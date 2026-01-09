Trova nel Magazine
Disney Plus ‘sfida’ TikTok e corre verso i più giovani: la novità che farà impazzire gli utenti

Disney+ si reinventa per attirare i giovani e lancia un’esperienza tutta nuova: contenuti più rapidi e coinvolgenti saranno la rivoluzione della piattaforma.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Mentre il mondo dello streaming (e dell’intrattenimento in generale) è in continua evoluzione, Disney non se ne sta a guardare e lancia una grande novità. Di recente, infatti, ha comunicato che, entro il 2026, la sua piattaforma di streaming, Disney Plus, introdurrà contenuti video in formato verticale. L’annuncio è stato fatto durante il Global Tech & Data Showcase del CES, un evento rivolto agli inserzionisti. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Disney Plus lancia i video verticali per i giovani: la grande novità

Disney Plus si reinventa e punta ai più giovani lanciando video verticali di breve durata ispirati a TikTok, che saranno disponibili sull’app negli Stati Uniti entro fine anno. In un post riportato da Gizmodo, Disney ha affermato: "L’esperienza si evolverà man mano che si espanderà tra notizie e intrattenimento e offrirà una fruizione più personalizzata e dinamica che rafforzerà Disney+ come destinazione quotidiana imperdibile". Questa novità segue l’esperimento di Verts, brevi clip sportive pubblicate su ESPN, con l’obiettivo di "aumentare l’engagement giornaliero sulla piattaforma". I video brevi sono uno strumento per far restare gli utenti più a lungo e incrementare i ricavi pubblicitari, un approccio già consolidato da TikTok e successivamente adottato da Instagram Reels e YouTube Shorts. Erin Teague, vicepresidente della gestione prodotti per Disney Entertainment ed ESPN, ha spiegato: "Nel corso del prossimo anno, introdurremo esperienze video verticali su Disney+. Pensate a tutti i contenuti Disney in formato breve che potreste desiderare in un’unica app. Col tempo, espanderemo l’esperienza esplorando applicazioni per una varietà di formati, categorie e tipologie di contenuti, per un feed dinamico di ciò che vi interessa, da sport, notizie e intrattenimento, aggiornato in tempo reale in base alla vostra ultima visita".

Parlando del target giovane, Teague ha aggiunto: "Questo è ciò che la Generazione Z e la Generazione Alpha si aspettano. Non pensano necessariamente di sedersi e guardare un contenuto lungo di due ore e mezza sui loro telefoni". Tuttavia, Disney non è la sola a voler introdurre questa novità: anche Netflix sta sperimentando soluzioni simili per promuovere i propri contenuti attraverso video brevi.

Disney annuncia una nuova Brand Impact Metric

Inoltre, Disney ha lanciato anche una nuova Brand Impact Metric per misurare l’effetto combinato di branding e performance e uno strumento per creare spot TV connessi. Lo sport resta centrale: ESPN ha catturato il 33% della visione di eventi sportivi in diretta nel 2025, confermandosi strategico per pubblico e brand. Insomma, quello di Disney si preannuncia un anno pieno di novità.

