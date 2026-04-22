Disney+, le migliori uscite di maggio 2026: da Stanley Tucci in Italia, al ritorno di un celebre antieroe Marvel
Tra vendette esplosive, viaggi nel gusto italiano e avventure animate, maggio 2026 su Disney+ accende lo streaming con un mix imperdibile di emozioni per tutti i gusti.
Maggio 2026 si preannuncia un mese particolarmente ricco per gli abbonati Disney+, con un catalogo che alterna grandi ritorni, novità internazionali e contenuti per tutta la famiglia. Tra drammi intensi, animazioni leggere e uno speciale firmato Marvel, la piattaforma costruisce una proposta capace di parlare a pubblici molto diversi. Ecco cosa aspettarci dal prossimo mese.
Disney Plus, le novità di marzo 2026: da Tucci in Italia a The Punisher
Il 1° maggio si parte con tre debutti importanti. Torna con la quarta stagione Il Capo (El Encargado), dove Eliseo diventa una figura sempre più influente, mentre una cospirazione guidata dal rivale Matías Zambrano minaccia di distruggerlo. La tensione tra i due supera ogni limite immaginabile, mettendo in gioco potere, reputazione e perfino la vita del protagonista. Nello stesso giorno arriva anche la sesta stagione di Impuros, che riprende dopo un brutale attacco alla famiglia di Evandro: la sua vendetta si intreccia con nuove alleanze e tradimenti sullo sfondo del narcotraffico di Rio de Janeiro. Sempre il 1° maggio debutta Travis Japan Summer Vacation!! negli Stati Uniti, un viaggio diviso tra esplorazione in camper e immersione nella cultura locale delle Montagne Rocciose, con uno spirito di scoperta e amicizia.
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L’8 maggio spazio alla leggerezza con Miraculous: Le storie di Ladybug e Chat Noir Chibi, con una serie di cortometraggi, una raccolta di episodi brevi e ironici che raccontano le disavventure sentimentali dei due protagonisti in versione super colorata. Il 9 maggio arriva invece la quarta stagione di Chibiverse, dove le versioni Chibi dei personaggi Disney celebrano le loro avventure in modo esilarante e colorato. Il 12 maggio segna un doppio appuntamento. Da un lato torna Tucci in Italia, che esplora nuove regioni come Marche, Campania, Veneto, Sardegna e Sicilia, raccontando il legame profondo tra cucina e identità territoriale. Un viaggio tra tradizioni, ingredienti e storie locali che valorizza la cultura gastronomica italiana. Dall’altro debutta Speciale di Marvel Television: The Punisher: One Last Kill, in cui Frank Castle, alla ricerca di un senso oltre la vendetta, viene trascinato nuovamente nella lotta. Il 15 maggio arriva la seconda stagione di Rivals, ambientata negli anni ’80 e ispirata ai romanzi di Jilly Cooper, con nuovi intrighi e passioni nel mondo televisivo britannico. Chiude il mese, il 26 maggio, Sofia la Principessa: Magia Reale, che segue Sofia alla Scuola di Magia Reale di Charmswell mentre scopre di essere la principessa più magica del regno e impara a padroneggiare i suoi poteri.
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