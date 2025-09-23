Trova nel Magazine
Disney Plus, le uscite di ottobre 2025: dalla finale in diretta di Italia's got talent ai gialli di ogni tipo

Dal calcio femminile alle nuove serie originali, passando per crime drama e misteri: ottobre su Disney+ si annuncia come un mese pieno di storie diverse.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Ottobre porta con sé una nuova ondata di titoli su Disney+, mescolando sport, serie originali europee e crime drama che promettono di catalizzare l’attenzione. Un mese in cui generi diversi trovano spazio nello stesso catalogo, offrendo agli abbonati proposte capaci di soddisfare gusti molto differenti.

Novità di ottobre 2025 su Disney+: dalla finale di Italia’s got talent alla Champions Leeague femminile

Il primo grande appuntamento è con la UEFA Women’s Champions League, che dal 7 ottobre inaugura ufficialmente la sua presenza sulla piattaforma. Non si tratta solo di una novità sportiva, ma di un cambiamento importante per il calcio femminile: tutte le 75 partite della competizione saranno trasmesse in diretta, portando agli spettatori non soltanto le sfide decisive, ma anche la quotidianità di un torneo che cresce anno dopo anno. Il giorno successivo, l’8 ottobre, arriva La Suerte: Una serie di coincidenze. È una produzione spagnola che gioca con il destino e gli incontri inattesi. Al centro c’è la storia di un tassista qualunque che si ritrova coinvolto nelle vicende di un ex torero in cerca di rivincita. Un racconto che alterna ironia e malinconia, con sei episodi pronti a mostrare come il caso possa cambiare la vita di chiunque.

Il 15 ottobre segna un doppio debutto. Da una parte c’è To Cook A Bear, serie nordica ambientata nella Svezia di metà Ottocento, che mescola paesaggi aspri, misteri e indagini sui margini di una comunità isolata. Dall’altra troviamo Murdaugh: Morte in famiglia, che ricostruisce le vicende legate a una delle famiglie più influenti del Sud degli Stati Uniti, scivolata in uno scandalo fatto di processi e tragedie. Due uscite diverse ma accomunate dalla capacità di trascinare lo spettatore in un intreccio di segreti e rivelazioni.

Il mese si chiuderà con il Finale in diretta di Italia’s Got Talent, previsto per il 31 ottobre. Un evento live che rappresenta una delle poche occasioni in cui lo streaming incontra l’immediatezza del palco televisivo, con l’attenzione puntata sui concorrenti arrivati all’ultimo atto. Infine, tra i titoli segnalati in arrivo, spicca Lost Station Girls: il Mostro della Stazione. Storia interessante, basata su fatti realmente accaduti.

