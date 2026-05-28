Disney Plus, le uscite di giugno 2026: dal terzo capitolo di Avatar, alla stagione finale di The Bear Da Avatar: Fuoco e Cenere al finale della serie più acclamata dalla critica, passando per crime, fantasy e nuove comedy: le serie e i film che renderanno giugno 2026 un must su Disney+.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Giugno 2026 si prepara a essere un mese particolarmente ricco per Disney+, tra grandi ritorni, nuove serie internazionali e produzioni molto attese dal pubblico. La piattaforma punta su un mix di crime, comedy, animazione, fantasy e drama, costruendo un calendario capace di accontentare spettatori molto diversi tra loro. Tra le uscite più importanti spiccano soprattutto l’arrivo del nuovo film dell’universo di Avatar e la stagione finale di una delle serie più amate degli ultimi anni, ma non mancano anche novità originali e produzioni asiatiche destinate a far parlare.

Le uscite di giugno 2026 su Disney Plus: da Avatar 3 a The Bear 5

Il mese si apre il 1° giugno con Doctor on the Edge, nuovo Hulu Original che mescola thriller psicologico, drama medico e mistero. Al centro della storia c’è Do Jiui, un celebre chirurgo plastico che viene improvvisamente trasferito sull’isola remota di Pyeondongdo come medico di sanità pubblica. Per lui, però, il mare non rappresenta solo isolamento: è il simbolo di un trauma mai superato. Tra abitanti invadenti, insetti inquietanti e il rapporto ambiguo con l’infermiera Yuk Hari, la serie promette un’atmosfera tesa e molto diversa dai classici medical drama coreani. Il 2 giugno debutta invece Not Suitable for Work, comedy ambientata a Manhattan che segue un gruppo di giovani adulti alle prese con carriera, relazioni e ambizioni personali. Il giorno successivo, il 3 giugno, torna anche Will Trent con la quarta stagione. Il crime drama con Ramon Rodriguez continua a essere uno dei titoli più solidi del catalogo Disney+, grazie a casi investigativi sempre più complessi e a un protagonista capace di conquistare il pubblico. Il 6 giugno arriva la quarta stagione di Chibiverse, che continua a giocare con crossover folli, viaggi nel tempo, mostri e situazioni assurde. La serie animata Disney punta ancora una volta sul caos creativo e sull’umorismo veloce, mantenendo uno stile molto riconoscibile.

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Dal 10 giugno spazio invece al fantasy sportivo con Dragon Striker. Ambientata nella scuola d’élite di Kal Asterock, la serie racconta il percorso del giovane Key, destinato forse a diventare il leggendario Dragon Striker. Il 12 giugno debutta anche Marvel’s Iron Man and his Awesome Friends, nuova produzione animata dedicata ai più piccoli che segue le avventure di Iron Man e dei suoi amici tra missioni, invenzioni e imprevisti. Uno degli appuntamenti più importanti del mese resta però quello del 24 giugno con Avatar: Fuoco e Cenere. Dopo il passaggio nelle sale cinematografiche, il nuovo capitolo dell’universo creato da James Cameron arriva finalmente su Disney+ Italia, pronto a catalizzare l’attenzione degli abbonati. A chiudere il mese sarà infine The Bear, che il 26 giugno torna con la quinta e ultima stagione. Tutti gli episodi saranno disponibili contemporaneamente e l’attesa è altissima: la conclusione della serie FX rappresenta senza dubbio uno degli eventi stream più importanti dell’estate 2026.

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