Su Netflix è disponibile il film Diva Futura, uscito nelle sale cinematografiche lo scorso febbraio, e diretto da Giulia Louise Steigerwalt. La pellicola, ispirata all’agenzia italiana di casting e produzione di pornografia omonima, è tratta dal romanzo Non dite alla mamma che faccio la segretaria di Debora Attanasio, che ha collaborato anche alla sceneggiatura insieme alla regista. Il cast, ricco e corposo, vanta anche la presenza di Pietro Castellitto, figlio del celebre attore Sergio, e di Barbara Ronchi, che oggi sarà presente alla Mostra del Cinema di Venezia 2025. Non ci resta ora che vedere insieme tutti i dettagli.

Di cosa parla il film Diva Futura?: La trama e il cast

Dopo il passaggio al concorso della Mostra del Cinema di Venezia 2024 e un’uscita discreta nelle sale cinematografiche a febbraio 2025, Diva Futura di Giulia Louise Steigerwalt arriva su Netflix. Il film, con Pietro Castellitto e Barbara Ronchi (la quale proprio oggi sarà a Venezia), racconta la vera storia di Riccardo Schicchi, regista italiano attivo nel mondo della pornografia e dello spettacolo, ambientata in Italia tra gli anni ’80 e ’90. La trama segue Debora Attanasio, assunta come segretaria presso l’agenzia Diva Futura, specializzata in film erotici e pornografici, mentre cerca di pagare il mutuo di casa. Qui incontra Schicchi, Massimiliano Caroletti e alcune celebri pornostar come Ilona Staller, Moana Pozzi ed Eva Henger, assistendo al declino dell’agenzia a causa di inganni e rivalità interne.

Nel cast: Pietro Castellitto (Schicchi), Barbara Ronchi (Attanasio), Denise Capezza (Moana Pozzi), Lidija Kordic (Cicciolina), Tesa Litvan (Eva Henger), Davide Iachini (Caroletti) e Jennifer Caroletti nel ruolo di Mercedesz, figlia di Henger e Caroletti.

Curiosità sul film Diva Futura e dove vederlo in streaming

Come di consueto, non possono mancare delle curiosità da sapere anche su questo film che, sicuramente, potrebbe scatenare dei pareri contrastanti dovuti a inutili pregiudizi riguardo al mondo a luci rosse. Diva Futura è stato girato principalmente a Roma e ricostruisce l’atmosfera del cinema a luci rosse italiano degli anni ’80 e ’90. Basato sul libro Non dite alla mamma che faccio la segretaria di Debora Attanasio, il film, come spiegato prima, racconta l’esperienza di una giovane segretaria nell’agenzia Diva Futura, esplorando potere, emancipazione e sfruttamento nel settore. Presentato all’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2024, è uscito nelle sale italiane il 6 febbraio 2025 ed è disponibile in streaming su Netflix dal 27 maggio 2025.

Riguardo al film, in un’intervista a Radio Deejay, Pietro Castellitto disse: "Racconta un po’ tutto e racconta la sua parabola. Lui (Riccardo Schicchi) ha coniato il termine pornostar, era un creativo di termini e situazioni. Racconta anche la vita di un uomo che riesce a fare quello che voleva fare da bambino" ha spiegato l’attore."

