Disney Plus, le uscite di dicembre 2025: dal backstage dell'Eras Tour di Taylor Swift alle avventure di Percy Jackson Dal doppio appuntamento musicale con Taylor Swift, allo speciale natalizio con Kevin Costner, ecco tutte le uscite natalizie e non del mese più magico dell'anno.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Dicembre porta su Disney Plus un catalogo particolarmente ricco, tra ritorni molto attesi, docuserie musicali, animazione e speciali natalizi pensati per accompagnare il pubblico per tutto il mese. L’offerta è varia e alterna contenuti leggeri ad altri più intensi, con un ritmo costante di uscite fino alle feste.

Novità di dicembre 2025 su Disney+: dal ritorno di Taylor Swift

Il mese si apre con I am boxer, che dal 1 dicembre torna con nuovi episodi della competizione di sopravvivenza che vede protagonisti 90 pugili impegnati in prove sempre più dure. Pochi giorni dopo, il 3 dicembre, arriva Are You Sure?!?, la serie originale che segue i due membri dei BTS nel loro ultimo viaggio estivo prima dell’arruolamento. La piattaforma propone una doppia anteprima, con altri episodi previsti il 10, il 17 e il 24 dicembre. Il 5 dicembre debutta Diario di una schiappa – L’ultima goccia, adattamento animato del terzo libro della saga bestseller, riportando le disavventure di Greg in una nuova versione pensata per tutta la famiglia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per prepararsi al ritorno di una delle serie più amate, il 6 dicembre viene pubblicato lo speciale Riepilogo di Phineas e Ferb: Percy Jackson, utile per rinfrescare la memoria in vista della Stagione 2 di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, che debutta il 10 dicembre con una doppia premiere. La storia riparte con Percy alle prese con un’odissea nel Mare dei Mostri per recuperare il Vello d’Oro e salvare Campo Mezzosangue. Nei nuovi episodi, rilasciati ogni settimana, dovrà fronteggiare creature mitologiche, il piano di Luke e l’ombra minacciosa di Crono. Nello stesso giorno arriva anche Kevin Costner presenta: Il primo Natale, uno speciale che ripercorre la storia di Maria e Giuseppe.

Doppio appuntamento con la grande musica pop. Il 12 dicembre è segnato dall’uscita di Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era, docuserie che racconta dall’interno l’impatto globale del tour, con interviste e materiali esclusivi che mostrano la cantante nel suo momento più iconico. Lo stesso giorno debutta anche Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, il film completo del concerto registrato a Vancouver, arricchito dal set integrale di "The Tortured Poets Department". L’8 dicembre vengono resi disponibili tutti gli episodi di Star Wars: Young Jedi Adventures 3, che tornano con nuove avventure ambientate nell’universo galattico più famoso di sempre. Verso fine mese, il 19 dicembre, arriva Discovered by Disaster, una docuserie che mostra come eventi naturali catastrofici possano portare alla scoperta di tesori nascosti e riscrivere parti della storia.

Il mese si chiude il 25 dicembre con La magica parata di Natale dei parchi Disney, l’appuntamento tradizionale del giorno di Natale con esibizioni e momenti speciali direttamente dai resort Disney. Un finale perfetto per un dicembre già ricco di contenuti.

Potrebbe interessarti anche