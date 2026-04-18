Disney reinventa il cinema, annunciato Infinity Vision: vedere un film in sala non sarà mai più come prima In un mondo ormai dominato dallo streaming, ecco che il cinema riparte con una marcia in più e, grazie a Disney, sarà un’esperienza ancora più bella.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Sul fronte cinema arrivano da oltreoceano grandissime novità: proprio ieri, sul palco del CinemaCon di Las Vegas, Disney ha annunciato il lancio di Infinity Vision, una nuova certificazione per le sale cinematografiche Premium Large Format (PLF), sviluppata in collaborazione con partner di tutto il mondo. Questo marchio aiuterà il pubblico a identificare facilmente quali sale offrono il meglio in termini di dimensione, chiarezza e suono. Un modo per rilanciare la meravigliosa esperienza cinematografica in un mondo ormai molto spesso dominato dallo streaming: scopriamo qualche dettaglio in più.

Disney annuncia Infinity Vision: un’esperienza senza compromessi

Per ottenere il marchio Infinity Vision, una sala cinematografica non può essere solamente grande o moderna, ma gli schermi devono rispondere a requisiti tecnici rigorosi, articolati in tre aree precise: le dimensioni massime dello schermo per una scala visiva senza pari, la proiezione laser per una luminosità e una nitidezza superiori, e i formati audio premium per un suono pienamente immersivo. Insomma, Disney sembrerebbe aver pensato proprio a tutto. Parliamo in sostanza di standard verificati che ogni sala deve soddisfare per ricevere la certificazione. Il logo Infinity Vision comparirà sia online, al momento dell’acquisto dei biglietti, sia fisicamente all’interno delle sale certificate, per rendere gli spettatori perfettamente consapevoli di trovarsi in una sala pronta a regalare un’esperienza cinematografica senza compromessi.

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Infinity Vision debutta con Avengers: Endgame e Avengers: Doomsday

E ancora non finisce qui, perché il debutto di Infinity Vision non poteva avere testimonial più potenti. Questo nuovo progetto arriva infatti giusto in tempo per accogliere nelle sale il ritorno di Avengers: Endgame, a settembre 2026, in un’edizione speciale per gli schermi Infinity Vision. A questo seguirà poi la première del 18 dicembre di Avengers: Doomsday, che debutterà direttamente nelle sale certificate Infinity Vision di tutto il mondo.

Ad oggi sono già disponibili per il pubblico oltre 75 sale PLF certificate negli Stati Uniti e più di 300 a livello mondiale, e sebbene Disney non abbia ancora comunicato ufficialmente i nomi delle sale italiane che faranno parte del network, la dimensione internazionale del progetto lascia aperta una porta concreta anche per il mercato italiano, che conta alcune tra le sale PLF più avanzate d’Europa. L’iniziativa include inoltre offerte speciali per le sale e per il pubblico, oltre a un ampio supporto marketing: una conferma ulteriore dell’importanza di questo progetto per gli studi Disney. E dopo tutto questo, che dire… andare al cinema, d’ora in poi, non sarà più la stessa cosa.

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