Su Netflix arriva la critica alla pornografia: Barbara Ronchi svela l’impero del cinema hard di Schicchi
Il film biografico racconta la vita e l’ascesa di Riccardo Schicchi tra scandali, passioni e i retroscena del cinema a luci rosse italiano degli anni ’80-’90
Su Netflix è disponibile il film Diva Futura, uscito nelle sale cinematografiche lo scorso febbraio, e diretto da Giulia Louise Steigerwalt. La pellicola, ispirata all’agenzia italiana di casting e produzione di pornografia omonima, è tratta dal romanzo Non dite alla mamma che faccio la segretaria di Debora Attanasio, che ha collaborato anche alla sceneggiatura insieme alla regista. Il cast, ricco e corposo, vanta anche la presenza di Pietro Castellitto, figlio del celebre attore Sergio, e di Barbara Ronchi, che oggi sarà presente alla Mostra del Cinema di Venezia 2025. Non ci resta ora che vedere insieme tutti i dettagli.
Di cosa parla il film Diva Futura?: La trama e il cast
Dopo il passaggio al concorso della Mostra del Cinema di Venezia 2024 e un’uscita discreta nelle sale cinematografiche a febbraio 2025, Diva Futura di Giulia Louise Steigerwalt arriva su Netflix. Il film, con Pietro Castellitto e Barbara Ronchi (la quale proprio oggi sarà a Venezia), racconta la vera storia di Riccardo Schicchi, regista italiano attivo nel mondo della pornografia e dello spettacolo, ambientata in Italia tra gli anni ’80 e ’90. La trama segue Debora Attanasio, assunta come segretaria presso l’agenzia Diva Futura, specializzata in film erotici e pornografici, mentre cerca di pagare il mutuo di casa. Qui incontra Schicchi, Massimiliano Caroletti e alcune celebri pornostar come Ilona Staller, Moana Pozzi ed Eva Henger, assistendo al declino dell’agenzia a causa di inganni e rivalità interne.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Nel cast: Pietro Castellitto (Schicchi), Barbara Ronchi (Attanasio), Denise Capezza (Moana Pozzi), Lidija Kordic (Cicciolina), Tesa Litvan (Eva Henger), Davide Iachini (Caroletti) e Jennifer Caroletti nel ruolo di Mercedesz, figlia di Henger e Caroletti.
Curiosità sul film Diva Futura e dove vederlo in streaming
Come di consueto, non possono mancare delle curiosità da sapere anche su questo film che, sicuramente, potrebbe scatenare dei pareri contrastanti dovuti a inutili pregiudizi riguardo al mondo a luci rosse. Diva Futura è stato girato principalmente a Roma e ricostruisce l’atmosfera del cinema a luci rosse italiano degli anni ’80 e ’90. Basato sul libro Non dite alla mamma che faccio la segretaria di Debora Attanasio, il film, come spiegato prima, racconta l’esperienza di una giovane segretaria nell’agenzia Diva Futura, esplorando potere, emancipazione e sfruttamento nel settore. Presentato all’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2024, è uscito nelle sale italiane il 6 febbraio 2025 ed è disponibile in streaming su Netflix dal 27 maggio 2025.
Riguardo al film, in un’intervista a Radio Deejay, Pietro Castellitto disse: "Racconta un po’ tutto e racconta la sua parabola. Lui (Riccardo Schicchi) ha coniato il termine pornostar, era un creativo di termini e situazioni. Racconta anche la vita di un uomo che riesce a fare quello che voleva fare da bambino" ha spiegato l’attore."
Potrebbe interessarti anche
Eva Henger, la figlia Mercedesz è in dolce attesa: l’annuncio (tenerissimo) in un video con il compagno
L'erede dell'ex attrice a luci rosse ha comunicato la notizia con una clip sul suo p...
Su RaiPlay c'è un film con Edoardo Leo che ha commosso tutti, letteralmente: è stato il più visto al mondo per una settimana
L'attore romano protagonista di una commedia romantica strappalacrime, remake del fi...
House of Guinness su Netflix: la dinastia irlandese è amore, sangue e tradimenti
La nuova serie Netflix di Steven Knight racconta la dinastia Guinness tra scandali, ...
Guillermo del Toro porta Frankenstein su Netflix: quando esce il film e nuove immagini
Netflix ha diffuso nuove immagini dell'attesissimo film diretto da Guillermo Del Tor...
Su Netflix un film a prova di sangue: Christian De Sica guida la famiglia in un piano per proteggere un tesoro
La famiglia Delle Fave torna su Netflix tra piani, omicidi finti e colpi di scena a ...
Il feroce criminale accusato di aver ucciso ben sette persone arriva su Netflix ed è agghiacciante
Il Macellaio di Plainfield, interpretato da Charlie Hunnam, arriverà sul catalogo de...
Young Millionaires su Netflix, come fanno dei minorenni a diventare ricchi (e quando esce la serie)
Quattro amici si ritrovano improvvisamente milionari, ma il sogno diventa in fretta ...
Il Mostro di Sollima a Venezia: Netflix riapre l’incubo del serial killer che terrorizzò l’Italia intera
A Venezia 2025 arriva Il Mostro, la serie Netflix di Stefano Sollima che farà rivive...