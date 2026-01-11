Disney, quanti film in uscita nel 2026: tutti gli appuntamenti (da urlo) al cinema Il 2026 della Casa di Topolino si preannuncia ricchissimo di appuntamenti: da Star Wars alla Marvel, passando per la Pixar ecco tutte le date fondamentali

Il 2026 si preannuncia un anno davvero intenso per Disney, tra il ritorno al cinema di Star Wars, diversi film d’animazione in programma e, soprattutto, l’attesissimo Avengers: Doomsday, che sancirà definitivamente il successo o il fallimento della contestata (da fan e non) Saga del Multiverso. Scopriamo assieme tutti gli appuntamenti per il 2026 del cinema targato Disney, con i vari film in uscita e qualche dettaglio sulla trama.

I film Disney in uscita nel 2026: da Star Wars alla Marvel

Nel 2026, i film in uscita per il Walt Disney Studios sono 12: l’obiettivo è superare i 6 miliardi di dollari al botteghino globale incassati nel 2025. Partiamo con Send Help di Sam Raimi per 20th Century Fox, il primo della lista a uscire il prossimo 29 gennaio. Rachel McAdams veste i panni di una dipendente che odia il suo capo (Dylan O’Brien) e che avrà la sfortuna di naufragare con lui su un’isola deserta. I due finiranno in una difficile lotta per la sopravvivenza. A febbraio vedremo un altro horror, questa volta diretto da Gavin Polone al suo debutto alla regia e scritto da Andrew Kevin Walker, autore di Se7en. Psycho Killer, in programma il 20 febbraio, segue una poliziotta del Kansas, interpretata da Georgina Campbell, che si mette sulla tracce di uno spietato e sadico serial killer che ha ucciso suo marito.

Jumpers – Un salto tra gli animali, in cartellone dal 5 marzo, vede il ritorno sul grande schermo della Pixar. Mabel Tanaka è una studentessa che sfrutta una nuova tecnologia che permette di trasferire la propria coscienza in quella di un animale, decidendo di incarnarsi in un castoro per sventare il terribile piano del sindaco. Il 9 aprile toccherà a Finché morte non ci separi 2, in cui scopriremo il destino di Grace che, dopo la lunga lotta contro la famiglia Le Domas, purtroppo non è ancora riuscita a guadagnarsi la sopravvivenza.

The Mandalorian e Il Diavolo Veste Prada 2 al cinema per il 2026 di Disney

Proseguiamo con un’altra pellicola attesissima dai fan, ovvero Il Diavolo veste Prada 2, in arrivo il 29 aprile 2026. La Miranda Priestley di Meryl Streep ritorna sul grande schermo assieme ai personaggi interpretati da Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci per far fronte alla crisi delle riviste patinate. The Mandalorian & Grogu di Jon Favreau con Lucasfilm riporta finalmente la saga di Star Wars al cinema a partire dal 20 maggio. Il film concluderà la storia del Mandaloriano Din Djarin e del piccolo Grogu, iniziata con la fortunata serie tv in streaming su Disney Plus. Giugno 2026 sarà il mese di Toy Story 5: riusciranno Woody e Buzz a sconfiggere la tecnologia, rappresentata da un malvagio tablet per bambini?

Il 19 agosto, di ritorno dalle vacanze, tutti al cinema per il remake live-action di Oceania. Nel film, Catherine Laga’aia interpreta Vaiana mentre Dwayne Johnson, dopo averlo nei primi due film animati, torna per interpretare il semidio Maui in carne e ossa. Pochi giorni dopo sarà il turno di Ridley Scott con Dog Stars – Guidati dalle stelle, film che vanta un clamoroso cast composto da Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce e Benedict Won. Un virus influenzale sta decimando l’umanità e toccherà a un pilota e a un ex marine trovare un futuro migliore al di là della Terra.

Avengers: Doomsday per chiudere l’anno in maniera spettacolare

Whalefall, distribuito da 20th Century Fox, approderà nelle sale a partire dal 16 ottobre e si preannuncia una rivisitazione moderna dell’episodio di Pinocchio. Nel film di Brian Duffield, Austin Abrams è un uomo che sta cercando in fondo al mare i resti del padre Mitt Gardiner (Josh Brolin) ma viene ingoiato da un capodoglio: il sub avrà solo un’ora per fuggire. A novembre toccherà a Hexed, pellicola d’animazione in cui un adolescente scopre di possedere incredibili poteri magici, partendo per un viaggio assieme alla madre.

Per chiudere l’anno in bellezza, il 16 dicembre 2026 tutti i fan Marvel assieperanno le sale dei cinema per Avengers: Doomsday. Il Dottor Destino sarà interpretato da Robert Downey Jr., ma non sarà l’unico ritorno. Riavremo infatti Chris Evans nei panni di Capitan America, Chris Hemsworth come Thor, I Fantastici Quattro al completo, ma anche X-Men storici quali il Professor X di Patrick Stewart, il Magneto di Ian McKellen e il Ciclope di James Marsden. All’appello anche il Loki di Tom Hiddleston, il Sentry di Lewis Pullman, il Wolverine di Hugh Jackman e tanti altri.

