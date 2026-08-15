Disney, il D23 2026 svela la sua arma più potente: Marvel, Pixar e Star Wars non bastano, ecco tutte le bombe sganciate Tra grandi ritorni e nuove sfide, la Disney prepara il futuro con Marvel, Pixar e Star Wars: dagli Avengers a Frozen 3, le novità che infiammano i fan.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ogni due anni, la Disney trasforma l’Honda Center di Anaheim in qualcosa che non ha un nome preciso nell’industria dell’intrattenimento. Non è una fiera, né una conferenza stampa. È più simile a una cerimonia laica in cui una delle macchine narrative più potenti della storia dimostra di avere ancora moltissimo da dire, e lo fa davanti a migliaia di persone che arrivano da tutto il mondo con la precisa intenzione di lasciarsi emozionare. Il D23 2026 ha fatto esattamente questo: costruito un percorso che ha alternato sequel attesi da anni, reboot storici, scommesse originali e colpi di scena di casting capaci di far tremare le pareti dell’arena. Il tutto in circa due ore, con un ritmo serrato che non ha mai lasciato il pubblico riprendere fiato. Vediamo cos’è successo.

D23 2026: la Disney ridisegna il futuro dell’intrattenimento: tutto quello che è stato annunciato

Quella del D23 è stata una serata che ha regalato annunci che ricorderemo per i prossimi anni: dal recupero di un personaggio Disney dimenticato dagli anni Venti alla presentazione del cast completo dei nuovi X-Men, fino al ritorno di Robert Downey Jr. in veste di antagonista, all’ingresso di Ryan Gosling nell’universo di Star Wars e all’arrivo di un nuovo film dei Simpson, a distanza di vent’anni dal precedente. Un insieme di novità che ha ridefinito la programmazione di film e serie fino al 2029.

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Marvel, la fine di un’era e l’inizio di un’altra: Avengers: Doomsday: il crossover definitivo

Il blocco Marvel al D23 ha avuto una struttura precisa: chiudere i conti aperti della Saga del Multiverso e aprire contemporaneamente le porte all’era dei Mutanti. Kevin Feige lo ha fatto con la lucidità di chi sa esattamente dove sta andando. il MCU si presenta al D23 con un secondo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday che serve anche ad annunciare l’apertura della vendita dei biglietti. Il film, diretto dai Fratelli Russo uscirà nelle sale italiane il 16 dicembre 2026. Come anticipato dal trailer, la posta in gioco stavolta è diversa da qualsiasi cosa vista finora: non si tratta di salvare la Terra, né un singolo universo, ma l’intero concetto di realtà. Il Multiverso sta cedendo sotto il peso delle Incursioni (universi che collidono e si annientano a vicenda) e per la prima volta nella storia del MCU, Avengers, Nuovi Avengers, Fantastici Quattro e X-Men dell’era Fox si trovano a combattere fianco a fianco contro un’unica minaccia. Feige ha citato la saga fumettistica "Time Runs Out" di Jonathan Hickman come riferimento diretto per la struttura narrativa. Sul palco sono saliti Chris Evans, il cui ritorno come Steve Rogers ha strappato un boato che ha fatto tremare le pareti dell’Honda Center, e Robert Downey Jr., questa volta nei panni del Dottor Victor von Doom. Il cast complessivo del film è di dimensioni straordinarie: oltre ai protagonisti storici come Hemsworth, Mackie, Florence Pugh e Sebastian Stan, il film includerà Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Letitia Wright lato Nuovi Avengers, più l’intera compagine mutante dell’era Fox con Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn, Kelsey Grammer e Alan Cumming.

A completare il quadro, la conferma ufficiale del ritorno di Hugh Jackman e Ryan Reynolds nei panni di Wolverine e Deadpool, apparsa durante il panel in un video umoristico in cui i due si contendevano scherzosamente un posto nel film. Circolano voci persistenti secondo cui i due apriranno il film in una sequenza in cui si scontrano con lo Spider-Man di Tobey Maguire. Al D23 è stata esposta una seconda versione dell’armatura di Von Doom, più vicina al design classico dei fumetti. La spiegazione più accreditata è che il secondo costume – identificato come quello della scena post-credit de I Fantastici Quattro: Primi Passi – rappresenti la vera identità di Doom, mentre il primo serva a presentarlo in una veste inizialmente più ambigua, capace di avvicinarsi agli eroi prima di mostrare le reali intenzioni. A rendere ancora più interessante il personaggio, il materiale mostrato suggerisce un possibile attacco alla TVA, la Time Variance Authority introdotta in Loki: se Destino riuscisse davvero a colpirla, le conseguenze sull’intero Multiverso sarebbero catastrofiche, e spiegherebbero perché eroi da universi così diversi finiranno per combattere fianco a fianco.

VisionQuest: la fine della trilogia Wanda

Prima di Doomsday, l’appuntamento più vicino con il MCU è VisionQuest su Disney+ il 14 ottobre 2026, ideata e scritta da Terry Matalas. La serie chiude la trilogia aperta da WandaVision nel 2021 e proseguita con Agatha All Along nel 2024, e il trailer mostrato al D23 chiarisce subito che non si tratterà di un epilogo tranquillo. Riavviato e fuggito da chi voleva trasformarlo in un’arma, Visione si è nascosto nel tentativo di costruire una nuova esistenza, consultando le intelligenze artificiali incorporate nella sua programmazione: F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. e, soprattutto, Ultron. È proprio quest’ultimo a spezzare l’equilibrio precario che Visione si è costruito: James Spader torna non come voce digitale intrappolata in un server, ma come presenza narrativa capace di agire, provocare e rivelare. Il dettaglio che Ultron svela a Visione – l’esistenza di Tommy Maximoff, che potrebbe essere la reincarnazione di suo figlio – rimette in moto una storia che sembrava conclusa. Nel frattempo, l’arrivo di Thomas Shepard, misterioso ragazzo la cui identità Visione dovrà svelare per sopravvivere, aggiunge ulteriore tensione Il cast include Paul Bettany, James Spader, Ruaridh Mollica, Todd Stashwick, T’Nia Miller, Emily Hampshire e James D’Arcy, tra gli altri.

X-Men: il reset generazionale

Il reboot degli X-Men (X-Men: The Mutants), uscirà il 5 maggio 2028 e inaugura quella che Feige ha già definito "l’era dei Mutanti" nell’MCU post-Secret Wars. Il cast è stato svelato per intero: Sadie Sink è Jean Grey, Kit Connor è Ciclope, Christopher Abbott veste i panni del Professor Charles Xavier, Samara Weaving è Emma Frost, Inde Navarrette è Rogue e Maya Boyd è Tempesta. Come villain, Adam Driver, in un videomessaggio dai Pinewood Studios, ha rivelato di non essere Magneto come speculato, bensì Nathaniel Essex, Mister Sinister: un personaggio atteso dal 2016, quando la Essex Corporation era stata anticipata nella scena post-credit di X-Men: Apocalisse.

Percy Jackson stagione 3: le Cacciatrici di Artemide invadono l’Honda Center

La presentazione della terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è stata, tra tutti gli annunci Disney+ della serata, quella che ha curato di più la messa in scena. L’Honda Center è stato attraversato da un esercito di Cacciatrici di Artemide, riferimento diretto a uno degli elementi più attesi dell’adattamento di La maledizione del Titano, il romanzo che porta per la prima volta Percy e i suoi alleati a scontrarsi con l’ordine delle seguaci di Artemide. Solo allora è entrato Scobell, affiancato da due ospiti a sorpresa che hanno completato il Consiglio Olimpico: Ming-Na Wen nei panni di Era, regina degli dei, e Andra Day in quelli di Atena, dea della saggezza.

I tre hanno presentato il teaser trailer ufficiale della stagione, che arriverà su Disney+ il 20 novembre 2026. Il teaser apre con Percy che racconta un sogno sulla Grande Profezia – quella che riguarda lo scontro imminente tra Olimpici e Titani – e si incupisce rapidamente quando si scopre che Annabeth Chase viene rapita. Per Percy è un attacco personale, e il trailer trasmette chiaramente come quella ferita trasformi la sua determinazione in qualcosa di molto più rabbioso e viscerale rispetto alle stagioni precedenti. Sul fronte del pantheon divino, la terza stagione completa il Consiglio dell’Olimpo: Atena aveva già fatto una breve apparizione nella seconda stagione, ma Era debutta ufficialmente nella serie con Ming-Na Wen.

Only Murders in London: la sesta stagione cambia tutto

Tra le rivelazioni più inaspettate del D23 c’è stata quella relativa a Only Murders in the Building: la serie comedy-crime con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez cambierà titolo per la sua sesta stagione, diventando Only Murders in London. Charles, Oliver e Mabel lasciano l’Arconia e si trasferiscono nella capitale britannica. La notizia è emersa da un display allestito all’evento Disney, dove campeggiava il London Eye con le sagome dei tre protagonisti in primo piano, affiancato da una classica cabina telefonica rossa.

Star Wars, mezzo secolo di galassia lontana lontana: Ahsoka stagione 2

Dave Filoni ha aperto il blocco Lucasfilm presentando la seconda stagione di Ahsoka (Disney+, 20 gennaio 2027). Dopo la caduta dell’Impero, la galassia deve ora fare i conti con l’avanzata del Grand’Ammiraglio Thrawn mentre la Nuova Repubblica cerca di consolidarsi. Hayden Christensen, sul palco insieme a Rosario Dawson ed Eman Esfandi, ha anticipato che Anakin tornerà come Fantasma della Forza, ma per spingere Ahsoka a rispondere alla domanda centrale della sua esistenza come guerriera della Forza.

Star Wars: Starfighter

La vera rivelazione cinematografica per la galassia lontana è Star Wars: Starfighter, in uscita il 28 maggio 2027 con la regia di Shawn Levy. La data non è casuale: è lo stesso weekend del Memorial Day in cui, cinquant’anni prima, il film originale di George Lucas cambiò la storia del cinema. Per celebrare il mezzo secolo, il film del 1977 tornerà nelle sale in versione restaurata durante il 2027. Il primo teaser mostrato al D23 ha offerto un assaggio immediato del tono del film. L’apertura è affidata al giovane Flynn Gray, che entra in un garage fatiscente e si avvicina a quello che sembra quasi uno speeder. Kade, il personaggio di Ryan Gosling, entra in scena con la spavalderia di un contrabbandiere di vecchia scuola e gli chiede di non toccare un G17 in disuso, il velivolo più veloce mai costruito. L’ambientazione è un pianeta quasi interamente ricoperto d’acqua, con paludi sorvolate da speeder bike, grandi astronavi dall’aspetto imperiale e persino un rimando visivo diretto all’iconico ponte di Una nuova speranza.

Pixar a 40 anni: sequel ambiziosi e territori inesplorati

Pete Docter è arrivato sul palco del D23 con l’aria di chi sa di aver centrato due successi consecutivi:Toy Story 5 e Hoppers. La line-up Pixar presentata al D23 è pura novità:

Gatto (5 marzo 2027)

Riporta insieme il regista Enrico Casarosa e la produttrice Andrea Warren – già autori di Luca – in un’avventura ambientata in una Venezia notturna e superstiziosa. Mark Ruffalo doppia Nero, un gatto dal carattere irriverente che deve saldare un debito con Rocco, boss della malavita felina (Laurence Fishburne). Il tono, stando ai materiali mostrati, è più sfumato di quanto Pixar abbia proposto di recente.

Gli Incredibili 3 (16 giugno 2028, regia Peter Sohn)

Ribalta le aspettative: i Super sono tornati legali, ma sono stati inglobati da una "Superhero League" fatta di brand, marketing e sponsorizzazioni. Bob Parr è in crisi d’identità in un sistema che lo ha trasformato in un prodotto. I figli, nel frattempo, fanno quello che i figli fanno: agiscono per conto proprio nel buio, mentre i poteri di Jack-Jack diventano sempre più imprevedibili.

Ghost Market (marzo 2028, regia di Trevor Jimenez e Jesse Andrews)

È la scommessa più grande: il primo film dello studio incentrato esplicitamente sui fantasmi, ispirato al folklore asiatico degli spiriti affamati e ai mercati soprannaturali dove vivi e morti si possono incontrare. Il teaser introduce il film con un tono ironico e surreale: un ragazzo racconta di fantasmi affamati, ma viene improvvisamente inseguito da una ciotola di zuppa volante armata di bacchette. Il trailer mostra poi altri piatti asiatici che scompaiono misteriosamente, suggerendo la presenza di spiriti inquieti.

Coco 2 (novembre 2029)

Ernesto de la Cruz è tornato, assetato di rivalsa, e il destino costringerà lui e Miguel, ora adolescente, a fare squadra in un’avventura nella Terra dei Morti.

Disney Animation: da Hexed a Frozen 3

I Walt Disney Animation Studios hanno presentato una line-up che copre ogni registro emotivo. Disney’s Hexed (25 novembre 2026), con Hailee Steinfeld e Walton Goggins punta su una fiaba di formazione nel mondo delle streghe. L’antagonista, la Regina Celeste, sarà doppiata da Jodie Foster.

Zootropolis 3

È ufficialmente in sviluppo: il terzo capitolo introdurrà per la prima volta la comunità degli uccelli e dei volatili, espandendo un world-building che finora si era concentrato quasi esclusivamente sui mammiferi.

Frozen 3 (24 novembre 2027, regia Jennifer Lee e Trent Correy)

Ha chiuso la serata con Kristen Bell, Idina Menzel e Josh Gad sul palco, nuovi brani dei Lopez e la conferma di una nuova antagonista i cui poteri sfidano direttamente quelli di Elsa. Anna e Kristoff si sposeranno, e quella che doveva essere una luna di miele diventa la loro avventura più pericolosa.

Gli altri annunci: Simpson, Ice Age, live-action e Kingdom Hearts

I Simpson tornano al cinema il 3 settembre 2027, a vent’anni esatti dal film del 2007. Il nuovo film, annunciato da un irresistibile sketch virtuale con Bart Simpson, sarà preceduto da un primo sneak peek mostrato in esclusiva al D23.

Ice Age: Boiling Point (5 febbraio 2027)

Riporta il branco al completo nel "Mondo Perduto", con eruzioni di lava, dinosauri e un nuovo personaggio: Jurassic Scrat, versione preistorica gigante del celebre roditore.

Lilo & Stitch 2 (26 maggio 2028)

Sul fronte live-action, Lilo & Stitch 2 aggiunge al cast Angel, la compagna rosa di Stitch all’esordio in versione live-action, con Chris Sanders di nuovo alla regia.

Tangled (31 marzo 2028)

Diretto da Michael Gracey, ha Kathryn Hahn come Mother Gothel, Teagan Croft come Rapunzel, Milo Manheim come Flynn Rider e Diego Luna in un ruolo inedito, con riprese in corso in Spagna.

Oswald il Coniglio Fortunato (Disney+, 17 febbraio 2027)

È la miniserie in tre episodi ideata da Jon Favreau: animazione 2D tradizionale realizzata da veterani dello studio, fusa con un live-action ambientato negli studi storici della Disney.

Kingdom Hearts

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