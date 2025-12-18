Trova nel Magazine
Disney+ a Natale: i titoli in uscita durante le feste, dal film con Valentina Lodovini agli ultimi segreti di Taylor Swift

Tra cinema italiano, grandi ritorni seriali e musica-evento, la piattaforma Disney si prepara a un Natale ricco di storie da condividere.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Il periodo natalizio è da sempre uno dei momenti più importanti per lo streaming, e anche quest’anno Disney Plus sceglie di accompagnare le festività con un’offerta ampia e trasversale. Tra fine dicembre e l’inizio di gennaio, il catalogo si arricchisce di titoli molto diversi tra loro, adatti a pubblici differenti, con un mix pensato per le lunghe serate delle feste, da vivere tra famiglia, relax e magia del Natale.

Uscite Disney Plus per le feste natalizie: da Bob’s Burger a Law and Order SVU

Tra le uscite più attese spicca Unicorni, film italiano in arrivo il 21 dicembre. La pellicola affronta con sensibilità e ironia temi legati alla famiglia e all’identità, raccontando il percorso emotivo di genitori messi di fronte alle scelte e alla libertà espressiva del proprio figlio. Il 24 dicembre, invece, è il momento perfetto per tornare alla comicità animata di Bob’s Burger, che debutta su Disney Plus con la quindicesima stagione. La serie continua a raccontare la quotidianità della famiglia Belcher con il suo umorismo surreale e affettuoso.

Il 23 dicembre trovano invece gli episodi conclusivi di Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, che chiudono l’evento dedicato al tour musicale più importante degli ultimi anni. Performance dal vivo, momenti iconici e una celebrazione dell’intero percorso artistico rendono questo titolo un appuntamento imperdibile per i fan e non solo. Subito dopo Natale, il 26 dicembre, l’atmosfera cambia con l’arrivo di The Lowdown. La serie porta sullo schermo una storia più cupa e adulta, ambientata nel mondo del giornalismo investigativo, tra verità scomode e scelte morali difficili.

Il 31 dicembre, in pieno clima di maratone televisive, arrivano su Disney Plus anche le stagioni dalla 14 alla 17 di Law & Order: Unità Vittime Speciali. Un’aggiunta significativa per gli amanti del crime, che potranno immergersi in casi complessi e indagini intense, recuperando uno dei periodi più solidi e seguiti della storica serie. A inaugurare il nuovo anno, venerdì 9 gennaio, sarà The Tale of Silyan, un documentario macedone del 2025 acclamato dalla critica, che fonde realtà e folklore per seguire le vicende dell’agricoltore Nikola, che stringe un profondo legame con una cicogna bianca ferita di nome Silyan in una discarica, mentre la sua famiglia migra per lavoro. Con queste proposte, Disney Plus costruisce un’offerta natalizia equilibrata e articolata, e adatta un po’ a tutto il pubblico.

