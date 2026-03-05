Trova nel Magazine
Disney+, le migliori uscite di marzo 2026: dal ritorno di Scrubs alla nuova stagione di Daredevil

Tra ritorni attesissimi, revival cult e nuove produzioni originali, il catalogo Disney+ si arricchisce di numerosi titoli unici nel loro genere.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Il mese di marzo 2026 si presenta particolarmente ricco per gli abbonati Disney+, con una serie di novità che vanno dalla commedia animata alla serialità poliziesca, dal documentario naturalistico fino ai grandi ritorni della televisione. Nel corso delle settimane arrivano nuove stagioni di titoli già molto seguiti e produzioni inedite che promettono di attirare l’attenzione del pubblico.

Disney Plus, le novità di marzo 2026: da Scrubs a Solar Opposites

Tra i primi titoli ad arrivare sulla piattaforma c’è The Rookie, che torna con la sua settima stagione riportando al centro della scena le vicende del dipartimento di polizia di Los Angeles. La serie prosegue il racconto della carriera e delle sfide professionali dei protagonisti. Pochi giorni dopo arriva anche Ghost Elephants, documentario diretto da Werner Herzog che segue una spedizione di esploratori e tracker alla ricerca di rarissimi elefanti nelle foreste dell’Angola. Il progetto unisce spettacolo visivo e divulgazione naturalistica. L’11 marzo segna invece il ritorno della serie animata per adulti Solar Opposites, con la sua sesta stagione. La storia continua a seguire la famiglia di alieni precipitata sulla Terra, divisa tra chi considera il pianeta un luogo meraviglioso e chi lo trova assolutamente insopportabile.

Spazio anche al reality con la quarta stagione di La vita segreta delle mogli Mormoni, che continua a raccontare dinamiche familiari, relazioni e conflitti personali all’interno della comunità protagonista. Tra le novità più curiose del mese c’è poi Lucky Luke, nuova serie dedicata al leggendario cowboy del fumetto franco‑belga. La storia segue il pistolero solitario mentre aiuta una ragazza di nome Louise a ritrovare la madre scomparsa, affrontando un viaggio attraverso il selvaggio West tra duelli, inseguimenti e alleanze inattese.

Il 25 marzo è invece una data particolarmente importante per la piattaforma. Arriva infatti la seconda stagione di Daredevil Rinascita, con Matt Murdock impegnato a contrastare il potere del sindaco Wilson Fisk, deciso a controllare completamente New York. La nuova stagione promette scontri ancora più intensi tra il vigilante e il suo storico nemico. Nello stesso giorno torna anche Scrubs con un revival della storica comedy ambientata all’ospedale Sacro Cuore. I personaggi storici si ritrovano dopo anni, mentre una nuova generazione di medici affronta la quotidianità tra casi clinici, amicizia e momenti comici.

A fine mese arrivano anche il film Mike & Nick & Nick & Alice, una commedia d’azione che mescola gangster, viaggi nel tempo e una notte ricca di imprevisti, e la nuova serie Se è martedì, è omicidio, una dark comedy poliziesca ambientata durante un viaggio turistico a Lisbona che si trasforma improvvisamente in un’indagine improvvisata.

