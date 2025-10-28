Disney Plus, le uscite di novembre 2025: da I Fantastici 4 con Pedro Pascal, al Natale coi Jonas Brothers Un novembre tra supereroi, misteri e magia natalizia: Disney Plus accende la stagione con titoli capaci di conquistare ogni tipo di spettatore.

Negli ultimi mesi Disney Plus ha dimostrato di voler consolidare la propria identità come piattaforma capace di unire grandi produzioni cinematografiche, serie di culto e contenuti esclusivi dal respiro internazionale. Novembre sarà infatti ricco di nuove uscite, spaziando dai cinecomic Marvel alle commedie natalizie, fino a titoli più controversi e imprevedibili.

Novità di novembre su Disney+: da I Fantastici 4 ai Jonas Brothers

Tra le novità più attese c’è senza dubbio I fantastici 4: Gli inizi, che segna una nuova era per l’universo Marvel. Il film, ambientato in una New York anni ’60 dalle atmosfere retro-futuristiche, racconta la nascita della "Prima Famiglia" dei supereroi, composta da Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm. Il tono è più intimista rispetto ai precedenti adattamenti, ma non mancano grande spettacolo visivo e un ritorno alle origini del mito, con l’arrivo di Galactus e del suo araldo Silver Surfer. È uno dei titoli più simbolici di questa nuova fase del franchise e la sua uscita in streaming rappresenta un momento centrale per Disney Plus.

Di segno completamente diverso è La vita segreta delle mogli mormoni, una serie-documentario che torna con la sua terza stagione per raccontare da vicino la quotidianità di un gruppo di donne dello Utah alle prese con regole religiose rigide, crisi familiari e ambizioni social. Il successo internazionale del format ha acceso riflettori e discussioni, e questa nuova stagione promette di alzare ulteriormente il livello di confidenza con le protagoniste, mostrando i lati più fragili e contraddittori di un mondo poco esplorato. Il mese riserva anche un tocco di leggerezza e spirito natalizio con A Very Jonas Christmas Movie, film-evento che riunisce i Jonas Brothers in una commedia musicale ambientata tra New York e Londra. Toni spensierati, ritmo pop e una storia fatta di piccoli imprevisti e grandi riconciliazioni rendono il titolo perfetto per entrare nel clima delle feste. È una di quelle produzioni nate per divertire e al tempo stesso rievocare l’energia dei musical anni 2000, con un’estetica curata e un’attenzione particolare alla colonna sonora.

Sul fronte dei thriller, The Hand That Rocks the Cradle offre una rilettura moderna del celebre film degli anni ’90. Una tata dal passato oscuro si insinua nella vita di una giovane coppia, trasformando un ambiente familiare rassicurante in un terreno di paura e sospetto. Ideale per chi ama il brivido psicologico più che l’azione pura. Infine, anche se non si tratta di un titolo in streaming, LorcaQuest merita una menzione per la sua natura particolare: un evento interattivo dedicato all’universo Disney che avvicina fan e creatori in un’esperienza dal vivo. Un modo diverso per celebrare la passione collettiva verso un brand che continua a espandersi, dentro e fuori dallo schermo.

In sintesi, novembre 2025 su Disney Plus si presenta come un mese variegato, audace e perfettamente calibrato tra intrattenimento popolare e produzioni più autoriali.

