Django incontra Zorro al cinema: il 'segreto' di Tarantino prende vita (e c’è già una novità)
L'iconico fumetto crossover Django/Zorro diventerà un film targato Sony Pictures: Quentin Tarantino approva il progetto ma non sarà alla regia. I dettagli.
Due icone intramontabili potrebbero presto incontrarsi sul grande schermo. Quentin Tarantino continua a essere un vulcano di idee, oltre che fonte di ispirazione: Django/Zorro, crossover nato come fumetto diventerà un film. Mentre il suo decimo e presunto ultimo progetto da regista resta ancora un mistero, Sony Pictures ha deciso di portare al cinema questa storia, considerata una continuazione diretta e crossmediale di Django Unchained, dando vita all’incontro tra due leggendarie icone del western e dell’avventura. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Django/Zorro, cosa sappiamo sul film basato sul fumetto crossover di Quentin Tarantino
Il fumetto crossover Django/Zorro, scritto da Quentin Tarantino e Matt Wagner e pubblicato nel 2014 da Dynamite Entertainment, diventerà un film prodotto da Sony Pictures. La sceneggiatura è stata affidata a Brian Helgeland, premio Oscar per L.A. Confidential e autore di Mystic River. Il progetto sarà ispirato agli eventi del fumetto, considerato da molti il vero seguito di Django Unchained, in cui Django, interpretato al cinema da Jamie Foxx, continua la sua vita da cacciatore di taglie fino a incontrare Don Diego de la Vega, ovvero Zorro. Quentin Tarantino non dirigerà il film, ma ha dato il suo consenso al progetto e continua a collaborare con Sony Pictures per quello che potrebbe essere il suo ultimo film da regista. Dopo anni di stop e rallentamenti, anche a causa della pandemia, il crossover è tornato in sviluppo e punta a diventare uno dei progetti più attesi dei prossimi anni.
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Django Unchained, la trama del film diretto da Quentin Tarantino
Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, Django/Zorro potrebbe riprendere da Django Unchained, film del 2012, diretto da Quentin Tarantino. La storia è quella di Django, uno schiavo (Jamie Foxx), che cambia vita dopo aver incontrato il dottor King Schultz (Christoph Waltz), un ex dentista tedesco diventato cacciatore di taglie. Dopo aver dimostrato grande abilità con le armi durante uno scontro con dei mercanti di schiavi, Django accetta di aiutare Schultz a catturare i fratelli Brittle in cambio del suo aiuto per ritrovare la moglie Broomhilda (Kerry Washington). Dopo mesi di ricerca, scoprono che la donna è schiava del crudele Calvin Candie (Leonardo DiCaprio).
I due elaborano quindi un pianoforte fingendosi interessato all’acquisto di un lottatore mandingo, cercando di liberare anche Broomhilda. Tuttavia. Stephen (Samuel L. Jackson), fidanzato servitore di Candie, scopre l’inganno e avverte il padrone. La situazione degenera in un violento scontro a fuoco e Django, ormai vicino a salvare sua moglie, dovrà affrontare nuovi ostacoli per conquistare definitivamente la sua libertà.
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