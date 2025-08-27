Trova nel Magazine
Disney Plus, le uscite di settembre 2025: dal live action di Lilo e Stitch agli spin off Marvel e Star Wars

Un mix di serie animate e film attesi: ecco cosa ci riserva il catalogo Disney+ a settembre: da un nuovo live action Disney alle novità sulle saghe di punta.

Settembre 2025 si preannuncia come un mese interessante per gli abbonati a Disney+, con tante novità che spaziano dal live action alle serie originali, fino ai documentari che uniscono storia e mistero. Un mix pensato per intrattenere e sorprendere, con titoli attesissimi e nuove scoperte.

Novità di settembre 2025 su Disney+: da Lilo e Stitch a Marvel Zombies

Il mese si apre con Lilo & Stitch, in arrivo il 3 settembre. Una delle uscite più attese, che riporta sullo schermo la storia della piccola Lilo e del suo buffo amico alieno. Un classico che si rinnova in versione live action, mantenendo intatto lo spirito dell’originale e arricchendolo con una colonna sonora che mescola brani storici e nuove tracce. Dal 10 settembre debutta Tempest, una serie sudcoreana che intreccia spionaggio e sentimenti. Un titolo che promette ritmo e tensione, con episodi rilasciati settimanalmente dopo un lancio iniziale di tre puntate. Per gli appassionati di serie internazionali sarà una delle sorprese del mese. Il 17 settembre è la volta di Electric Bloom, che porta su Disney+ una storia giovane, musicale e ironica. Al centro c’è un trio pop di liceali che sogna di emergere, tra canzoni originali e atmosfere leggere. Una serie pensata per chi ama la musica e le storie di formazione, con ospiti speciali e colonna sonora curata da grandi nomi. Non poteva mancare lo spazio per LEGO Star Wars: Ricostruire la Galassia – Pezzi dal passato, atteso il 19 settembre. Un’avventura animata che mescola l’umorismo tipico dei LEGO con l’universo di Star Wars, pronta a regalare momenti esilaranti e tante citazioni per i fan più fedeli.

Il 24 settembre porta un doppio appuntamento. Da un lato Lost Treasures of Egypt, che torna con la sua sesta stagione dedicata alle esplorazioni archeologiche lungo il Nilo. Dall’altro Marvel Zombies, serie animata che ribalta l’universo Marvel in chiave apocalittica. Un mix di azione, tensione e scenari inediti che i fan dei supereroi non vorranno perdere. A chiudere il mese, il 26 settembre, arriva Cleopatra’s Final Secret. Un documentario che segue le ricerche dell’archeologa Kathleen Martinez nella speranza di ritrovare la tomba perduta della regina egizia. Un viaggio tra mito e realtà, con scavi subacquei e una caccia al tesoro che potrebbe cambiare la storia. Settembre su Disney+ si conferma quindi ricco e variegato, con proposte che spaziano tra generi diversi e offrono qualcosa di nuovo a ogni tipo di spettatore.

