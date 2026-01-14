Sanremo, nuovo disco di platino per Carlo Conti: ma il Festival con più copie vendute è ancora di Amadeus Incoscienti giovani di Achille Lauro ha venduto altre 200 mila unità. L’edizione 2025 sfiora quindi i 4 milioni, ma quella del 2025 ha superato i 5 milioni.

Se Sanremo 2025 ha battuto tutti i Festival, perlomeno fino al 2010, grazie al numero di brani in gara che hanno conquistato un posto nella classifica annuale dei singoli più venduti, l’edizione organizzata da Carlo Conti ha ancora un po’ di strada da fare per diventare quella con più copie certificate dai dischi d’oro e di platino assegnati da Fimi, la Federazione Industria Musicale Italiana. Il king, in questo senso, rimane Amadeus o, meglio, il suo Sanremo 2023, che ha superato i 5 milioni. Ma le canzoni scelte dal conduttore toscano lo scorso anno potrebbero, alla fine, spuntarla.

Intanto perché parliamo di numeri in continuo divenire. Basti pensare che il 12 gennaio Incoscienti giovani di Achille Lauro si è portato a casa il secondo disco di platino, che equivale ad altre 200 mila copie da aggiungere alle 3 milioni e 700 mila a cui si era arrivati con il secondo platino de La cura per me di Giorgia annunciato a inizio dicembre. Siamo quindi a quasi 4 milioni a circa undici mesi dalla serata finale della kermesse organizzata e presentata da Conti a febbraio 2025. L’edizione da superare, quella del 2023, viaggiava sui 4 milioni e 250 mila di copie vendute a poco più di un anno dalla sua conclusione. Insomma, il ritmo è sembra molto simile.

A oggi le canzoni dell’ultimo Festival hanno portato a casa otto dischi d’oro e 15 di platino. A condurre la corsa è, va da sé, Olly con i suoi tre platini. Seguono appunto Giorgia e Achille Lauro, a due, appunto. E così via tutti gli altri. A bocca asciutta, per ora, sono rimasti Simone Cristicchi (nonostante la santificazione della stampa durante la settimana in Riviera), Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Willie Peyote, Joan Thiele, Francesca Michielin, Modà, Massimo Ranieri, Clara, Marcella Bella e tutti i partecipanti alla sezione Giovani a parte Settembre, il vincitore. Tutto questo, nonostante le soglie per le certificazioni siano aumentate a inizio 2025.

Da quando, nel 2009, le etichette non possono più "autoassegnare" dischi d’oro e di platino, ci sono stati anni, però, in cui il Festival faceva numeri quasi ridicoli, perlomeno a livello di vendite. Il punto più basso lo toccò Fabio Fazio nel 2014 con poco più di 100 mila copie vendute con i brani di Arisa, Francesco Renga, Rocco Hunt e Noemi. Sotto le 200 mila copie si sono fermate anche le edizioni 2010, 2011 (condotte rispettivamente da Antonella Clerici e Gianni Morandi sotto la direzione artistica di Gianmarco Mazzi, oggi sottosegretario alla Cultura in quota Fratelli d’Italia). Un po’ meglio sono andate le annate 2012 (sempre Morandi con brani scelti da Mazzi), 2013 (Fazio), 2015, 2016, (entrambe Conti) e 2018 (Claudio Baglioni) che si sono assestate tra le 250 e le 500 mila copie. Proprio con il conduttore toscano, attualmente alla guida della kermesse, qualcosa è iniziato a cambiare: i brani del 2017 hanno superato le 800 mila copie, quelli del 2019 con Baglioni, per la prima volta, il milione. Poi è arrivato Amadeus ed è stato un crescendo: più di 1,5 milioni copie nel 2020, circa 2,5 milioni l’anno successivo, 4,6 milioni nel 2022, i 5 milioni e rotti del 2023 e i 4,5 milioni della sua ultima edizione.

Intanto procede spedita l’organizzazione del Festival 2026. Il cast, prematuramente contestato dal pubblico e dalla stampa, sta scegliendo le cover e i duetti da proporre nella serata del venerdì. Tutti gli occhi sono puntati su Patty Pravo che in molti vorrebbero in coppia con Madonna dopo che quest’ultima ha pubblicato una rivisitazione de La Bambola. Una suggestione che sa più di sogno che di realtà. Più verosimile sarebbe una partecipazione della Material Girl come superospite internazionale per presentare, magari, il primo singolo del suo nuovo album in uscita quest’anno. Quello che è certo è che Laura Pausini affiancherà Carlo Conti all’Ariston, mentre Max Pezzali sarà ospite fisso del palco sul mare (quello della nave ormeggiata di fronte alla costa ligure). Infine, Gianluca Gazzoli sarà coinvolto nella conduzione degli spazi dedicati alle Nuove Proposte. Ma da qui in avanti gli annunci, rigorosamente dal Tg1, si faranno sempre più frequenti.

