quindi, è quasi finita: tra emozioni, nuovi intrecci e grandi ritorni, Andrea Fanti è pronto a rientrare in corsia..

