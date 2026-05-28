Steven Spielberg potrebbe aver fatto un capolavoro, le prime recensioni del suo nuovo film stanno facendo impazzire la critica: non ci sono dubbi Le prime recensioni di Disclosure Day esaltano il genio di Spielberg, mentre il trailer finale svela finalmente l'attesissima trama fantascientifica del film.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Non capita spesso che le prime recensioni di un film generino tanto clamore ancora prima della sua uscita nelle sale. Eppure Disclosure Day, il nuovo attesissimo progetto di Steven Spielberg, sta facendo già discutere (positivamente). Anche se nelle scorse ore, il rilascio del trailer finale ha acceso la fantasia del pubblico con anticipazioni sulla complessa trama fantascientifica, sono i giudizi entusiastici dei critici delle anteprime a trasformare questo film in una sorta di evento cinematografico dell’estate. Ma vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Disclosure Day, il trailer finale svela la trama del nuovo film di Spielberg

Universal Pictures ha condiviso online il trailer finale di Disclosure Day, nuovo film di fantascienza originale di Steven Spielberg della durata di 145 minuti, in uscita il 12 giugno. La storia è incentrata su una presenza aliena nascosta tra gli esseri umani: Colin Firth interpreta un personaggio che cerca di mantenere segreta la verità grazie una tecnologia avanzata di connessione mentale, mentre Emily Blunt e Josh O’Connor tentano di scoprirla. Nel trailer compaiono anche animali dal comportamento innaturale, che hanno fatto nascere la teoria di un possibile collegamento con Incontri ravvicinati del terzo tipo. Spielberg aveva rivelato che il marketing ha volutamente tenuto nascosto l’intero terzo atto del film. La sceneggiatura è di David Koepp (Jurassic Park), e il cast include anche:

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Eve Hewson

Colman Domingo

Wyatt Russell

Henry Lloyd-Hughes

Si tratta di un ritorno importante alla fantascienza per Spielberg, che dal 2005 aveva girato solo Ready Player One, dedicandosi principalmente a drammi come Lincoln, The Post e The Fabelmans.

Disclosure Day, le prime recensioni del film: Spielberg

Il trailer finale non è l’unica novità che riguarda il film di Spielberg. Infatti, spuntano già le prime recensioni su Disclosure Day. Giornalisti e critici che hanno visto le anteprime del nuovo thriller sugli UFO e si sono espressi con grande entusiasmo, definendolo uno dei migliori lavori del regista degli ultimi anni. La pellicola esplora cosa accadrebbe se l’umanità ricevesse la prova di non essere sola nell’universo. Steven Weintraub di Collider scrive: "Senza sorprendere assolutamente nessuno, Steven Spielberg ha realizzato un altro capolavoro con Disclosure Day. […] L’unica cosa che dirò è: Emily Blunt è incredibile." Bill Bria di Slashfilm lo definisce "il film più strano che Spielberg abbia mai realizzato", elogiandone le composizioni visive, la sceneggiatura di David Koepp, la performance di Blunt e la colonna sonora di John Williams: "Un’opera avvincente e commovente."

Per Jim Hemphill di IndieWire è "un film di Spielberg di altissimo livello, esaltante come I predatori dell’arca perduta ma con la profondità emotiva e l’ambizione accresciuta dei suoi lavori successivi all’11 settembre." Germain Lussier di Gizmodo lo definisce "il miglior film di Spielberg degli ultimi 20 anni", descrivendolo come "un’esperienza intensa e adrenalinica che mescola inseguimento, storia d’amore e mistero." La critica Tessa Smith è ancora più diretta: "Disclosure Day è ASSOLUTAMENTE FENOMENALE! […] Alla fine mi sono commossa. WOW." Recentemente, Emily Blunt ha dichiarato a Empire che il film risponde ad alcune domande aperte da Incontri Ravvicinati del terzo tipo, mentre Spielberg al festival SXSW ha affermato: "Non ne so più di quanto ne sappiate voi, ma ho il forte sospetto che non siamo soli sulla Terra in questo momento, e ho girato un film su questo argomento."

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