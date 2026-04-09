Ditonellapiaga, il nuovo album a rischio dopo il ricorso di Miss Italia: “C’è stata un’udienza in tribunale”
Il disco della cantante uscirà domani ma il futuro è ancora in bilico a causa del titolo, che il concorso di bellezza definisce “uso indebito”: cosa succederà
Ditonellapiaga si sta godendo un anno magico ma il futuro potrebbe presentare delle incognite, già a partire da domani. Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile 2026, infatti, uscirà il suo nuovo album Miss Italia, giudice permettendo. La cantante romana – Margherita Carducci all’anagrafe – è stata infatti ‘trascinata’ in tribunale dall’omonimo concorso di bellezza, che l’ha accusata di "uso indebito" del nome. Cosa succederà? Scopriamo cosa ha detto la cantante e tutti i dettagli.
Miss Italia contro Ditonellapiaga: cos’è successo, il futuro del nuovo album della cantante
"Ieri c’è stata un’udienza in tribunale a Roma, quindi siamo in trepidante attesa" ha fatto sapere Ditonellapiaga, che domani – giudice permettendo – pubblicherà il suo nuovo album Miss Italia. Il terzo disco della carriera della cantante romana sembrava già avere tutti gli ingredienti per un successo assicurato, a partire dalla traccia d’apertura (‘Sì lo so’, singolo pubblicato a inizio anno) fino all’inclusione di ‘Che fastidio’, il brano arrivato terzo al Festival di Sanremo 2026. Poi, però, sono spuntati i problemi legali. Ditonellapiaga – nome d’arte di Margherita Carducci – è finita al centro di una controversia legata al titolo dell’album: Miss Italia ha infatti accusato la cantante di "uso indebito" della denominazione del concorso di bellezza e ha presentato ricorso cautelare d’urgenza. "In questo momento non so se si potrà continuare a chiamare Miss Italia" ha spiegato Margherita, aggiungendo: "Scopriremo tutti insieme prima o poi se si potrà continuare a chiamare così".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il nodo del disco e cosa farà Ditonellapiaga
Ditonellapiaga si era già ‘lamentata’ dopo il ricorso presentato dagli avvocati Pieremilio Sammarco e Vincenzo Larocca per Miss Italia, contestando l’utilizzo indebito del nome del concorso di bellezza. "Speravo in un po’ di autoironia. Volevo dire che anche una donna bellissima può sentirsi disperata e triste e nascondere l’infelicità con il trucco. A mio avviso c’è stata un’interpretazione erronea (…) Probabilmente non hanno la sensibilità per capire che parlo di me e non del concorso" aveva spiegato la cantante romana, che ora – come ha già fatto sapere – rischia di dovere cambiare il titolo a un album già stampato anche in edizioni fisiche: "C’è una quantità di dischi già stampati che andranno in qualche modo corretti, non so come"
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2026, Ditonellapiaga sotto accusa, da Miss Italia minacciano querele: “Danneggia dignità e onore”
Gli organizzatori del noto contest di bellezza hanno minacciato azioni legali nei co...
Sanremo, Ditonellapiaga come Patty Pravo: chi titola una canzone Miss Italia si scotta. La Divina censurata nel ‘78
L’organizzatrice del concorso di bellezza ha annunciato iniziative legali contro la ...
Dopo Sanremo, Ditonellapiaga ribelle anche al cinema: il debutto da attrice sarà davvero travolgente
La cantautrice romana dopo il successo di Che fastidio! debutta sul grande schermo i...
Ditonellapiaga a Verissimo, brividi dopo Sanremo: "Sono stupefatta". E svela perché il fidanzato l'ha salvata
La giovane cantautrice romana si racconta ospite di Silvia Toffanin nella puntata di...
Ditonellapiaga, chi è il fidanzato e la triste ammissione su Sanremo e l’amore
Ditonellapiaga è fidanzata ma protegge la sua relazione dal gossip: ecco cosa ha rac...
Sanremo 2026, la classifica (sorprendente) dopo tre settimane: Sal Da Vinci delude, Ditonellapiaga si prende la vetta
Tra i pezzi in gara al Festival, domina i passaggi radiofonici "Che fastidio!". Sorp...
Ditonellapiaga è ormai senza freni, la vera regina di Sanremo è lei, ma Giorgia e Tiziano Ferro fanno sognare: le pagelle del 4 aprile 2026
Venerdì di nuovi singoli in radio e una cascata di proposte che spazia dai duetti il...
Sanremo 2026, ascolti post Festival (con ribaltone): Sal Da Vinci sorprende Sayf, ma Ditonellapiaga fa il vero botto
A oltre una settimana dalla fine della kermesse, le classifiche di radio, streaming ...