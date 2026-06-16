Disclosure Day tra UFO e demoni, il nuovo film di Spielberg divide la Chiesa e fa tremare anche gli esorcisti. L’accusa (grave) al regista Il kolossal sugli alieni del regista finisce al centro delle polemiche: l’intervento di un esorcista divide credenti ed esperti del fenomeno Ufo. È polemica

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Che il cinema possa influenzare le persone, o meglio, le loro anime, è un dibattito antico, ma raramente ha assunto toni così estremi. Un esorcista cattolico ha puntato il dito contro il nuovo kolossal di Steven Spielberg, Disclosure Day, evocando Satana e demoni capaci di minare la fede di chi lo guarda. Le sue dichiarazioni hanno spaccato il mondo religioso in due fronti contrapposti. E mentre la polemica imperversa, dagli archivi segreti americani emergono testimonianze sugli UFO che sembrano uscite direttamente da una sceneggiatura hollywoodiana. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Disclosure Day, un esorcista contro il film di Spielberg: "Sembra molto qualcosa che farebbe l’Anticristo o Satana"

L’uscita di Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg sugli extraterrestri, ha suscitato diverse discussioni in alcuni ambienti cattolici. Tra i critici c’è padre Dan Reehil, esorcista della diocesi di Nashville, che ha dichiarato che il film "sembra molto qualcosa che farebbe l’Anticristo o Satana". Secondo il sacerdote, una produzione cinematografica potrebbe essere utilizzata "con finalità spiritualmente negativa" e arrivare a "influenzare la fede degli spettatori". Pur senza attribuire intenzioni specifiche al regista, Reehil ha affermato che un film può essere "consacrato a Satana" e che i "demoni possono essere associati al film". A suo avviso il pericolo principale è che "i demoni dell’incredulità e della paura" possano "scuotere la fede degli spettatori". Le sue dichiarazioni hanno diviso il mondo cattolico: alcuni le hanno definito "pura superstizione", mentre altri, come monsignor Stephen J. Rossetti, sostengono che i demoni possono assumere sembianze extraterrestri.

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Rossetti ha infatti affermato che "probabilmente molti, se non la maggior parte, degli avvistamenti UFO sono in realtà demoni". Il dibattito evidenzia le diverse interpretazioni del fenomeno alieno presente nel cattolicesimo, dove alcuni credenti tendono a collegare gli extraterrestri a figure angeliche o spirituali. Anche nel film compaiono personaggi religiosi che sembrano avvicinarsi a questa visione (un’ex suora e la sua madre superiora).

Le nuove rivelazioni sugli UFO provenienti dall’amministrazione Trump

Intanto, nel bel mezzo della polemica su alieni e quant’altro, è emersa anche un’altra cosa, di recente. Tra i nuovi dossier sugli Ufo, resi pubblici negli Stati Uniti dall’amministrazione Trump, emerge il caso di un misterioso oggetto avvistato nel febbraio 2022 vicino a Colorado Springs da cinque militari americani. Secondo il rapporto, "l’oggetto aveva la forma di una patata, con bordi ben definiti e sembrava dipinto di un colore opalescente bianco-crema". Inoltre, "L’’oggetto era ricoperto di squame o pannelli articolati, asimmetrici, non sovrapposti e di forma irregolare". L’oggetto sarebbe rimasto fermo per circa due minuti prima di scomparire improvvisamente. L’FBI ha ipotizzato un fenomeno ottico legato alla luce solare, ma i testimoni hanno escluso spiegazioni convenzionali come aerei o palloni.

Un altro caso del 2023 descrive una sfera luminosa arancione che avrebbe generato altre sfere rosse, osservata da agenti federali senza prove video. Infine, un ulteriore episodio riguarda una sfera luminosa osservata in un giardino privato, documentata da un video pubblicato dalla Casa Bianca.

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