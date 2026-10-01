Disney Plus, le novità di ottobre 2026: gli Oasis tornano insieme, un personaggio Marvel scappa e il numero ‘13’ infesta la piattaforma Dalla reunion dei fratelli Gallagher a VisionQuest, fino alla nuova stagione di The Kardashians: le principali novità in arrivo su Disney+ nel mese di ottobre.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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L’autunno porta con sé un catalogo ricchissimo su Disney+, e ottobre 2026 non fa eccezione. Dai fratelli Gallagher che tornano insieme dopo decenni all’androide più esistenzialista del Marvel Cinematic Universe, c’è davvero qualcosa per tutti, purché abbiate abbastanza ore libere. Dunque, siete pronti per scoprire tutti i titoli che aspettano solo di essere scoperti? Di seguito, tutte le novità di ottobre 2026 su Disney Plus.

Disney Plus, le novità di ottobre 2026: dopo Venezia 2026 gli Oasis sbarcano in streaming

C’è chi aspettava questo momento da più di vent’anni. Il film originale Oasis: Don’t Look Back In Anger, ideato da Steven Knight, racconta il trionfale tour di reunion di Liam e Noel Gallagher – "Oasis Live ’25" – attraverso un accesso privilegiato che pochissimi giornalisti o documentaristi avrebbero mai potuto immaginare: prove, backstage, palco, e soprattutto la prima intervista congiunta dei due fratelli dopo oltre due decenni di silenzio (e rumore). Non è solo un documento musicale, è quasi un atto di pace filmato davanti a milioni di fan. Un evento che ha ridefinito il concetto di reunion nel panorama rock mondiale, immortalato da una macchina da presa che non lascia nulla fuori campo.

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Anche VisionQuest e American Horror Story 13 tra le novità di ottobre su Disney Plus

Dopo essere stato riavviato ed essere sfuggito a chi voleva trasformarlo in un’arma, Visione vive nascosto dal resto del mondo. È questo il punto di partenza di VisionQuest, la nuova serie Marvel Television che conclude la trilogia iniziata nel 2021 con WandaVision e proseguita nel 2024 con Agatha All Along. Paul Bettany torna nei panni del sintezoide più tormentato dell’MCU con una domanda che pesa quanto un guanto dell’Infinito: cosa significa essere sé stessi quando la tua identità è stata letteralmente riscritta? Alla ricerca di un nuovo senso per la propria esistenza, il sintezoide consulta le intelligenze artificiali integrate nella sua programmazione – tra cui F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. e l’inquietante presenza di Ultron. La sua vita in incognito si interrompe bruscamente quando una spietata taglia posta sulla sua testa lo costringe a darsi alla fuga insieme a Thomas Shepard, un misterioso ragazzo che potrebbe rivelarsi la reincarnazione di suo figlio. La serie è composta da otto episodi in uscita ogni mercoledì, con lo showrunner Terry Matalas già noto per la terza stagione di Star Trek: Picard.

Dopo una pausa di più di due anni dall’ultima stagione, conclusasi nel giugno 2024, la tredicesima stagione si configura come un sequel di Coven e Apocalypse, rispettivamente la terza e l’ottava stagione.

Tornano numerosi personaggi e interpreti storici, tra cui Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters e Angela Bassett, insieme a diverse new entry. La stagione è composta da 13 episodi e si concluderà il 30 ottobre, poco prima di Halloween. La storia segue Ben DeSoto e la fidanzata Kira, una coppia newyorkese legata in maniera opposta al numero 13: lui ne ha una paura irrazionale, mentre lei ne è ossessionata. La loro vicenda diventa il punto di partenza per una stagione ricca di collegamenti con le precedenti, soprattutto Murder House, Coven e Apocalypse, trasformandosi in una sorta di grande crossover dell’universo di American Horror Story.

Gli altri titoli di ottobre su Disney Plus

Coven Academy (2 ottobre – tutti gli episodi)

Tokyo Revengers: War of the Three Titans Arc (2 ottobre – episodio premiere)

Africa Earth’s Wild Home (3 ottobre – 4 episodi in premiere)

Between Steps (5 ottobre – episodio premiere)

Tracker – stagione 4 (5 ottobre – episodio premiere)

Reasonable Doubt – stagione 4 (6 ottobre – 3 episodi in premiere)

It’s Always Sunny in Philadelphia – stagione 18 (6 ottobre – nuovo episodio)

Jamie Foxx: Take Care of Yourself (7 ottobre – speciale)

Vampirina: Teenage Vampire – stagione 2 (7 ottobre – tutti gli episodi)

The Drop: A Snowfall Saga (7 ottobre – nuovo episodio)

Deadly Tag (7 ottobre – nuovi episodi)

The Kardashians – stagione 8 (8 ottobre – episodio premiere)

Abbott Elementary – stagione 6 (8 ottobre – episodio premiere)

Clown Panic (12 ottobre – film)

The Lowdown – stagione 2 (15 ottobre – 2 episodi in premiere)

9-1-1 – stagione 10 (16 ottobre – episodio premiere)

9-1-1: Nashville – stagione 2 (16 ottobre – episodio premiere)

Super Scam Me (18 ottobre – speciale)

Fright Night (19 ottobre – film)

Phony (20 ottobre – episodio premiere)

CMA Presents: I Will Always Love You – A Celebration of Dolly Parton (21ottobre – speciale live)

The Mob (26 ottobre – episodio premiere)

Naruto: Shippuden – stagione 3 (1° ottobre – tutti gli episodi)

Scrubs – stagione 2 (1° ottobre – 2 episodi in premiere)

Mickey Mouse Clubhouse+ – stagione 2 (1° ottobre – episodio premiere)

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