Disney Plus, firmato l’accordo perfetto con la Rai: da Francesca Fagnani a Serena Rossi, i titoli più iconici sulla piattaforma La televisione pubblica italiana non vuole restare ai margini della rivoluzione digitale e per questo ha siglato un accordo che cambierà tutto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Il confine tra televisione tradizionale e streaming sta ormai diventando sempre più sottile, e a darne ulteriore dimostrazione è arrivato in queste ore l’annuncio di un incredibile accordo tra Disney Plus e la Rai. La piattaforma streaming si arricchirà di programmi e serie televisive italiane grazie all’accordo che permetterà agli abbonati di accedere ad alcuni dei titoli più iconici della televisione di Stato. Sul piano strategico si tratta di un’intesa nella quale entrambe le parti guadagnano: la Rai potrà ampliare il pubblico dei propri prodotti, presenti anche in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay, e Disney Plus espanderà il proprio catalogo con prodotti televisivi italiani di qualità. Ma vediamo nel dettaglio i titoli che presto approderanno in piattaforma.

Accordo Rai e Disney Plus: quali programmi saranno disponibili

"Per la Rai, Disney è un partner strategico di lungo corso. Con questa intesa, il Servizio Pubblico entra a far parte di un prestigioso network europeo caratterizzato da una visione comune orientata alla valorizzazione della narrativa locale all’interno di ecosistemi digitali internazionali", ha dichiarato l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi a proposito nel nuovo accordo stipulato tra Rai e Disney Plus.

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A partire dal giorno successivo della messa in onda sulla Rai, anche in streaming su Disney Plus sarà possibile vedere programmi iconici della tv di Stato come Belve, il talk pungente condotto da Francesca Fagnani che ripartirà il 7 aprile, così come The Floor – Ne rimarrà solo uno, il game show che tornerà dal 6 aprile con la conduzione di Paola Perego e Gabriele Vagnato. Ma ovviamente non finisce qui: tra gli show disponibili in streaming su Disney Plus troveremo anche Il Collegio, il docu-reality che riporta i giovani di oggi indietro nel tempo.

Una modalità quasi in tempo reale, con i contenuti del servizio pubblico che finiranno su una delle piattaforme globali più potenti al mondo a poche ore dalla prima visione in chiaro. Una scelta che intercetta le nuove abitudini degli spettatori, sempre più abituati a scegliere quando e come guardare i propri programmi preferiti.

Disney Plus, in arrivo le grandi fiction Rai

Il nuovo accordo riguarderà anche alcune grandi fiction Rai che molto presto diventeranno dunque disponibili anche in streaming su Disney Plus. Tra queste L’amica geniale, tratta dai romanzi di Elena Ferrante e co-produzione internazionale apprezzata in tutto il mondo. Poi Mina Settembre, Braccialetti rossi, Un passo dal cielo e Màkari. Si tratta di un catalogo che andrà ad affiancarsi a produzioni Rai già presenti su Disney Plus come Don Matteo, I Bastardi di Pizzofalcone, Doc – Nelle tue mani, Il Commissario Ricciardi e Le Indagini di Lolita Lobosco.

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