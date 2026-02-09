Trova nel Magazine
Disclosure Day, Spielberg torna agli alieni e zittisce i social: il trailer shock del Super Bowl

Svelate le prime immagini del nuovo kolossal di Steven Spielberg: "Incontri ravvicinati" 50 anni dopo

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Disclosure Day: Spielberg torna agli alieni con il trailer shock del Super Bowl
20th Century Studios

Il ritorno di Steven Spielberg alla fantascienza "aliena" è ufficializzato. Durante l’ultimo Super Bowl, il regista premio Oscar ha presentato il primo attesissimo trailer di Disclosure Day, un progetto che ha immediatamente catturato l’attenzione del mondo intero. Se con Incontri ravvicinati del terzo tipo ed E.T. l’Extraterrestre Spielberg aveva esplorato il lato più poetico e misterioso del contatto alieno, questa nuova pellicola quasi mezzo secolo dopo sembra puntare su un approccio più viscerale, politico e contemporaneo al tema degli UFO e della presenza extraterrestre sulla Terra.

Disclosure Day è il nuovo "Incontri ravvicinati": il trailer dal Super Bowl

Lo spot trasmesso durante l’evento sportivo più seguito dell’anno offre uno sguardo inquietante su una realtà in cui il governo degli Stati Uniti è costretto a rivelare la verità su decenni di avvistamenti e contatti segreti. Stando al trailer, il momento "della rivelazione" sarà un evento cataclismatico in grado di mettere a dura prova la tenuta delle istituzioni mondiali e la psiche stessa dell’umanità. Lo stile visivo richiama la tensione psicologica tipica de La guerra dei mondi, con una fotografia sporca e realistica che rende la minaccia (o l’opportunità) del contatto estremamente tangibile. La capacità di Spielberg di unire il senso di meraviglia alla tensione sembra essere quella a cui ci ha abituato nei suoi più grandi exploit, indipendentemente dal genere.

La trama, sebbene ancora avvolta in parte nel mistero, ruota attorno a un gruppo di scienziati e funzionari governativi interpretati da un cast stellare guidato da Josh O’Connor e Colman Domingo. I due protagonisti si ritrovano al centro di una corsa contro il tempo per gestire le conseguenze sociali e teologiche di una verità che non può più essere nascosta. Spielberg sembra voler analizzare non tanto l’alieno come creatura, quanto l’impatto che la sua esistenza certa ha sulla nostra società, sulla fede e sull’ordine globale.

Disclosure Day: cast, sinossi, data di uscita

Tra gli interpreti anche Emily Blunt, Colin Firth, Eve Hewson. La sceneggiatura è firmata da David Koepp, storico collaboratore di Spielberg. L’uscita di Disclosure Day nelle sale cinematografiche italiane è prevista per l’estate del 2026, precisamente l’11 giugno, posizionando il film come il probabile blockbuster definitivo della stagione. La scelta di lanciare il trailer proprio durante il Super Bowl sottolinea l’ambizione di Universal Pictures di trasformare questa pellicola in un evento culturale globale, capace di attirare sia i fan storici del regista sia le nuove generazioni, cresciute con i moderni thriller complottisti.

Sinossi ufficiale:
Se scoprissi che non siamo soli… se qualcuno te lo mostrasse, te lo dimostrasse… ti spaventerebbe? Quest’estate, la verità apparterrà a sette miliardi di persone. Ci stiamo avvicinando… al Disclosure Day.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

