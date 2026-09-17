Grande Fratello Vip, Ditonellapiaga sbotta dopo la coreografia (confusa) di 'Che Fastidio!': "Attenzione"
I concorrenti sono alle prese con una coreografia tutt'altro che semplice sulle note di Che Fastidio! e il video delle prove arriva fino alla cantante, che commenta tutto.
La nuova edizione del Grande Fratello Vip è partita con una sorpresa per i concorrenti, chiamati a confrontarsi con una coreografia tutt’altro che semplice sulle note di Che Fastidio! di Ditonellapiaga. A guidarli nell’impresa è stata Francesca Manzini, che ha scelto ancora una volta un metodo decisamente personale per insegnare i passi, attirando anche l’attenzione della stessa cantante.
Grande Fratello VIP: la coreografia che mette alla prova i concorrenti
Nella Casa sono entrati i primi concorrenti della nona edizione, ma per loro non c’è stato nemmeno il tempo di ambientarsi completamente prima di ritrovarsi alle prese con una vera e propria sfida di ballo. Francesca Manzini, presente come guest star, ha infatti ricevuto il compito di insegnare a Jonathan Kashanian, Piera Meloni, Carmen Di Pietro e Alessandro Varsi una coreografia costruita sulle parole e sul ritmo di Che Fastidio!.
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Il metodo utilizzato dalla coreografa ha però reso l’esercizio ancora più particolare. Niente spiegazioni tradizionali scandite dai conteggi: Manzini ha preferito affidarsi ad accenni, movimenti e riferimenti al testo della canzone, lasciando ai quattro concorrenti il compito di cercare di trasformare quelle indicazioni in una sequenza di passi. Un approccio che, complice il ritmo molto serrato del brano e la poca dimestichezza dei partecipanti con il ballo, ha prodotto parecchi momenti di confusione.
GF VIP: il commento di Ditonellapiaga
Le prove sono andate avanti per molte ore e un filmato dei concorrenti impegnati a imparare la coreografia è arrivato anche sui social, attirando l’attenzione di Ditonellapiaga. La cantante ha scelto di intervenire direttamente sotto il video, lasciando un commento breve ma eloquente: "Attenzione, qui c’è del potenziale!". Una frase che, più che giudicare il risultato raggiunto fino a quel momento, sembra soprattutto ironizzare bonariamente sull’esibizione dei concorrenti. Il balletto è infatti ancora in fase di preparazione e resta da vedere come sarà il risultato quando i ragazzi dovranno eseguire l’intera coreografia.
Il precedente con Annalisa
Come ricordato da Biccy.it, quello di Ditonellapiaga non è tra l’altro il primo apprezzamento arrivato da una popstar italiana nei confronti delle coreografie realizzate da Francesca Manzini nella Casa. Durante la precedente edizione, anche Annalisa aveva seguito l’omaggio dedicato a una sua canzone, arrivando a mandare un videomessaggio ai concorrenti. In quell’occasione la cantante aveva scherzato proprio sulla particolare preparazione dei ragazzi, complimentandosi per il risultato e per l’impegno della coreografa.
Adesso l’attenzione è tutta sul risultato finale: dopo ore di prove, i concorrenti dovranno dimostrare se quel "potenziale" intravisto da Ditonellapiaga sarà riuscito a trasformarsi in una performance convincente oppure in un altro momento decisamente imprevedibile del Grande Fratello Vip.
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