Disney Plus, le uscite di aprile 2026: dalla nuova serie Star Wars all'arrivo di Spider-Man: No Way Home in streaming Dal proseguimento delle grandi saghe come Star Wars, agli speciali musicali sui classici Disney, dedicati alle persone con ridotte capacità comunicative, fino ai grandi documentari naturalistici.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Aprile 2026 porta su Disney Plus un catalogo variegato e sorprendente, capace di alternare grandi saghe, produzioni originali, documentari naturalistici e revival molto attesi. La piattaforma punta su storie intense, ambientazioni spettacolari e operazioni speciali che celebrano il potere dell’inclusione e della musica, offrendo agli abbonati un mese ricco di appuntamenti da segnare in agenda.

Le uscite di aprile 2026 su Disney Plus: da Star Wars: Maul a Spider-Man: No Way Home

Il mese si apre il 1° aprile con Dear Killer Nannies, un racconto drammatico che segue l’infanzia di Juampi, figlio di Pablo Escobar, cresciuto circondato da sicari incaricati di fargli da tate. La serie esplora il conflitto interiore di un ragazzo che inizialmente idealizza il padre, salvo poi scoprire la verità sul suo impero criminale. Sempre il 1° aprile debutta Donna Hay Coastal Celebrations, un originale luminoso e raffinato in cui l’autrice australiana porta gli spettatori lungo le coste di Sydney, tra scenari marini e tavole eleganti. Tra ingredienti freschi e preparazioni curate nei dettagli, il programma celebra la convivialità e la bellezza della cucina semplice ma scenografica. Il 1° aprile arriva anche Secrets of the Bees, documentario firmato National Geographic in cui l’esploratore Bertie Gregory osserva da vicino la vita straordinaria delle api. Nell’arco di tre anni, telecamere speciali hanno permesso di entrare all’interno di un singolo alveare, mostrando un mondo nascosto fatto di architetture sorprendenti e incredibile intelligenza collettiva. Con oltre 20.000 specie che contribuiscono all’impollinazione di un terzo del cibo mondiale, la serie mette in luce l’importanza vitale di questi insetti per l’equilibrio del pianeta, svelandone segreti e dinamiche mai viste prima.

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Il 6 aprile arriva Star Wars: Maul – Shadow Lord, serie animata ambientata dopo gli eventi di The Clone Wars. Protagonista è Maul, deciso a ricostruire il proprio sindacato criminale su un pianeta lontano dall’Impero. L’incontro con una giovane Jedi disillusa apre nuove prospettive narrative, in una storia che approfondisce il lato più oscuro e strategico del personaggio Mentre il 10 aprile è la volta di Perfect Crown, ambientato in una Corea contemporanea sotto monarchia costituzionale. Qui un’ereditiera e un principe solitario si uniscono in un matrimonio contrattuale che sfida le differenze di classe e riscrive il destino. Il 15 aprile arriva finalmente sulla piattaforma Disney Spider-Man: No Way Home, dopo essere stato ospitato su altre reti streaming a causa dei contratti con Sony. Uno dei film più amati degli ultimi anni.

Il 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, debutta Orangutan, documentario Disneynature che accompagna il pubblico tra le chiome della foresta pluviale del Sud-Est asiatico seguendo la giovane Indah nel suo percorso verso l’indipendenza. Un racconto emozionante e visivamente spettacolare sulla crescita e sulla tutela dell’ambiente. Chiude il mese, il 27 aprile, Disney Animation’s "Songs in Sign Language", progetto speciale che reinterpreta in lingua dei segni americana tre celebri brani animati: The Next Right Thing da Frozen 2, We Don’t Talk About Bruno da Encanto e Beyond da Moana 2. Un’iniziativa che celebra l’inclusività, accompagnata da un contenuto dietro le quinte dedicato alla lavorazione.

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