Non solo Sanremo, Ditonellapiaga ribelle ovunque: il suo debutto da attrice sarà davvero travolgente La cantautrice romana dopo il successo di Che fastidio! debutta sul grande schermo interpretando Giulia nel terzo capitolo della saga generazionale che quest'anno compie 20 anni

01 Distribution

CONDIVIDI

Il 2026 ha tutte le carte in regola per essere l’anno di svolta per Ditonellapiaga. Dopo il terzo posto al Festival di Sanremo con Che fastidio!, un inno alla libertà e all’autodeterminazione diventato subito tormentone, la cantautrice romana (al secolo Margherita Carducci) compie un nuovo passo nella sua crescita artistica approdando per la prima volta sul grande schermo. Il film è Notte prima degli esami 3.0, il nuovo capitolo della saga generazionale diretta da Tommaso Renzoni e scritta insieme a Fausto Brizzi, in uscita nelle sale il 19 marzo.

Ditonellapiaga è Giulia, nel segno di libertà e crescita

Nel film Ditonellapiaga interpreta Giulia e ha una storia d’amore con Allegra, una delle compagne di classe del protagonista Giulio. Nonostante si tratti di un personaggio secondario, nel suo essere così "vera" e attuale la figura di Giulia si inserisce perfettamente nel racconto di una generazione che vive tra incertezze, desiderio di indipendenza e primi passi nel mondo degli adulti. Un ruolo che Ditonellapiaga ha interpretato con molta naturalezza, come da lei raccontato durante la presentazione del film: "Giulia ha tante somiglianze con la me ragazzina. Anche io avevo un desiderio forte di libertà, di scardinare le regole e di uscire fuori dagli schemi, a volte come scappatoia dall’emotività e dai rischi che derivano dall’esporsi emotivamente per timore dei rifiuti".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dal palco al set: una transizione naturale

Gli stessi temi, insomma, che la cantautrice porta già nella sua musica tra ironia, fragilità e ribellione e che le permettono di esplorarli attraverso un nuovo linguaggio espressivo. Nuovo sì, ma non del tutto visto che, dopo il liceo e prima di diventare famosa come Ditonellapiaga, Margherita Carducci ha frequentato un’accademia di recitazione dove ha imparato a sentirsi a proprio agio davanti a una macchina da presa. "E’ stato strano comunque misurarsi con un media diverso, con tante persone che osservano tutto ciò che stai facendo mentre io sono abituata a stare in studio per conto mio", continua la 29enne romana. E chissà che, dopo l’Eurovision sfumato per un soffio, per Ditonellapiaga non si spalanchino le porte di una fortunata carriera parallela come già successo alla sua collega Elodie…

I nuovi protagonisti di Notte prima degli esami 3.0

Cambiano gli anni, ma le paure sono sempre le stesse. A differenza di Notte prima degli esami – Oggi, che era un vero e proprio sequel del primo film uscito nel 2006, stavolta la storia racconta le vicende di un nuovo gruppo di studenti romani alla vigilia della maturità, tra chat di classe, social e videochiamate: Tommaso Cassissa è il protagonista Giulio, nel cast anche Sabrina Ferilli nei panni della prof temuta dagli studenti, Gian Marco Tognazzi, Bea Barret, Aleandro Falciglia, Teresa Piergentili, Christian Dei, Pascale Reynaud e Alice Luparelli nei panni della già citata Allegra, oltre a un cameo di Antonello Venditti la cui canzone senza tempo dà il nome alla trilogia.

Potrebbe interessarti anche