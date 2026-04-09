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Ditonellapiaga, il nuovo album a rischio dopo il ricorso di Miss Italia: “C’è stata un’udienza in tribunale”

Il disco della cantante uscirà domani ma il futuro è ancora in bilico a causa del titolo, che il concorso di bellezza definisce “uso indebito”: cosa succederà

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Ditonellapiaga si sta godendo un anno magico ma il futuro potrebbe presentare delle incognite, già a partire da domani. Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile 2026, infatti, uscirà il suo nuovo album Miss Italia, giudice permettendo. La cantante romana – Margherita Carducci all’anagrafe – è stata infatti ‘trascinata’ in tribunale dall’omonimo concorso di bellezza, che l’ha accusata di "uso indebito" del nome. Cosa succederà? Scopriamo cosa ha detto la cantante e tutti i dettagli.

Miss Italia contro Ditonellapiaga: cos’è successo, il futuro del nuovo album della cantante

"Ieri c’è stata un’udienza in tribunale a Roma, quindi siamo in trepidante attesa" ha fatto sapere Ditonellapiaga, che domani – giudice permettendo – pubblicherà il suo nuovo album Miss Italia. Il terzo disco della carriera della cantante romana sembrava già avere tutti gli ingredienti per un successo assicurato, a partire dalla traccia d’apertura (‘Sì lo so’, singolo pubblicato a inizio anno) fino all’inclusione di ‘Che fastidio’, il brano arrivato terzo al Festival di Sanremo 2026. Poi, però, sono spuntati i problemi legali. Ditonellapiaga – nome d’arte di Margherita Carducci – è finita al centro di una controversia legata al titolo dell’album: Miss Italia ha infatti accusato la cantante di "uso indebito" della denominazione del concorso di bellezza e ha presentato ricorso cautelare d’urgenza. "In questo momento non so se si potrà continuare a chiamare Miss Italia" ha spiegato Margherita, aggiungendo: "Scopriremo tutti insieme prima o poi se si potrà continuare a chiamare così".

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Il nodo del disco e cosa farà Ditonellapiaga

Ditonellapiaga si era già ‘lamentata’ dopo il ricorso presentato dagli avvocati Pieremilio Sammarco e Vincenzo Larocca per Miss Italia, contestando l’utilizzo indebito del nome del concorso di bellezza. "Speravo in un po’ di autoironia. Volevo dire che anche una donna bellissima può sentirsi disperata e triste e nascondere l’infelicità con il trucco. A mio avviso c’è stata un’interpretazione erronea (…) Probabilmente non hanno la sensibilità per capire che parlo di me e non del concorso" aveva spiegato la cantante romana, che ora – come ha già fatto sapere – rischia di dovere cambiare il titolo a un album già stampato anche in edizioni fisiche: "C’è una quantità di dischi già stampati che andranno in qualche modo corretti, non so come"

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