Ditonellapiaga, chi è il fidanzato e la triste ammissione su Sanremo e l’amore Ditonellapiaga è fidanzata ma protegge la sua relazione dal gossip: ecco cosa ha raccontato sull’amore e l’impatto di Sanremo sulla coppia.

Ditonellapiaga è ancora fidanzata? La domanda è tornata a circolare con insistenza durante le settimane che hanno preceduto il suo ritorno al Festival. Tra prove, interviste e curiosità social, l’attenzione si è spostata inevitabilmente anche sulla sua vita privata. Eppure, Margherita Carducci – questo il suo vero nome – ha sempre scelto una linea chiara: parlare poco, proteggere molto. Sappiamo che è sentimentalmente impegnata, ma il resto rimane avvolto nel riserbo. Una scelta precisa, coerente con la sua idea di autenticità.

Ditonellapiaga e il fidanzato: cosa sappiamo sul compagno

La conferma è arrivata anche a ridosso del suo ritorno al Festival di Sanremo, quando le domande sulla sfera sentimentale sono tornate inevitabili. La cantautrice romana, classe 1997, ha spiegato che accanto a lei c’è una persona lontana dal mondo dello spettacolo. Nessun artista, nessun volto noto. Una presenza discreta, rimasta al suo fianco anche dopo l’improvvisa ondata di popolarità arrivata nel 2022 con "Chimica", brano portato sul palco dell’Ariston insieme a Donatella Rettore.

Proprio parlando di quel periodo, ha lasciato intendere quanto la "riconoscibilità" possa cambiare gli equilibri. La fama altera ritmi, abitudini, perfino la percezione degli altri. Non è semplice, per chi sta accanto a un’artista, affrontare una trasformazione così rapida. Eppure, nel suo caso, la relazione ha retto l’urto del successo.

"Sono fidanzata, ma lui resta fuori dai riflettori"

Ditonellapiaga è stata diretta: sì, nella sua vita c’è qualcuno. Ma l’identità del compagno non diventerà mai un contenuto da condividere. Nessun nome, nessuna foto social, nessuna intervista di coppia. Già nel 2024 aveva raccontato con naturalezza: "L’amore? Va bene, c’è qualcuno nella mia vita: ho un ragazzo. Sono molto contenta di stare con lui perché è una persona molto di supporto. Non fa il mio lavoro, ma è un grande appassionato di musica. Credo sia strano stare accanto a una donna che improvvisamente fa Sanremo."

Il successo di "Chimica" al Festival di Sanremo 2022 ha segnato un prima e un dopo nella carriera di Ditonellapiaga. Più interviste, più follower, maggiore esposizione pubblica. Un’esplosione mediatica che avrebbe potuto travolgere anche la sua dimensione privata. E invece no. I suoi profili social sono rimasti essenziali, concentrati sulla musica e sui progetti artistici. Della vita sentimentale, quasi nessuna traccia. Una linea mantenuta anche nel 2026, con il nuovo ritorno all’Ariston e il brano "Che fastidio!". In un panorama in cui molte relazioni diventano parte integrante del racconto mediatico, la sua appare una scelta controcorrente. Niente storytelling romantico, niente coppia da copertina.

