Disney Plus alza l'asticella: i migliori film e serie da vedere a settembre 2025 Nel mese di settembre tanti i nuovi show da vedere sulla piattaforma: da live action a film di animazione, fino alle nuove stagioni delle serie più seguite.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Settembre su Disney+ è ricchissimo di novità e ci sono titoli che stanno già facendo impazzire gli abbonati. Dal live-action di Lilo & Stitch, alla quinta stagione di Only Murders in the Building con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez.

Se invece vuoi un film d'animazione con respiro e cuore, tieni d'occhio Elio: il titolo Pixar è passato dalle sale allo streaming in settembre ed è stato accolto favorevolmente dalla critica per il suo mondo inventivo e il messaggio emozionale.

