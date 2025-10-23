Doc 4 su Rai 1, Luca Argentero torna in corsia con la fiction più amata
Luca Argentero torna a vestire i panni del dottor Fanti: a marzo 2025 debutta la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, tra emozioni e nuovi colpi di scena.
È ufficiale: Doc – Nelle tue mani sta per tornare con la quarta stagione. Dopo mesi di voci e indiscrezioni, la serie Rai più amata degli ultimi anni ha finalmente una finestra d’uscita sul calendario. E la notizia ha già scatenato l’entusiasmo dei fan di Luca Argentero, impazienti di scoprire cosa riserverà il futuro al dottor Andrea Fanti dopo il finale sospeso della scorsa stagione. Un ritorno atteso, quasi inevitabile, per una serie che non è solo fiction ma un racconto di rinascita, di fragilità e di seconde possibilità. Doc ha saputo parlare al cuore del pubblico mostrando il lato più umano della medicina, trasformando ogni episodio in un piccolo viaggio emotivo verso la guarigione.
Il ritorno di un fenomeno: cosa sappiamo di Doc 4
La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani è già in fase di produzione e si preannuncia ricca di novità. Le riprese, iniziate tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, si stanno svolgendo tra Torino e Roma, portando sul set un’atmosfera di grande entusiasmo. Questo nuovo capitolo sarà più profondo e coinvolgente, pronto a esplorare con maggiore intensità le vite dei protagonisti.
Al centro della storia ritroveremo i volti storici che il pubblico ha imparato ad amare: Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano e Sara Lazzaro come Agnese Tiberi. Accanto a loro torneranno anche Pierpaolo Spollon, Giovanni Scifoni e Marco Rossetti, insieme a nuovi personaggi. Secondo quanto trapelato, la messa in onda della quarta stagione è prevista per marzo 2025, anticipando le attese dei fan.
Andrea Fanti, un personaggio che è già leggenda
Le riprese dovrebbero concludersi entro febbraio, con l’obiettivo di portare la nuova stagione in prima serata già a marzo. L’attesa, quindi, è quasi finita: tra emozioni, nuovi intrecci e grandi ritorni, Andrea Fanti è pronto a rientrare in corsia..
