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DJ Kavinsky, star della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, trovato morto nella sua casa di Parigi: aperta un'inchiesta

L'artista che aveva conquistato il mondo con Nightcall e che solo due anni fa aveva emozionato milioni di spettatori alle Olimpiadi di Parigi è stato trovato senza vita nella sua abitazione.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

DJ Kavinsky
Sky.it

La notizia della morte di Kavinsky ha sconvolto il mondo della musica elettronica. Il DJ e produttore francese, all’anagrafe Vincent Belorgey, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Parigi nella serata di martedì, facendo immediatamente scattare un’indagine per ricostruire con precisione le circostanze del decesso. La procura della capitale francese ha infatti disposto gli accertamenti necessari per stabilire le cause della morte, mentre i primi rilievi effettuati dagli investigatori non avrebbero evidenziato elementi riconducibili a un’azione criminale.

DJ Kavinsky trovato morto, il ritrovamento e le prime ipotesi

Secondo le informazioni emerse, l’allarme sarebbe stato dato dopo che un vicino, non avendo più notizie dell’artista da alcuni giorni, avrebbe deciso di contattare i servizi di emergenza. I soccorritori sono intervenuti presso l’abitazione del musicista, nel 18° arrondissement di Parigi, dove il corpo è stato rinvenuto intorno alle 22:30.

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Tra le ipotesi prese in considerazione dagli inquirenti ci sarebbe quella di un ictus, anche se, allo stato attuale, non esiste ancora una conferma ufficiale. Stando a quanto riferito da una fonte di polizia, Kavinsky avrebbe lamentato forti mal di testa nei giorni precedenti alla sua morte. Saranno comunque gli esami disposti nell’ambito dell’inchiesta a chiarire con certezza che cosa sia realmente accaduto.

Il successo mondiale grazie a Nightcall

Per milioni di appassionati il nome di Kavinsky resterà indissolubilmente legato a Nightcall, brano diventato un autentico fenomeno internazionale dopo essere stato inserito nella colonna sonora del film Drive. La canzone, interpretata insieme a Lovefoxxx, ha contribuito a rendere il DJ francese uno dei volti più riconoscibili della scena elettronica internazionale, diventando nel tempo una delle tracce simbolo degli anni Duemiladieci. Il suo stile, caratterizzato da sonorità synthwave, atmosfere rétro e richiami all’immaginario cinematografico degli anni Ottanta, gli aveva permesso di costruire un’identità artistica immediatamente distinguibile, trasformandolo in una delle figure più rappresentative del movimento French Touch.

L’emozione delle Olimpiadi e il cordoglio

Kavinsky era tornato al centro dell’attenzione mondiale grazie alla partecipazione alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. La sua esibizione sulle note di Nightcall, condivisa con Angèle e i Phoenix davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo, aveva rappresentato uno dei momenti più apprezzati dell’evento, contribuendo ancora una volta a rilanciare il suo repertorio davanti a un pubblico internazionale. Ora, mentre la procura di Parigi prosegue gli accertamenti per fare piena luce sulle cause della morte, il mondo della musica piange uno degli artisti francesi più influenti della sua generazione. Nelle prossime ore sono attesi numerosi messaggi di cordoglio e tributi da parte di colleghi, fan e protagonisti della scena musicale internazionale.

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